 "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 4 февраля во время ток-шоу "Пульс" в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Верховная Рада начинает работать по плану законодательной деятельности, то есть он сейчас доформируется и в ближайшее время мы увидим тот план или некоторые его составляющие, по которым будет работать ВР девятого созыва следующего года. Одним из законопроектив, которые будут внесены в этот план, и является так называемый "Кодекс этики и чести народного депутата Украины", - отметил Разумков.
Ранее, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия информировал о том, что фракция "Слуга народа" решила разработать этический кодекс члена фракции.
Харакири там предусмотрено? Самураи вы наши обрезанные.
1. Уничтожить коррупцию.
2. Поднять экономику и поднять впк.
3. Выиграть войну.Ну или выгнать гнилых и лживых мокшей за урал.
4. РАССТРЕЛЯТЬ предателя ЗИЛЕНСКОХО(писать без ошибок фамилию суперграбителя украины и предателя(новогодние и некоторые прочие тексты этому коксоукурку пишут в кремле,а по оманам шатается для получение дальнейших инструкций) и постить фотку неперевернутую нельзя) и его ****** продажную команду с поголовно фракцией за продажу земли и госпредприятий в обмен на его выборную кампанию перед коломойским и богданом. С каким еще чертом этот черт заключил соглашения это еще предстоит выяснить перед его расстрелом, что оно так сегодня напрягая жилы до предела, гробя себя и рейтинг, протягивает никому не нужную в социумепродажу земли и предприятия и почему специально для этого такая тупая безмолвная команда в вр была выбрана.Такой чей-то торчащий член с гланд череж жопу зеленского, должен вызывать особенно повышенные вопросы. На чьем 163 см кукане этот рогатый черт так ручками и свисшими лапками болтается, как гавно в проруби с реактивным мотором.
хотя есть там один пункт для наших депутатов...Кто не работает, тот не ест
У нас на законы ложили, все кому не лень у власти, а кодексы эти....
на его основе был создан его аналог - моральный кодекс строителя каммунизма.
на обломках этого морального кодекса - этический кодекс депутата.
))