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 "Я не признаю предъявленного обвинения", - террорист Гиркин о выдвинутом Нидерландами обвинении в крушении МН17

Один из российских террористов, воевавших на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс. 

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Гиркин.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17.

Речь идет о россиянах Игоре Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и гражданине Украины Леониде Харченко.

Судебное слушание назначено на 9 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3173799
 
 
 Топ комментарии
 
Вангую- Гіркіну скоро Кобзон зателефонує...
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Пусть его посадят, и хай думает, что сидит не он
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Покажите мне дурака, который сознается в убийстве около 300 людей.
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Пусть его посадят, и хай думает, что сидит не он
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Вангую- Гіркіну скоро Кобзон зателефонує...
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Так, піде за Цемахом. Хоча, як і Цемах свого часу має можливість уникнути концерту Кобзона. Краще жити в тюрмі, тим паче, голландські, ніж гнити в кацапські трясовині.
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или доктор лиза менгле в гости пригласит . под пестни хора александрова.
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А ...да .. ну норм ...он не признает... все... расходимся пацаны
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Покажите мне дурака, который сознается в убийстве около 300 людей.
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похоже на бородатый анектдот:

"- подсудимый, вы признаете себя виновным?
- нэт.
- на нэт и суда нэт"(с)
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не правомочны? г*ндон драный, кем ты себя возомнило, чмо?
копеечный долбо... и убийца мирных граждан... мародер и тварь дрожащая...
*****!
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Шось-таки етого гандона с ****** связывает ... .
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Значит, есть что скрывать.. Раскололся гиркин.
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Думал станет героем освободителем. А стал массовым убийцей, террористом, и фашистом.
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Деникин недоделанный- спаситель Юга России.. "Я не признаю предъявленного обвинения", - террорист Гиркин о выдвинутом Нидерландами обвинении в крушении МН17 - Цензор.НЕТ 8708
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"Не правомочны" ... он что, король, что прокуратура Нидерландов не правомочна ему претензии предъявлять?
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