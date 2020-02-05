 Исторические споры между Украиной и Польшей активно используются Россией для провокаций, - вице-маршалок Сейма Госевская

Такое мнение в ходе форума "Европа-Украина" во вторник в Ряшеве (Польша) выразила вице-маршалок Сейма Малгожата Госевская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слышны голоса, что с Россией можно договориться. Но действительно ли с ней можно договариваться? Я думаю, что нет", - заявила Госевская.

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Она подчеркнула, что Россия применила агрессию против Грузии в 2008 году, а с 2014 года продолжает терроризировать Украину.

Польский политик отметила, что на востоке Украины Киев защищает покой Запада и европейские ценности.

Относительно польско-украинских отношений она отметила, что Варшава выступает за их углубление, но нельзя забывать об исторических проблемах. При этом Госевская отметила, что в Варшаве осознают: тема Волынской трагедии используется третьей стороной для разжигания вражды между Киевом и Варшавой.

"Польша всегда и безусловно поддерживала европейский путь Украины. Да, одновременно мы поднимаем вопрос истории, потому что это важно для нас и мы не можем остановиться, пока все погибшие поляки не получат достойного захоронения", - цитирует политика Европейская правда.

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Отвечая на вопрос ведущего, могут ли исторические споры заблокировать путь Украины в ЕС, политик от партии власти "Право и справедливость" ответила отрицательно.

"Мы не проводим связи между этим. Наша поддержка Украины является безусловной, и она не зависит от нашего диалога в области истории. Другое дело, имеющиеся споры между Украиной и Польшей в сфере истории активно используются Россией для многочисленных провокаций, чтобы вбить клин между нами", - заявила она.

Вместе с тем, Госевская выразила удовлетворение ходом исторического диалога между Украиной и Польшей. "Разблокирование поисков захоронений погибших поляков (на территории Украины) является очень хорошим сигналом, свидетельствующим, что мы движемся в правильном пути", - считает она.

В рамках XIII форума "Европа-Украина" в польском Жешуве в 30 дискуссионных панелях принимают участие около 800 экспертов.

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