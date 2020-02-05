 "Предотвращена растрата стратегического имущества почти на 100 млн гривен", - глава госрезерва Погорелый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство резерва Украины.

"Задержанный, в пятницу 31 января, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) чиновник Госрезерва разработал схему, которая нанесла ущерб государству более чем на 100 млн. грн.", - сообщил Ярослав Погорелый, председатель Государственного агентства резерва Украины.

В частности глава Госрезерва отметил, что подозреваемый предлагал ему "закрыть глаза" на реализацию по заниженной (в четыре раза) цене товаров, подлежащих реализации в рамках разбронирования, а выгоду, которая бы составляла примерно 60-70 млн разделить между участниками "схемы". Кроме того, в планах задержанного чиновника была реализация, также по заниженной цене, 9 тыс тонн качественного зерна, которое является собственностью государства.

После получения предложения глава Госрезерва обратился в правоохранительные органы.

"Я никогда не соглашусь на участие в любых "проектах", которые могут нанести ущерб государству. Еще раз подчеркиваю - о любых предложениях подобного характера будут уведомлены соответствующие правоохранительные органы", - отметил Ярослав Погорелый, председатель Государственного агентства резерва Украины.

При получении неправомерной выгоды в размере $ 40 тыс. 31 января чиновника задержали. 1 февраля ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.