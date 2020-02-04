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Все про:Афганистан (214) Иран (874) Канада (1370) Швеция (525) черный ящик (51)

 Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют у Ирана предоставить черные ящики сбитого самолета МАУ

Страны, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", обратились к Ирану с требованием предоставить бортовые самописцы для исследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать черные ящики. Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло незамедлительно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики", - указывается в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Канады по итогам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова помочь Украине расшифровать бортовые самописцы с лайнера МАУ, сбитого в Иране, - посол Понсен

Стороны согласились с необходимостью продолжать давление для того, чтобы добиться "подотчетности, прозрачности и справедливости" в деле о сбитом самолете.

"Кроме того, все участники продолжают поиск взаимопонимания по юридическим вариантам переговоров с Ираном относительно его ответственности в этом акте, для восстановления справедливости, включая равную компенсацию семьям жертв рейса PS752", - сообщает МИД Канады.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Украина настаивает на полном расследовании крушения самолета МАУ в Иране и выплате компенсаций семьям погибших, - Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3173797
 
 
 Топ комментарии
 
Іде розмова, що іранці зумисне збили літак.
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А як же заяви дипломатів та урядовців про співпрацю з іранськими партнерами?! А як щодо зливу таємної інформації?! Дебіли при владі, гірше зрадників?!
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там вже кацапня попрацювала, як слід
то вже тільки США може з них ті ящики зрючити
але ж зелена дрисня хоч би робила вигляд, що їй те не байдуже
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Иран обиделся..?!..
на несдержанность пиарщиков на горе (разболтали служебную информацию о переговорах)
или таки мутит-каламутит что-то
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Возможно случайность, это все таки не случайность?
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Иран не та страна, на которую можно надавить. Скорее всего он идёт на принцип.
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Тільки Зе нічого не требує - він пацифіст пофігіст Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют у Ирана предоставить черные ящики сбитого самолета МАУ - Цензор.НЕТ 5544
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Чего ещё надо от Ирана? От**битесь уже от персов, они признал свою вину.
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И какие доказательства ты надеешься поучить из чёрных ящиков?
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Іде розмова, що літак збито кацапськими військовими.
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А як же заяви дипломатів та урядовців про співпрацю з іранськими партнерами?! А як щодо зливу таємної інформації?! Дебіли при владі, гірше зрадників?!
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Он бы и предоставил, и с удовольствием, да братка-хозяин не разрешает.
Так как может случайно вскрыться вся правда о том, кто сидел за пультом управленмя и т.п.
Вот только снимут показания радара на аналоговую видеокамеру, как в случае с Малайзийским Боингом, - так сразу же видеокассету и отдадут.
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А от зеленський проти.... бо не українець. ну і х...лу відсмоктати треба. жиди і кацапи разом...
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там вже кацапня попрацювала, як слід
то вже тільки США може з них ті ящики зрючити
але ж зелена дрисня хоч би робила вигляд, що їй те не байдуже
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А шо можна у террористов - аферистов требовать ? .. . " От мёртвого осла уши " - ( c ) .
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чего все с этими ящиками носятса как с писаной торбой.... есть же данные с нескольких десятков спутников + видео + переговоры диспечеров всё всем ясно...... вопрос в другом не как компенсацию достоинную получить с чалмаголовых (на бабки прийдетса полинять) а как быть с тем что алибабаи из ксир случайно не нажмет кнопку на старой советской боеголовке проданой кацапнёй.....
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Пять стран требуют, а ящиков всего два.
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