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 Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков

Фракция "Слуга народа" планирует в течение третьей сессии внести в Верховную Раду законопроект о всеукраинском референдуме.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме. Я думаю, что вскоре он появится в Верховной Раде", - отметил Разумков.

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Он уточнил, что это произойдет на этой сессии, которая началась 4 февраля и продлится до 17 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3173804
 
 
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не нацарапали,а навыбирали..
и не бред,а 3,14ец..Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков - Цензор.НЕТ 7368
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Сначала навыбирали потом нацарапали. Мда! Тошнит от этих рож на фото.
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Приймуть закон про продаж землі, а потім про референдум. Нате вам та не гавкайте.
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В Лугандонии и Донбабве тоже был в своё время референдум, и в Крыму.
Мелкими шажками готовят Донбасс с особым статусом в составе Украины, с депутатами боевиками ( из бывших головорезов).
Хитро.
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Там були місцеві референдуми, які не мають повноважень визначати статус українських територій, а цей буде всеукраїнський.
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этот референдум...как петиции (ну набрали столько то голосов...ну и что?)
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А нішо. Зелень відморозиться, як завжди, на цьому все і закінчиться.
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так а я за что? и я так говорю - фигня...
игра в подкидного дурачка.... типа в демократию или народовластие...
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Кто платит тот и заказывает, свой законопроект о референдуме выносят и громады при помощи ученых и авторететов без олигархов.
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