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 Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина

Задержание чиновника Секретариата Кабмина - успешное совместное мероприятие оперативников Департамента стратегических расследований Нацполиции и ГБР.

Об этом сообщил в своем telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Только что оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с ГБР задержали начальника управления Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 2 миллионов гривен. Госслужащий и его посредник задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - говорится в заметке.

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Гончарук отметил, что в октябре 2019 года правительство создало новое межрегиональное подразделение Национальной полиции - Департамент стратегических расследований. "Его цель - снижение уровня преступности по всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными организациями, криминальными авторитетами и "ворами в законе". Благодарен оперативникам ДСР за слаженную и профессиональную работу", - отметил премьер.

Глава правительства также добавил, что "коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти".

Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина 01

Напомним, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн грн взятки. "Откат" предназначался за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома правительства Украины и отзыва судебных исков к подрядчику.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173800
 
   
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паршівую овцу із стада вон! Але може і йому треба було платити по 300 000-то він би можливо і не брав би.. Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина - Цензор.НЕТ 5029
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Мракобесие...ни в одной стране цивилизованного мира в чиновники крупного масштаба не идут за бабками Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина - Цензор.НЕТ 2437 Или дальнейшая политическая карьера, либо последующая работа лоббиста, вице-преза крупной компании,почетного ректора универа, с лекциями по всему миру по полляма за штуку.
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премьер , какая борьба ? кого закрыли за взятки за последние 10 лет , никого
вот и вся борьба
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А у него не было собаки и он не смог уплатить за газ. Какая печалька.
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Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти
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а хдє? в отпуск ілі в камандіровку?
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Реляції Гончарука у Фейсбуці та фіскальна політика уряду - абсолютно протилежні речі.
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