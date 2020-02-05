 "Предотвращена растрата стратегического имущества почти на 100 млн гривен", - глава госрезерва Погорелый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство резерва Украины.
"Задержанный, в пятницу 31 января, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) чиновник Госрезерва разработал схему, которая нанесла ущерб государству более чем на 100 млн. грн.", - сообщил Ярослав Погорелый, председатель Государственного агентства резерва Украины.
В частности глава Госрезерва отметил, что подозреваемый предлагал ему "закрыть глаза" на реализацию по заниженной (в четыре раза) цене товаров, подлежащих реализации в рамках разбронирования, а выгоду, которая бы составляла примерно 60-70 млн разделить между участниками "схемы". Кроме того, в планах задержанного чиновника была реализация, также по заниженной цене, 9 тыс тонн качественного зерна, которое является собственностью государства.
После получения предложения глава Госрезерва обратился в правоохранительные органы.
"Я никогда не соглашусь на участие в любых "проектах", которые могут нанести ущерб государству. Еще раз подчеркиваю - о любых предложениях подобного характера будут уведомлены соответствующие правоохранительные органы", - отметил Ярослав Погорелый, председатель Государственного агентства резерва Украины.
При получении неправомерной выгоды в размере $ 40 тыс. 31 января чиновника задержали. 1 февраля ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
по-друге, злодій буде хапати хочь на посаді завхоза дітсадка, хочь у кабміні, тому що він - злодій.
Я саме це мав на увазі у своєму попередньому пості.
А там нагрели гос-во на 1млрд.(никто не видит) - наперсточники, пока лох следит за одной рукой, вторая - приносит прибыль кидале и жизненный опыт лоху))
- И скажите, пожялуйста: это они уже начали свою "борьбу с коррюпцией" или этого "руководителя одного из управлений Государственного агентства резерва" просто сдали свои же конкуренты?
А Госрезерв ликвидировать не пробовали?
Инга Нессен: Сегодня решила заплатить за .. нет, не так. Сегодня решила отдать свои деньги не понятно за что, то что официально называется "транспортировка газа". Пытливый ум заинтересовало кого же я и вся страна содержу. Ну, то что деньги идут не в казну, это и ежу понятно. Ага. Платежка. Банк получателя АБ Клиринговый Дом. Я, человек, имеющий и банковский стаж более 10 лет, и опыт работы с банками по сей день, такого банка не знаю. Смотрим рейтинг по активам. 33 место. Ну да, очень неплохое место, для банка которому платит вся страна. Чей же это банк? О! А тут, как обычно, в нашей стране, на манеже все те же. Ю.В.Левочкина - сестра С.Левочкина, И.Фурсин - младший партнёр Д.Фирташа. Дальше читать про остальных не стала - начало тошнить. Ну и как обычно, стандартный набор компаний.. Кипр, Сейшелы.