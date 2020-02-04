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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4478) Кабмин (11568) отчет (334) Дмитрий Дубилет (84)

 Кабмин неформально отчитался перед Зеленским о результатах работы, - Дубилет

Премьер Алексей Гончарук и министры его кабинета 4 февраля отчитались президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы. Официальный отчет правительство будет 7 февраля держать перед Верховной Радой.

Об этом в комментарии hromadske рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобные. В итоге никаких сенсаций — работаем дальше", — сказал Дубилет.

Он отметил, что официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля. В то же время Дубилет отказался отвечать на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава партии "Слуга народа" Корниенко о собеседованиях в ОП: В ближайшее время могут быть кадровые и организационные решения

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР. ФОТОрепортаж

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3173798
 
 
 Топ комментарии
 
турборежим - 8 дней в неделю по 25 часов в сутки!
страшно...... Кабмин неформально отчитался перед Зеленским о результатах работы, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5418
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в перекладі на людську - відбрехався...
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зебобики вы совсем поехали вы сцаря хотели тогда вам на рашку Кабмин неформально отчитался перед Зеленским о результатах работы, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3441
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турборежим - 8 дней в неделю по 25 часов в сутки!
страшно...... Кабмин неформально отчитался перед Зеленским о результатах работы, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5418
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Перед Зєлєнскім? Неформально? Кабмін мав за законом відзвітуяати перед Верховною Радою. То за яким законом міністри НЕФОРМАЛЬНО!!! жвітують перед Зєлєнскім? Це вказує на Конституційний переворот.
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зебобики вы совсем поехали вы сцаря хотели тогда вам на рашку
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Зебілка вклала біля хати
маленьких діточок своїх
бо Бєня вигнав з хати їх
за комуналки неуплату..
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Червоно-Чорний

чувырло,обоснуй по поводу Коломойского!
или тебе абы пёрнуть ?! Кабмин неформально отчитался перед Зеленским о результатах работы, - Дубилет - Цензор.НЕТ 652
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Ihor Lapin@IhorLapin 3 ч

Вроді як Пінчук продається і згортає фсьо в Україні по бізнесу. А ще на торгах замайорів медіахолдинг. ( отже це маячок і політичним проектам, що піару і бабла не буде) Доречі першим на придбання телеканалів, в черзі, стоїть медведчук.
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Казна правительства опустела до тревожного уровня. Эксперт обьяснил причины

Казна правительства опустела до тревожного уровня. Эксперт обьяснил причины
На Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года осталось 12,07 миллиарда гривен. За месяц остатки средств сократились на 5,5 миллиарда гривен или на 31%. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время, по данным Госказначейства, год назад средств на ЕКС было еще меньше - 11,93 миллиарда гривен.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 января текущего года составляли 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.

Минимальный остаток средств на ЕКС в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный - 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя InfoResist сокращение средств в казне правительства, отметил, что украинская экономика переживает не лучшие времена, в том числе и вследствие ошибочной макроэкономической политики.

«Известно, что вот эта искусственная ревальвация гривны, которая была проведена во второй половине 2019 года, привела к значительному недопоступлению средств от налогов импорта в бюджет. Привела к мощному удару по промышленным предприятиям, привела к тому, что сократились объемы производства промышленности. В целом за год там в районе 2%. На конец года, если считать по месяцу, то там даже на 8%. Ну и бюджетный кризис начался явственно еще с декабря 2019 года. Мы знаем, что правительство было вынуждено сократить расходы, ограничить финансирование выполнения бюджета по ряду статей», - сказал он.

Кроме того, отметил эксперт, не выплатили в полном объеме и задержали возмещения по налогам на добавленную стоимость на миллиарды.

«Эти проблемы перешли на январь, когда уже начали выплачивать. Хотя в январе тенденцию к усилению гривны переломили и произошла даже некоторая девальвация, но тем не менее, ситуация не исправлена. Поэтому проблемы есть, в том числе и с наполнением бюджета. Бюджетный кризис никуда не делся, он будет развиваться и дальше. Но, я думаю, эта одна из причин темы о необходимости смены министров экономического блока, возможно, министра финансов и министра экономики. Кто-то же должен нести ответственность за всю эту ошибочную экономическую, финансовую политику», - резюмировал Суслов.
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В итоге никаких сенсаций - работаем дальше", - сказал Дубилет.

та да работают дальше, только за первый месяц дефицит бюджета со старта миллиарды., и почти во всех областях недовыполнение. А так то конечно работают, вот земельку раздерибанят и ещё раз отчитаюца...
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Не то цЫрк, не то сюррр! Какие-то странные люди отчитываются перед безграмотным хрипатым хамлом о том, что они не сделали! Капэць, які ми терплячі!
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кабмин должен отчитываться перед ВР. публично. моду взяли "слуги" все под ковром "решать".
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Неформально перед Зеленським?! Тепер чекаємо формально перед нами! Чому за період з жовтня 2019р. по цей час економіка України знищена?! Чому така ситуація була тільки під час всесвітньої кризи в часи йулі?! Тому Зеленський повинен відповісти за своїх призначенців! Зеля ПНХ!!!
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Ага, КабМин отчитался: - Премьер покатался на самокате, МинМалюська посидел на столе прочие корчили рожицы. През остался довольный
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Надзвичайно ефектний звіт справив на президента неабияке враження:
Кабмін неформально відзвітував перед Зеленським про результати роботи, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9530
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