 "Ми тут, бо вони на небі" - в зале ВР на открытии третьей сессии вывесили баннер с портретами Небесной Сотни. ФОТО ДНЯ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Юрчишин отметил: "И пусть всевозможные портновы, лукаш и другие бужанские исходят слюной. Жаль, что их не дожали в соответствии с законом с 2014 и по сей день. Но это не повод опускать руки".

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