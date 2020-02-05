 ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский. ДОКУМЕНТ

Об этом нардеп написал в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Чуть не забыл. Сегодня, по моему заявлению, ГБР внесло в реестр досудебный расследований и начало работы по моему заявлению о преступлении директора НАБУ Сытника по ст. УКУ 364-1 "злоупотребление служебными полномочиями". Коррупционер Сытник намеренно нарушает закон о НАБУ, и занимает должность директора вопреки приговору суда, которым он признан виновным в коррупционном правонарушении. Занимает с целью получения 170 тыс гривен зарплаты. Жадный прокурор - жадный во всем", - написал нардеп.

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Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

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Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.