 Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров

Слова главы МИД РФ цитирует российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский, несмотря на истерику неонацистов, нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить. Были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, была зафиксирована на бумаге "формула Штайнмайера", касающаяся взаимосвязей между выборами на Донбассе и предоставлением региону особого статуса", — сказал Лавров.

По его словам, на саммите "нормандской четверки" в Париже Россия и Германия были готовы поддержать разведение сил и средств не на трех участках, а вдоль всей линии разграничения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия надеется на урегулирование ситуации на Донбассе при Зеленском, - Лавров

"К удивлению, президент Зеленский и его делегация оказались не в состоянии подписаться под этим шагом, который в полной мере вписывается в требования Минских договоренностей", — заявил Лавров.

При этом менее 3 недель назад, 17 января Лавров заявлял, что новое руководство Украины "пока не спешит с реализацией обещаний по прекращению конфликта на Донбассе".