 Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии ПЦУ.
"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", — сказано в сообщении.
Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, считают в ПЦУ.
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"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими — все ничтожно (см. 4 правило Второго Вселенского собора)", — подчеркнули в пресс-службе.
"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", — добавили в ПЦУ.
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Но мне любопытна реакция Филарета: вроде как, он не считает ПЦУ легитимной (если можно так выразиться), то будет ли он протестовать против этого исключения?
Хорошо что евстратихий это не касается, а то чуть диптихию не разорвал от возмущения. Думаю килограмм 15 мощей в качестве взятки, отменят запрет на литрообмазывание хиротониями.
Хотя это может Епифаний лжет и КП таки ссуществует, а значит Епифаний = "гореть вечно"))
А Вася Попкин может выпить 0.7 и занюхать портянкой - уважай его тоже.
ФИЛАРЕТ слава Богу сберёг собственную украинскую церковь - могли бы относиться к нему с уважением
Филарет вносит смуту и раскол..., и с какого то времени начал активно подрывать ПЦУ..
Во все времена Церковь таких наказывала...
Темная келья, стакан воды с хлебом, и молитвы много-часовые...
Но сейчас либеральные времена..., - поэтому я думаю ему оставят его мерседес, прислугу и хорошее питание...
Сам напросился...
Филарет - святой ЗО ТО . ЧТО СБЕРЁГ УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ ЗА ЖТИ ГОДЫ
Героя Украины?
За прогулы?
Демоны!