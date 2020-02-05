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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4478) Кабмин (11568)

 Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Выдано два указа президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнены, - сказал глава государства в начале встречи во вторник, 

В частности, по его словам, Министерство развития громад и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении возможностей Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, обеспечению разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Зеленский указал, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло меры по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения. Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок", - отмечается в сообщении.

Зеленский отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению прав интеллектуальной собственности.

Президент призвал правительство и парламент активизировать работу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173817
 
 
 Топ комментарии
 
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка…
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Профан:
На 30 вопросов получилось удачно сорвать, на 13 - со скрипом, ну а по 9 - ну сАвсем ничего в башку не приходит!
Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3468
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Мы бы хотели услышать список "выполненного". То, что нифига не выполнено и так видно!
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Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка…
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Слабак! І до рішучих та потужних рехворм свиночолого гетьмана бубочка не дотягує навіть приблизно!😂
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ЗЕбіл, Порошенко передав ЗЕшмарклі країну, яка рухалась шляхом реформ, в якій росла економіка та яка мала скоро вступити в ЄС та НАТО.
але клята ЗЕлупа все це перекреслила і менше чим за рік перетворила Україну в бідний, корумпований європейський пакістан...
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Зебіл, ти сам то хоч розумієш, що пишеш?😂
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Профан:
На 30 вопросов получилось удачно сорвать, на 13 - со скрипом, ну а по 9 - ну сАвсем ничего в башку не приходит!

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Мы бы хотели услышать список "выполненного". То, что нифига не выполнено и так видно!
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"Дякую", президенту, дуже, за "покращення"!!! Щоб ви все життя так жив як живем зараз ми, "дякуючи" вам!!!
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Объясните зеленому укурышу, что в парламентско-президентской республике парламент не выполняет заданий президента. А *********** - и подавно.
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Так ведь он у нас идет по стопам своего кумира - величайшего пуйла, скоро догонит и перегонит (если никто не помешает)
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Президент призвал правительство и парламент активизировать работу!Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9166
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Вочевидь одне з 30 виконаних доручень - збільшення в рази зарплатні урядовців і депутатів з суддями? Чи поверненнч/виплата Коломойському придуманих боргів/судових виграшів?
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чудо, ти вже навіть Лєнці своїй поставити не можеш...
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Так бубочка на весь мир пожаловался, что на семью времени нет. Или тебе этого мало?
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30 выполненных задач ох...но изменили жисть нарида. Теперь есть что не просто намазать на хлеб, а даже можно жрать без хлеба и запивать "зеленой божьей росой"
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Напоминает лукашизм с постоянным отстранение несправившихся и разгонах на селекторных совещания вроде - "уходи отсюда разбойник"...
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Так лукашизм і виріс із сталінщини, яка постійно шукала "ворогів народу".
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Они указывают народу - кто мешает им счастливо жить, а завтра мог бы быть коммунизм, прекращение войны, посадка Порошенко, цена на газ в 2 раза и много чего, что должно быть счастьем для народа, а если это кто-то не считает счастьем, то те мешают народу счастливо жить...
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Звичайно, що такі дії є гра на заздрощах натовпу, в даному випадку 73%.
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У нелоха рейтинг котиться до низу. Весь негатив спихне на уряд та ВР, використовуючи їх як громовідвід. Але це твоє кодло і ти за них відповідаєш.
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Спихнет, спихнет. И рейтинг подымется после этого. Петиков никто не услышит.
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Там справжній рейтинг на півшостого. Це доведено Дубілетом 🤗
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Подымится, подымится, как у Бати в 2014. Так поднялся, до сих пор ищут Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6800
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Каждый день новое задание - бутылка виски и шаурма. В сутках 25 дней, а в неделе 8 часов. Работы невпроворот.
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Интересно, в эту х...ню кто-то верит? Хотя зебилам х...й на заборе нарисуй, скажи икона, будут верить Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3081
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