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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (2004) Кабмин (11568) шахтеры (546) Ткаченко Максим (5)

 Кабмин выделил 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами, - депутат от СН Ткаченко

Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами по всей Украине.

Об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции "Слуга народа". - Ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединение должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - сказал Ткаченко.

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Он отметил, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях по всей стране.

"Этой суммы, как нам сказали, должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь", - добавил нардеп.

Напомним, в декабре 2019 года премьер Алексей Гончарук признал очередное накопление долгов по зарплате, после чего глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что по состоянию на 12 декабря задолженность по зарплате на угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,072 млрд грн. 14 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о выделении Минфином 1 млрд грн на выплату зарплаты и о полном погашении задолженности перед шахтерами.

Госбюджет Украины на 2020 год предусматривает госфинансирование угольной отрасли на сумму 3,5 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173819
 
 
 Топ комментарии
 
Шахти є приватними або госпрозрахунковими підприємствами, а Кабмін бере гроші з бюджету. Як називаються такі дії?
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за декабрь Кабмин выделил 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами, - депутат от СН Ткаченко - Цензор.НЕТ 8815 , ne v obidu, no tak bilo v konec 80tih i samo nacjalo 90tih prosjlova veka, rebjata, vi v kakom veke zjivjote to.
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Дотації йдуть лише на розвиток виробництва, а не на зарплату.
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А шахтёры на фото какие довольные - радуются, что им зарплаты задержали.
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Шахти є приватними або госпрозрахунковими підприємствами, а Кабмін бере гроші з бюджету. Як називаються такі дії?
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Дотації йдуть лише на розвиток виробництва, а не на зарплату.
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Рабський труд там є, але я говорю про оплату роботи Кабміном шахтарям, які Кабміну не продавали вугілля.
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не, Кабмин зарплату не платит. Он только выделяет деньги. Не выделил деньги - зарплаты нет. Выделил - есть зарплата. Что тут не ясно? Может просто уголь забрать и не заплатить. Может заплатить, но через год. Очень лояльный.
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Тільки віддає гроші🤗 На основі якого закону віддає ці гроші, якщо такі дії є нецільовим використанням цих грошей?
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за декабрь Кабмин выделил 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами, - депутат от СН Ткаченко - Цензор.НЕТ 8815 , ne v obidu, no tak bilo v konec 80tih i samo nacjalo 90tih prosjlova veka, rebjata, vi v kakom veke zjivjote to.
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Т.е. так и не выплатили задолженность за декабрь. Зачем торопиться? Февраль же только начался! Вспоминаются 90-е. 20% зарплаты за ноябрь, 30% за декабрь, 50%за январь, мешок сахара и мешок муки в счет зарплаты за ноябрь и т.п. (ну или что-то около того). Счастливые времена для шахтеров возвращаются? Только из-за развития банковской системы не хватает очереди на кассе в несолько сотен человек. Хуже быть не может?
Немного радует то, что эти шахтеры уже никогда за Зелю не проголосуют. Но сильно печалит, что скорей всего теперь они будут голосовать за жопоблок.
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