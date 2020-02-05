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 Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК

Информация о возможном восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым не соответствует действительности.

Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажа воды в Крым - сдача позиций по деоккупации, - Чубаров

Кориневич тех, кто "спекулирует на каждом шагу", начать заниматься делами и перестать везде искать "зраду".

Он сообщил, что 11-12 февраля парламентский комитет по правам человека совершит выезд в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополя. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак".

"Логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграницах с временно оккупированной АР Крым", - подчеркнул постпред президента в Крыму.

Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК 01

Также читайте: "Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену", - Билецкий

Источник: https://censor.net.ua/n3173823
 
 
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..не , Кориневич, не все так линейно..тебе и скажут ..тебя и спросят Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК - Цензор.НЕТ 2073 .. а утром однажды проснешься от шума неизвестного, а это вода в арыке журчит.Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК - Цензор.НЕТ 2073.....
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Да уже давно нужно было разобрать тот канал и засыпать мусором чтобы и союлазна не было его открывать. А русло направить на орошение херсонских земель.
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нельзя. там от канала много ответвлений, которые работают на орошение прибрежных приморских районов Херсонщины. Воду используют и наши хозяйства для полива и выращивания риса.
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Люди, в твитере увидел видео, как Кива переписывается с Жириновским на заседании в ВР- спрашивает, как дела.....
Это фейк? А то я фуею...... Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК - Цензор.НЕТ 2752 7 год идет война с **********, каждый день раненые и погибшие!
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...может Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК - Цензор.НЕТ 6775 ..но скорее шлюзы открытыми окажутся....
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что значит "посетить дамбу?она там в 10 метрах слева от дороги прямо возле пункта пропуска. поймали на горячем, на попытке штейнов а они пытаются вяло блеять о тамжынашелюдстве.
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О води ледь вистачає на Херсонщину. Заберуть воду у тих, хто привів СН до влади.
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Канал не робочий зараз... Навіщо херню писати.. На відновлення потрібні десятки мільйонів та час
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Зараз неробочий, але відновлення водопостачання можливе.
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Але канал працює на південу Херсонщину - до дамби.
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...и вертухай у задвижки стоять будет...стой, кто идет!
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У ЗМІ спекуляції щодо відновлення водопостачання в окупований Крим? Насправді це заява від СН, а не спекуляція.
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согласен. это обычный пробный проброс. После него подтягиваются свиношныри со всхрюками о том, что нужно срочно рыть канал между азовом и черным морем. правда не ясно кому нужно и кому срочно. им в мордовской бересте этого не объяснили.
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Поки підтягнуться свиноштирі, то штейни, яких привели "проти Порошенка" вкрадуть гроші за воду в окупований Крим.
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возможно. штейны многому научились у вальцманата как среформировать бабло.
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Вальцманат перед бєніними крадіями просто діти.🤗 73% обрали тоталітаризм та владу, яка все продасть!
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И куда теперь эту воду деть? Понадкусывать и себе оставить?
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Тим більше, що води ледь вистачає на Херсонщину.
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там перед задвижкой сбросной канал есть , прямо в каркинитский залив. Излишек воды в море уходит. Там все продумано еще 50 лет назад. Так что русне с этой воды ничего не обломится. будут крысьчане сосать путена с причмоком.
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Вы как-то очень сильно за рашистов распереживались...
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Роблять закиди, а потім спростовують. Це якесь божевілля, а не влада.
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