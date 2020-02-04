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Все про:непогода (457) штормовое предупреждение (108) водители (453) ГСЧС (2465)

 ГСЧС просит водителей в ближайшие дни не выезжать из городов в связи с ухудшением погодных условий

4 февраля глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин призвал водителей в ближайшие дни воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ, свое обращение он опубликовал в Фейсбуке. 

"В связи с объявлением штормового предупреждения, призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля", – написал он.

Чечеткин добавил, что существенное осложнение погодных условий ожидается 5-го и 6 февраля на территории всей страны.

"Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской областей, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в Киеве", – отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173808
 
 
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да, пойдет, завтра и после завтра даже полежит до понедельника но с понедельника опять дожди и +6 в Киеве по крайней мере
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