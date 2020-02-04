 Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - отметил он на совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады.

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