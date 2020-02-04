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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4478) медицина (1929) инфраструктура (140)

 Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить средства в размере $2,9 млрд, которые НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" в рамках исполнения российской компанией решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - отметил он на совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады.

Также читайте: Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3173815
 
 
 Топ комментарии
 
Знаємо ми ваші проекти. Знов поїдеш до Оманії офшорити бабло.Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины - Цензор.НЕТ 9548
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Опять дороги к родычам будет строить и лечит свое слабоумие по оманам. Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини - Цензор.НЕТ 8297
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и 100 стадионов и 100 школ и 100 детсадов......
а хватит на 5 дворцов и 5 бассейнов и 5 причалов...а на яхты...уже...неа ))))
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Знаємо ми ваші проекти. Знов поїдеш до Оманії офшорити бабло.
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"Читаю, вроде "перемога", пригляделся- "зрада!" (порохобот)
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Патамушта брехуну ніхто вже не вірить.
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Опять дороги к родычам будет строить и лечит свое слабоумие по оманам. Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини - Цензор.НЕТ 8297
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Тобто тепер не бюджетний комітет пропонує, а ОП. Просто у зевладі не знають хто і за що відповідає.
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одна грязь и зрада от тебя Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини - Цензор.НЕТ 5207 Что то позитивное написать можешь?
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барыги лярд на капризы забыл , а рупор чоколадный ? К стати где лярд ?
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и 100 стадионов и 100 школ и 100 детсадов......
а хватит на 5 дворцов и 5 бассейнов и 5 причалов...а на яхты...уже...неа ))))
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Что строить , необходимо сохранить от Разрушения , то , что есть. А не закопать , что бы спрятать, без Надежды на Урожай, а если Урожай , то Свой и на своем огороде, - Буратино в помощь
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а вчителям на зарплату 4000 доларів? Знов збрехав!
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это просто выборы , он жэ не лох.
.
как избиратели...
ему 42 года
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а чем будем возвращать кредит который овощ взял у раши ?
этот долг не списали ! может все таки как-то порешать этот вопрос ?
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Когда слышишь "дороги"и "медицина"-сразу понимаешь-будут красть! Особенно на дорогах,недаром вся строительная мафия в друзьях у руководителей ОПы.
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ну звісно, він хоче ці гроші на ордло кинути, брехлива потвора!!
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Зеленскай:
"Предлагаю направить деньги на инфраструктурных проекты и в медицину."
Помощник:
"А почему именно туда?"
Зеленский:
"В медицине, там пилы такие есть, говорят, что лучшие - хи-рур-ги-чес-кие! А "инфрастуктурные" - просто слово... такое весомое... умное!"

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Так... Маме Коболева 300 млн премии, 500 млн "Нафтогаз" уже потратил, согласно их заяве пару дней тому... Не сходится цыхверка!
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Ділити не проблема, проблема заробити! При Гончаруку (Зеленському) заробляємо як повія під москалем! Скоро здачу нічим давати буде!!! Поверніть Гройсмана, уроди!!!
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А при Трусільмані ти був алехаргом?😂
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Зенелейсские СПАСЛИ ГАЗПРОМ , а значит и роССию !
.
Зенелейсские--не лохи , КАК ИИХ ИЗЬЕРАТЕЛИ,,
,
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Надо все Коболеву с Витренко отдать, бедствуют...))
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пфф, предложил он, а кто сказал, что нафтогаз ему подчиняется?
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Они там все - идиоты?! "90% пенсіонерів лягають в лікарню, щоб відпочити від домашніх справ і безкоштовно поїсти, заощадивши на продуктах. Це ще називається дармоїдство. І заради цього ми повинні витрачати мільйони бюджетних коштів? ", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Михайло Мальцев
Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини - Цензор.НЕТ 7625
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Зелёный попка-дурак может только бред нести, пустозвон и мудозвон.
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Эти деньги лучше потратить на закупку военной авиации или ПВО !Башкой думай !
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Зеленский, так за время слуг не знаю кого - куда нибудь уже инвестировано, в смысле в государство, или только бла-бла-бла?
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Не треба тут розпилюватись... зразу на рахунки бєні.. в Оман,наприклад... а то втратиш на комісії...треба якось мислити по-державному...а то прийдеться літати знову...а кремлівські дружбани знову грохнуть боїнг ...а іранцям ці ваші іграшки можуть о-с-то-пи-здіти.
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