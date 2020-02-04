 Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", — сказано в сообщении.

Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, считают в ПЦУ.

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"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими — все ничтожно (см. 4 правило Второго Вселенского собора)", — подчеркнули в пресс-службе.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", — добавили в ПЦУ.

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