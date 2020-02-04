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Все про:перепись населения (85) статистика (419) Госстат (163) Дмитрий Дубилет (84)

 Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА

Аналитики сопоставили данные электронной переписи, представленной Кабмином в конце января, и Государственной службы статистики. Они обнаружили, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888. Это заставляет их предположить фальсификацию.

Сопоставить результаты электронной переписи с данными Госстата решили сотрудники Украинского центра общественных данных, информирует Цензор.НЕТ.

"Трудно объяснить причину такого желания, но решили мы посмотреть, насколько поло-возрастная структура населения, представленная в "Оценке ...", коррелирует с данными, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины", — сказано в сообщении на сайте организации.

Представители Центра обнаружили, что и в представленных Дубилетом результатах электронной переписи, и в официальных данных Госстата соблюдается примерно одинаковое соотношение между поло-возрастными группами.

Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет

"И здесь закралось подозрение. А что, если никакой "экстраполяции" на самом деле не было? А было тупо умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888 (или 88,8%)? А незначительные различия в соотношениях — это лишь результат округления (ибо не комильфо указывать в заключении, у нас 8110 378,392 (триста девяносто две тысячных) лиц подсчитано)", — предположили исследователи.

Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных 02

Умножив данные Госстата на 0,888, они получили результаты, практически совпадающие с результатами электронной переписи. Результа, по их словам, не совпал только для одной поло-возрастной группы — женщин 15–24 лет (1 млн 741 тыс. лиц вместо 1 млн. 740 тыс. лиц).

Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных 03

Также на Цензор.НЕТ: За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет

"Итак, подведем итоги. Во-первых, г. Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо", — считают в Украинском центре общественных данных.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3173812
 
 
 Топ комментарии
 
Даже в том одном "пункте" он просто округлил с отбрасыванием. Трындец, конечно! "Диджитализация" зеленых соплей в действии!
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ПЭдар-центр нэ сагласэн?
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Ну вот и подтверждаются сделанное мной ранее предположение, что данная перепись спланированная фальсификация с заниженными цифрами. А через год "увеличенное население" будет самой главной заслугой бубочки.
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не любить цього учня вчітелька)))) загнобила ні за що!!! ))))
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Чому--русККА я? З чого ти взяв?Турецька.Але-в Україні.Бо ми такі!
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она лихорадочно думает. возможно, до неё постепенно доходит, что ей лучше жевать.
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Через 2 месяца год будет,как их выкинули,а ты "поверну".
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Да сидит такая ракалия в Харькове-множитель курва!
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Даже в том одном "пункте" он просто округлил с отбрасыванием. Трындец, конечно! "Диджитализация" зеленых соплей в действии!
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Це просто тупе тиренря державних коштів. Не в стачає навіть інтелекту красти розумно. Тупі. Зате нахабні.
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Да шулеров хоть можно просчитать,а вот клованов не знаешь толи смеятся толи плакать после смеятся
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З якого віку, на думку Дуб-білета, діти володіють смартфонами? І до якої вікової категорії він відніс сім-картки платіжних терміналів, автосигналок та різних приладів обліку? Він брав до уваги лише активовані сімки чи усі випущені?
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Зебилы, ну и что что коричневое, хавайте Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 2469
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Как неожыданно то! Никогда такого небыло...и вот опять!
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фальсифікатори обвинувачують фальсифікаторів! сподіваємось що - на -, = +!
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Нужно просто взять всё и умножить ! 😁 Собака делила, а кот умножает ! 😸
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устал уже смеяться..

Прекратите...
Куда там Кварталу 95...
В жизни у Зе смешнее выходит...
Так смеясь и въедем в бетонную стену...- уже близко..
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***
авто с растерявшейся женщиной за рулем несется в бетонную стену...
остается какая-то пара метров... и вдруг сидящий рядом с ней мужик резко дергает ручник... и автомобиль замирает в сантиметрах от смертоносной преграды...
сидящие в салоне начинают его благодарить, а мужик:
- да ладно вам! я ж летчик-истребитель.... просто у меня в кабине... в этом месте...
находится рычаг катапультирования...
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Лео Кот

Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 8859 Так смеясь и въедем в бетонную стену...- уже близкоВ таку? Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 446

Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 2426
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По вставленному плохому фото Дубилета к нему предвзятое отношение ,да и непонятно на какихэкспертов ссылка , которая опровергает статистику Дубилета .
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А какая разница? Раз люди говорят - значит правда!
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чуркин те привет передаёт, зовёт в гости. ты не задерживайся
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Брехня, манипуляции, воровство и корупция при ЗЕленскам достигли просто рекордных показателей за всю историю Украины.
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А щодо популярності СН у Рахункова та іншої подібної соціології? Здається, що це теж треба перевіряти.
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Шикарна обмовка! Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних - Цензор.НЕТ 8956
Захочеш навмисно - не вийде.
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позорники... и тут обосрались.
с платежками за газ - обосрались
с собаками - обосрались
с эрдоганом - обосрались

везде. везде где они прикасаются - все превращается в говно. потому что они сами - полные жопы
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Перепись сегодня---бабло на ветер! Долго печатать---думаю поймёт народ о чём. Каждый день у нас в род-домах выдают свидетельства о рождении. Каждый день каждому кому 16 лет выдают первый паспорт. Каждый день на пенсию уходят люди и каждый день Пенс-фонд прекращает выдавать пенсию---по понятной причине. Сколько людей в ВСУ, СБУ, МВД и прочих силовых структурах---запросто знают точно всегда. Сколько выдано загранпаспортов тем кто пока выехал и не вернулся с работы допустим---та запросто среднюю можно за неделю вывести. Кого считать???
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Борис Дородный 1bb0013f Так перепись проводят не только для того, чтобы пересчитать количество людей, но и узнать состав семей, образование, где и кем люди работают и т .д.
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эта фейковая "перепись" нужна только для одного - инициировать изменения в Конституции
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Все нормально, они посчитали только тех кто живет на подконтрольно территории...
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Секта свідків брехливої зелені св.Бубочки. Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 5336
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Зе-власти никогда не обсырались... И вот, ОПЯТЬ!

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то есть чувак тупо взял данные с сайта, а бабло за перепись распилил
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Як помру, ховайте, милі,
Без шуму та овацій.
З плюшкою на могилі,
З пропелером в сраці.

Щоб дивився я з вершини
На Дніпрові хвилі,
І бачив, як ДУБІЛЕТ
Летить з України !!!…
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повысить зарплату в два раза этому господину
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Все эти танцы с бубнами, вокруг переписи населения, которую не хотел проводить ни Порошенко, ни эти, сводятся только к одному - людей осталось мало и это надо скрыть любой ценой. Поэтому Дубилет назвал завышенные цифры, а "Украинский центр общественных данных" и того больше.
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сборище имбецилов зебобиков опять в говне. ))))
зашквар за зашкваром)))
похоже янелоха никто в его команде не котирует, кто как хочет так и дрочит))))
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Оооо, теперь я ЗНАЮ, что такое ЗЕ-диджилитализация:
Екселевская табличка с единственной формулой:
'=ОКРУГЛ(A2*0.888)'

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Плевать на эти все "опросы" и "соцопросы" - это по жизни вранье. Самая классная тема упомянутая в статье - это та самая "служба госстатистики"(реальные кровосиси на теле предприятий с карательными функциями).
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