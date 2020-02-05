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Все про:расследование (2667) Сытник (737) ГБР (916) Дубинский (54)

 ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский. ДОКУМЕНТ

Госбюро расследований внесло начало работу по заявлению нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского относительно директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом нардеп написал в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Чуть не забыл. Сегодня, по моему заявлению, ГБР внесло в реестр досудебный расследований и начало работы по моему заявлению о преступлении директора НАБУ Сытника по ст. УКУ 364-1 "злоупотребление служебными полномочиями". Коррупционер Сытник намеренно нарушает закон о НАБУ, и занимает должность директора вопреки приговору суда, которым он признан виновным в коррупционном правонарушении. Занимает с целью получения 170 тыс гривен зарплаты. Жадный прокурор - жадный во всем", - написал нардеп.

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ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - слуга народа Дубинский 01
ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - слуга народа Дубинский 02

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

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Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Источник: https://censor.net.ua/n3173822
 
 
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В одном дворе на солнышке стоял сарай. Возле него росло дерево, ветви которого касались крыши сарая. У самой крыши была большая дыра. Внутри, у самой дыры была полка, на которой стояла пустая жестяная банка. В ней жило несколько пауков.
Когда-то, один из пауков собрал несколько пауков, и они назвались коллекти-вом. Чтобы вместе ловить мух. Сначала они плели паутину каждый для себя. Сначала они плели паутину каждый для себя. Но это мало что давало. Тогда они решили создать общую большую паутину.
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Пауки это зелебобики.
Куда подевалась майданутая газпромовка лалала которая усиралась тут про петю агента коемля продвигая антимайдановца зе?
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Гаварящая дупа коломойського погано закінчить. Моя інтуїція мене ще ніколи не підводила.
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...вор у вора дубинку украл и вор желает за это его в тюрьму закрыть.... ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5708...чудны дела творятся.... ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5708..или воры, борцуны с ворами , слуги воров, теперь так резвятся..по кайфу им времена такие.. ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5708
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