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Все про:баннер (42) ВР (24340) Небесная Сотня (292) Голос партия (132)

 "Ми тут, бо вони на небі" - в зале ВР на открытии третьей сессии вывесили баннер с портретами Небесной Сотни. ФОТО ДНЯ

Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин объяснил мотивы, с которыми фракция партии "Голос" вывесила этот баннер в сессионном зале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Юрчишин отметил: "И пусть всевозможные портновы, лукаш и другие бужанские исходят слюной. Жаль, что их не дожали в соответствии с законом с 2014 и по сей день. Но это не повод опускать руки".

Ми тут, бо вони на небі - в зале ВР на открытии третьей сессии вывесили баннер с портретами Небесной Сотни 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173810
 
   
 Топ комментарии
 
Жопоблок и СН небось покрючило.
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За це голосували 73 % населення території України.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ.

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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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За це голосували 73 % населення території України.
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Герої не вмрають!!!! А сявік на корпоративах!!! Ганьба!!!
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вибачаюсь за орфографію, але сявік, воно й в Білорусі сявік!
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Я потерял дар речи, что вы скажите , посмотрев это ?

https://www.youtube.com/watch?v=SvGlVREs698&feature=share
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А слов нет ...((((
СОВСЕМ!!!
Откуда вот "это" взялось после 6 лет войны? "Ми тут, бо вони на небі" - в залі ВР на відкритті третьої сесії вивісили банер із портретами Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3438
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У меня нет слов . Это уже деградация ниже плинтуса?
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У меня другой вопрос , можно ли с такими построить благосостоятельную страну ?
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Просто ВСУ слишком хорошо выполнила свой долг, остановив сепаров , а где-то даже отбила захваченную территорию Украины и тем самым не дала этой тупой 73% быдломассе ( а именно такие, "уставшие от войны" отбросы, голосовали за зенедоразумение) полностью насладиться войной, прочувствовав это на своей шкуре.
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Никто из СН еще заяву в прокуратуру еще не накатал насчет глумления в ВР над памятью погибших беркутовцев и притеснения русского языка?
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о...ці ще й в суд печерний подадуть позов...рамок немає....
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правильно зробили...бо щось таки повинно нагадувати "монобольшинству" куди слід рухатись Україні...не в "мордор" як хоче "главній миратворец" -а в Європу...
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