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 Политика Украины
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Все про:этика (18) Разумков Дмитрий (378)

 "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков

Верховная Рада планирует разработать "Кодекс этики и чести народного депутата Украины" и включить его одним из законопроектов в план законодательной деятельности на 2021.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 4 февраля во время ток-шоу "Пульс" в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Верховная Рада начинает работать по плану законодательной деятельности, то есть он сейчас доформируется и в ближайшее время мы увидим тот план или некоторые его составляющие, по которым будет работать ВР девятого созыва следующего года. Одним из законопроектив, которые будут внесены в этот план, и является так называемый "Кодекс этики и чести народного депутата Украины", - отметил Разумков.

Ранее, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия информировал о том, что фракция "Слуга народа" решила разработать этический кодекс члена фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял кодекс этического поведения госслужащего

Источник: https://censor.net.ua/n3173814
 
 
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Цей етичний!!! Кодекс буде писати Яременко, Брагар і вочевидь Ківа?
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Верховная Рада планирует разработать "Кодекс этики и чести народного депутата Украины"

Харакири там предусмотрено? Самураи вы наши обрезанные.
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зеленая шлендра ездит в оман на курсы по запоминанию кацапских приказов. Этому гавну даже тексты на новый год пишут в кремле.
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А поки зедепутати готують законопроект... "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 269
"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 5393
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"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 7187 А шо такое, турборежим весь в передеж ушел? "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 6674
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Следующий кандидат в президенты, которого нужно поддержать должен гарантировать:
1. Уничтожить коррупцию.
2. Поднять экономику и поднять впк.
3. Выиграть войну.Ну или выгнать гнилых и лживых мокшей за урал.
4. РАССТРЕЛЯТЬ предателя ЗИЛЕНСКОХО(писать без ошибок фамилию суперграбителя украины и предателя(новогодние и некоторые прочие тексты этому коксоукурку пишут в кремле,а по оманам шатается для получение дальнейших инструкций) и постить фотку неперевернутую нельзя) и его ****** продажную команду с поголовно фракцией за продажу земли и госпредприятий в обмен на его выборную кампанию перед коломойским и богданом. С каким еще чертом этот черт заключил соглашения это еще предстоит выяснить перед его расстрелом, что оно так сегодня напрягая жилы до предела, гробя себя и рейтинг, протягивает никому не нужную в социумепродажу земли и предприятия и почему специально для этого такая тупая безмолвная команда в вр была выбрана.Такой чей-то торчащий член с гланд череж жопу зеленского, должен вызывать особенно повышенные вопросы. На чьем 163 см кукане этот рогатый черт так ручками и свисшими лапками болтается, как гавно в проруби с реактивным мотором.
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А когда ЭРОТИЧЕСКИЙ ? Мы с Кивой нервничаем !
"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 5554



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Етику та честь будуть шукати у СН? У мавп більше етики та честі, ніж у кнопкодавів із СН.
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Прям кодекс строителей коммунизма "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 9231
хотя есть там один пункт для наших депутатов...Кто не работает, тот не ест "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 9231
У нас на законы ложили, все кому не лень у власти, а кодексы эти....
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вначале был декалог.
на его основе был создан его аналог - моральный кодекс строителя каммунизма.
на обломках этого морального кодекса - этический кодекс депутата.
))
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Та до 21 года Они , то есть депутаты уморят всех своими Выступлениями , у их все это выходит экспромтом , что ни День , то новая глава в Кодекс.
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