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Все про:Филарет (500) ПЦУ (541)

 Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода

Филарет без уважительных причин отсутствовал на шести заседаниях Священного Синода подряд, невзирая на письменное приглашение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", — сказано в сообщении.

Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, считают в ПЦУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет

"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими — все ничтожно (см. 4 правило Второго Вселенского собора)", — подчеркнули в пресс-службе.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", — добавили в ПЦУ.

Также на Цензор.НЕТ: ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3173795
 
 
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Правильно сделали.
Но мне любопытна реакция Филарета: вроде как, он не считает ПЦУ легитимной (если можно так выразиться), то будет ли он протестовать против этого исключения?
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Судя по тому что любой поп положил на "смирение" и "люби ближнего, подними нижнего", да - будет. Хотя всем п.....
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никто не желал ему смерти, но все ждали, когда он уже помрет..
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Богу божье☝️☝️☝️, Филарету покоя на старости😉😉
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"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Источник: https://censor.net.ua/n3173795\\\\\\\\

Хорошо что евстратихий это не касается, а то чуть диптихию не разорвал от возмущения. Думаю килограмм 15 мощей в качестве взятки, отменят запрет на литрообмазывание хиротониями.
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Как бы обертка всего этого не выглядела, а по сути - попы паству делят и доходы от паствы.
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Кто делит то? Они год спорят - ссуществует ли еще УПЦ КП(секта Фили), или Филя, что сам ее распустил, ее не распускал а бес попутал Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода - Цензор.НЕТ 2001
Хотя это может Епифаний лжет и КП таки ссуществует, а значит Епифаний = "гореть вечно"))
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О том и речь, что Филарет не желает отпускать приходы к ПЦУ и самому с них мзду брать, а Епифаний желает и с них доход "пищи духовной" во вполне материальных ден.знаках иметь. Вот вокруг этой "духовности" и грызня. И именно это причина (бабло, очень большое бабло) того, что московские попы так цепко держатся за Украину.
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Ну и правильно. Нефиг перед дедом с деменцией и КГБ, которое его подзуживает плясать! Есичьо, я - атеистка.) Ну , а путен- *уйло!)
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Филарет без уважительных причин отсутствовал на шести заседаниях Священного Синода подряд, невзирая на письменное приглашение. 23 января 1929 г. (возраст 91 год), считаю это уже уважительная причина для Уважения.
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считаю это уже уважительная причина для Уважения.\\\\\\\\\\

А Вася Попкин может выпить 0.7 и занюхать портянкой - уважай его тоже.
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боярышника хряпни на ночь, и можешь даже не занюхивать.
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ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
ФИЛАРЕТ слава Богу сберёг собственную украинскую церковь - могли бы относиться к нему с уважением
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Sophia-Maria Duglass - Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду - Цензор.НЕТ 73

Филарет вносит смуту и раскол..., и с какого то времени начал активно подрывать ПЦУ..
Во все времена Церковь таких наказывала...
Темная келья, стакан воды с хлебом, и молитвы много-часовые...
Но сейчас либеральные времена..., - поэтому я думаю ему оставят его мерседес, прислугу и хорошее питание...
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так оставили бы, если бы старик не выпендривался ...
Сам напросился...
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Есть понятие - снисходительность
Филарет - святой ЗО ТО . ЧТО СБЕРЁГ УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ ЗА ЖТИ ГОДЫ
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Прогульщик. На поповской фирме. как на любой другой: забил на работу - на хер с пляжа.
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и партбилет дедушке верните,антихристы Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода - Цензор.НЕТ 5466
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а шо ,нельзя его просто отправить на пенсию? Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода - Цензор.НЕТ 512принудительно.
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Дважды анафемный немощный 91 летний старец )
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