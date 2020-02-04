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Все про:Зеленский (4478) Лавров (1675) Донбасс (20597) Формула Штайнмайера (180)

 Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский "нашел в себе силы" и приступил к выполнению обязательств по Донбассу.

Слова главы МИД РФ цитирует российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский, несмотря на истерику неонацистов, нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить. Были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, была зафиксирована на бумаге "формула Штайнмайера", касающаяся взаимосвязей между выборами на Донбассе и предоставлением региону особого статуса", — сказал Лавров.

По его словам, на саммите "нормандской четверки" в Париже Россия и Германия были готовы поддержать разведение сил и средств не на трех участках, а вдоль всей линии разграничения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия надеется на урегулирование ситуации на Донбассе при Зеленском, - Лавров

"К удивлению, президент Зеленский и его делегация оказались не в состоянии подписаться под этим шагом, который в полной мере вписывается в требования Минских договоренностей", — заявил Лавров.

При этом менее 3 недель назад, 17 января Лавров заявлял, что новое руководство Украины "пока не спешит с реализацией обещаний по прекращению конфликта на Донбассе".

Источник: https://censor.net.ua/n3173801
 
 
 Топ комментарии
 
Естественно, скоро и водичка в Крым зажурчит...
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А ястребы заодно.
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Какие ястребы, троллина? Где твоя любительница Янелоха оманского, делась лалала?
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Да незачем, просто в кремле ЗЕ ни во что не ставят. Пустое место.
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В районі Ідліба був знищений оперативний штаб в який входили найманці з Ірану та російські "консультанти". - Анатолий Штирлиц

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У Польщі Зеля неонацист а тут "нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств по Донбассу".
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Естественно, скоро и водичка в Крым зажурчит...
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Будут потом кто-то журчать по Банковой.
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Або з когось дзюрчатиме сеча, коли повісять на гілляці

(чиста фізіологія - при повішенні у шибеника розслаблюються сфінктери і все лайно та мочеча опиняються у штанях... та прикра ситуація, коли аналізи здаються примусово, так би мовити)
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Да все будут при своём.Рабы при своём ,а успешные при Украине.
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Я вважав і вважаю що це кінець України. І дуже хочу помилятися.
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Лошаді мають свій мор. Від сапу. Для них це гірше коронавірусу.
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браво! лучше и не скажешь!
ваш ответ, идолопоклонники изумрудного чуда-юда вселенского масштаба позора!
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що скаже в відповідб віслюк? дякуюдужедякудякую.
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Если лошадь хвалит гнома , то дела в Украине очень плохие!
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Зебіли, що радісно схвалюють переслідування волонтерів та ветеранів! (є тут такі екземпляри).
Дивіься, з КИМ ви "співаєте" в унісон!
Хоч щось дійде до дурної макітри?! Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров - Цензор.НЕТ 614
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"Зеленський призначив у ВРП екссуддю, яка визнала законною угоду про базування флоту РФ у Криму"
Слідство.Інфо
Президент Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя екссуддю Тетяну Розваляєву, яка підтвердила законність ухвалених Віктором Януковичем Харківських угод. Відповідно до них, термін перебування російського військового контингенту в Криму продовжився до 2042 року.

Про нове призначення до дисциплінарного органу ВРП, який, зокрема, звільняє і призначає суддів, стало відомо з сайту Офісу президента України.

Тетяна Розваляєва за часів Януковича обіймала посаду у п'ятій палаті Вищого адміністративного суду (ВАСУ). Ця палата була спеціально створена для розгляду позовів на дії Президента, парламенту, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У 2011 році суд за головуванням Розваляєвої відмовився визнавати підписання Януковичем так званих "Харківських угод" незаконним. Нагадаємо, відповідно до цього договору з Російською Федерацією, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму було продовжено на 25 років. Відтак, рік виходу російської військової бази з українського Криму з 2017 року змінився на 2042 рік.
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І хто ж ті націоналісти, що заважають Оманському об'єднатися з сепарнею?
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Волонтери, ветерани АТО та інші "оголтельіе милитаристьі".


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Удовлетворил преЗЕдент лошадку паРашкинскую... Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров - Цензор.НЕТ 5472
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Вот и думай теперь - а президент Зеленский - это точно украинский президент?
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як колись казали моя бабунічка - а воно і зразу було видно!
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Спасибо лошадиной голове! Открыл глаза на моего избранника! Вова, ****, я тоже националист!!! И тебя, как и липецкого папередника, вынесут с Украины ногами вперед!
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ПРАПРАДЕД - за тобой внуки в песочнице плачут, а ты возишься с какой-то Украиной.
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Дорогого Вам Вова это стоит настоящий буржуинский мальчиш плахиш коплемент Вам от орков
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Мало ли шо проржала эта лошадь,нормальный человек внимание на дебила не обращает,а у порохоботов словесный понос начался
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ua OL SHER 53db4d2e
Естественно, скоро и водичка в Крым зажурчит... --- а будет это так по версии гнома : Россия сказала такие условия , что нет воды и нет обмена пленными , а я бы поменял всю воду , за ради одного человека.
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Зє!льонка отрабативайєт тріцать сєрєбряніков
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Угу, скоро Ху"ло наградит ЗЕ звездой хероя Рассеи
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отозвались те которые никогда нечего не выполняли.....
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Кстати, по российской терминологии, если украинец выступает за независимость Украины, особенно от России, то он - неонацист.
Зеленский, как видим, не неонацист, то есть срать он хотел на независимость Украины.
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лаврушкин точно уверен шо бубочка требовала подтвердить ярлык на княжение?оно думает шо благодаря высерам из кремля у бубочки рейтинги растут?
похоже дауны не только у нас...
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имхо
верить этой гниде себя не уважать
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Даю зуб , что гном оманский даст воду в Крым и прознает Крым российским .
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Засцить сцикун. А якщо не засцить то накладе у штанці. Українці йому не дозволять цього зробити.
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"Неонацисти" влаштували істерику тільки після того, як виявилося, що все, з гідністю взяте Порошенком, доведеться виконувати якомусь Зеленському...
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вот на этот скулеж и было рассчитано лошадиное ржание!
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какой карошій мальчік
задовільнив таки рашку.
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Хто ці неонацисти? Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров - Цензор.НЕТ 2136

Якщо я нічого не плутаю, то кілька днів тому манька-федерація зробила заяву, що неонацист у нас один - президент Зеленський.
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когда раша чехвостила и проклинала пороха, я интуитивно догадывался что мы на правильном пути.
Сейчас, когда свинособаки хвалят нашего клована, меня одолевают нехорошие предчувствия.
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ЗЕлёный выкидыш Сивохо говорит точно так же только формулировка более мягкая , вместо неонацисты - агрессивное меньшинство. Совпадение?? От этой ЗЕсепарской шоблы колаборантов за милю воняет кацапсятиной.
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И добавить нечего. Пустили продажного хитрожопого к рулю. Для него страна - гешефт...
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Яке позорисько - похвальба від ворога за злочинну державну зраду...
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Хороший мальчик.
А рашка продолжает убивать.
Наверное это часть договоренностей.
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хз где же эти неонацисты?
уже 6 лет война с рашей, а неонацистов все нет.
может они со стороны раши?
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