Как передает Цензор.НЕТ, свое обращение он опубликовал в Фейсбуке.
"В связи с объявлением штормового предупреждения, призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля", – написал он.
Чечеткин добавил, что существенное осложнение погодных условий ожидается 5-го и 6 февраля на территории всей страны.
"Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской областей, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в Киеве", – отметил он.
ГСЧС просит водителей в ближайшие дни не выезжать из городов в связи с ухудшением погодных условий
4 февраля глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин призвал водителей в ближайшие дни воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
Как передает Цензор.НЕТ, свое обращение он опубликовал в Фейсбуке.