 ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский. ДОКУМЕНТ

Об этом нардеп написал в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Чуть не забыл. Сегодня, по моему заявлению, ГБР внесло в реестр досудебный расследований и начало работы по моему заявлению о преступлении директора НАБУ Сытника по ст. УКУ 364-1 "злоупотребление служебными полномочиями". Коррупционер Сытник намеренно нарушает закон о НАБУ, и занимает должность директора вопреки приговору суда, которым он признан виновным в коррупционном правонарушении. Занимает с целью получения 170 тыс гривен зарплаты. Жадный прокурор - жадный во всем", - написал нардеп.
Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".
Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.
Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).
Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.
Когда-то, один из пауков собрал несколько пауков, и они назвались коллекти-вом. Чтобы вместе ловить мух. Сначала они плели паутину каждый для себя. Сначала они плели паутину каждый для себя. Но это мало что давало. Тогда они решили создать общую большую паутину.
Куда подевалась майданутая газпромовка лалала которая усиралась тут про петю агента коемля продвигая антимайдановца зе?