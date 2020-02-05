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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (2004) Зеленский (4478) Кабмин (11568) премия (356)

 Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время совещания в Офисе президента во вторник с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что во исполнение задачи президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей - в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более одного оклада", - заявил Гончарук.

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Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил в свою очередь Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3173820
 
   
 Топ комментарии
 
прив'язка має бути до мінімалки.
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Ну в общем ясно, что вы пришли зряалаты получать. Поэтому вас и обирали. Из другого - разве подрочить, на самокате покататься, по фонтанам в туфлях, и другие славные достижения. Пора уже на пенсию с такой работой.
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прив'язка максимальних зарплат до середньої (середньоарифметичної) приведе до самозбудження і неконтрольованого росту, бо підвищення жалованія міністрам та топ-менеджерам приведе до значного зростання середньої зарплати, а це в свою чергу призведе до росту жалованія, і т.д.
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Ну в общем ясно, что вы пришли зряалаты получать. Поэтому вас и обирали. Из другого - разве подрочить, на самокате покататься, по фонтанам в туфлях, и другие славные достижения. Пора уже на пенсию с такой работой.
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прив'язка максимальних зарплат до середньої (середньоарифметичної) приведе до самозбудження і неконтрольованого росту, бо підвищення жалованія міністрам та топ-менеджерам приведе до значного зростання середньої зарплати, а це в свою чергу призведе до росту жалованія, і т.д.
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Зато буде, як вна Росії - там "середня" в 47 тисяч рупліф, а фактично більшість з них виживає на 12-25 тищ. От і в Україні статистика "середньої з/п" покращиться!
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Да пошли вы в жопу со своими зарплатами и Зеленский тоже.
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Хтось і щось прив'язав, але в результаті банально розведуть лохів.
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Т.е. тем кто себе начислил 100тыс премия ничего не будет да? т.е. просто АЙ АЙ АЙ!! НЕХОРОШО! МЫ БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДЕМ! Это что детский сад 2я группа?!!
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некоторые уже шутят по этому поводу

Водії машин із газовим двигуном платитимуть за транспортування газу



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И вообще то не к средней а к медианной, если конечно министры знают что это такое!! а лучше к минимальной как писали в постах!!
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Хтось їсть капусту, а хтось їсть м'ясо. В середньому усі їдять голубці. Але урядовці будуть з'їдати голубці в у п'ять разів більше🙄
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есть надежда, что самый главный "урядовець" настолько сцыкло, что сдохнет от передоза Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП - Цензор.НЕТ 5013
Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП - Цензор.НЕТ 2292
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Только к минимальной зарплате. Вешать надо срочно этих трутней.
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От тепер заживемо. Чекаю офіційну публікацію держстату: "Середня заробітна плата в Україні у лютому 2020 року становить 300000,00 грн". А тому заробітна плата міністрів має бути 5*300000,00 .... + якась там надбавка. Десь на 5 млн зійдуться. Може.
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Это логично, чем выше зарплаты топ-чиновников, тем выше средние зарплаты.
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Позитивне рішення. Не без недоліку (самим правильним було б прив'язувати до мінімальної зарплати в державі), але за майже 30 років незалежної України всі попередні ненаситні владці навіть на таке не спромоглися. Будьмо чесними.
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приравнивать к средней - почти то же, что к максимальной - т.е. максимизировать зарплату. Такого хамства даже самые бессовестные папередники не совершали - боялись. Но вы смелые - себе платите, и приплачиваете силовикам, которые вас защищают.
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