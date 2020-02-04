 Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров

Слова главы МИД РФ цитирует российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский, несмотря на истерику неонацистов, нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить. Были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, была зафиксирована на бумаге "формула Штайнмайера", касающаяся взаимосвязей между выборами на Донбассе и предоставлением региону особого статуса", — сказал Лавров.
По его словам, на саммите "нормандской четверки" в Париже Россия и Германия были готовы поддержать разведение сил и средств не на трех участках, а вдоль всей линии разграничения.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия надеется на урегулирование ситуации на Донбассе при Зеленском, - Лавров
"К удивлению, президент Зеленский и его делегация оказались не в состоянии подписаться под этим шагом, который в полной мере вписывается в требования Минских договоренностей", — заявил Лавров.
При этом менее 3 недель назад, 17 января Лавров заявлял, что новое руководство Украины "пока не спешит с реализацией обещаний по прекращению конфликта на Донбассе".
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(чиста фізіологія - при повішенні у шибеника розслаблюються сфінктери і все лайно та мочеча опиняються у штанях... та прикра ситуація, коли аналізи здаються примусово, так би мовити)
ваш ответ, идолопоклонники изумрудного чуда-юда вселенского
масштабапозора!
Дивіься, з КИМ ви "співаєте" в унісон!
Хоч щось дійде до дурної макітри?!
Слідство.Інфо
Президент Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя екссуддю Тетяну Розваляєву, яка підтвердила законність ухвалених Віктором Януковичем Харківських угод. Відповідно до них, термін перебування російського військового контингенту в Криму продовжився до 2042 року.
Про нове призначення до дисциплінарного органу ВРП, який, зокрема, звільняє і призначає суддів, стало відомо з сайту Офісу президента України.
Тетяна Розваляєва за часів Януковича обіймала посаду у п'ятій палаті Вищого адміністративного суду (ВАСУ). Ця палата була спеціально створена для розгляду позовів на дії Президента, парламенту, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
У 2011 році суд за головуванням Розваляєвої відмовився визнавати підписання Януковичем так званих "Харківських угод" незаконним. Нагадаємо, відповідно до цього договору з Російською Федерацією, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму було продовжено на 25 років. Відтак, рік виходу російської військової бази з українського Криму з 2017 року змінився на 2042 рік.
Естественно, скоро и водичка в Крым зажурчит... --- а будет это так по версии гнома : Россия сказала такие условия , что нет воды и нет обмена пленными , а я бы поменял всю воду , за ради одного человека.
Зеленский, как видим, не неонацист, то есть срать он хотел на независимость Украины.
похоже дауны не только у нас...
верить этой гниде себя не уважать
задовільнив таки рашку.
Якщо я нічого не плутаю, то кілька днів тому манька-федерація зробила заяву, що неонацист у нас один - президент Зеленський.
Сейчас, когда свинособаки хвалят нашего клована, меня одолевают нехорошие предчувствия.
А рашка продолжает убивать.
Наверное это часть договоренностей.
уже 6 лет война с рашей, а неонацистов все нет.
может они со стороны раши?