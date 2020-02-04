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Все про:Минобороны (6260) Бронежилет (49)

 Двум подозреваемым в деле о закупке бронежилетов избрали меру пресечения в виде ночного ареста

Печерский райсуд Киева рассмотрел два ходатайства прокуратуры о продолжении меры пресечения для двоих подозреваемых в деле о закупке бронежилетов. В частности, Михаилу Каморянскому и Василию Саковцу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил LB.ua их адвокат Георгий Тигишвили.

Каморянскому суд смягчил меру пресечения с круглосуточного ареста на ночной арест. Саковцу избрал ту же меру пресечения - также ночной арест.

Срок меры пресечения - до 21 февраля.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3173803
 
 
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а днём манекенами батрачить на отстреле бронежилетов...
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А это как? Днём гулять , а спать в вытрезвитель?
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Я ночью дома сплю. Так что я тоже арестованный выходит.
Насчёт дела? Помните рюкзаки авакова. Вопросы?
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Мародери знищили захисників України! Печерський суд, напевно, потрібно переімонувати на рашистський суд! Портнов ще не голова судійської влади в Україні?!
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ИДИОТИЗМ ПОД ЭГИДОЙ ЦИНИЗМА !!!
на сколько разбогатели печерские судьи?
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Бронежилети на пашинського та пєтю, відстрелити, наслідки опублікувати!
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Тому що оббрехали людей, а чим дальше, тим складніше зізнатись, що обісрались й тре вибачатись... А мусора не звикли вибачатись, тим паче зєлєйобікіни...
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