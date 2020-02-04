 Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме. Я думаю, что вскоре он появится в Верховной Раде", - отметил Разумков.
Он уточнил, что это произойдет на этой сессии, которая началась 4 февраля и продлится до 17 июля.
и не бред,а 3,14ец..
Мелкими шажками готовят Донбасс с особым статусом в составе Украины, с депутатами боевиками ( из бывших головорезов).
Хитро.
игра в подкидного дурачка.... типа в демократию или народовластие...