 "Ми тут, бо вони на небі" - в зале ВР на открытии третьей сессии вывесили баннер с портретами Небесной Сотни. ФОТО ДНЯ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Юрчишин отметил: "И пусть всевозможные портновы, лукаш и другие бужанские исходят слюной. Жаль, что их не дожали в соответствии с законом с 2014 и по сей день. Но это не повод опускать руки".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Юрчишин отметил: "И пусть всевозможные портновы, лукаш и другие бужанские исходят слюной. Жаль, что их не дожали в соответствии с законом с 2014 и по сей день. Но это не повод опускать руки".
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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
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https://www.youtube.com/watch?v=SvGlVREs698&feature=share
СОВСЕМ!!!
Откуда вот "это" взялось после 6 лет войны?