 Решение суда об остановке передачи в концессию порта Херсона будет обжаловано, - заявление Мининфраструктуры

На сайте Министерства инфраструктуры обнародовано заявление, согласно которому решение суда о приостановлении действия приказа ведомства об утверждении результатов и определение победителя конкурса для передачи в концессию Херсонского морского торгового порта будет обжаловано, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство инфраструктуры обеспечило проведение концессионных конкурсов в морских портах Херсон и Ольвия открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства. Нашей главной целью является соблюдение интересов государства, а именно - привлечение в портовую отрасль инвесторов, которые готовы инвестировать в развитие украинских портов и имеют соответствующие финансовые и технические возможности… Решение вынесено без надлежащей оценки аргументов Министерства. Министерство инфраструктуры Украины не соглашается с вышеуказанным решением суда и осуществляет мероприятия, направленные на обжалование данного решения в судебном порядке", - говорится в сообщении.

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В Мининфраструктуры заявили, что отменили решение о допуске "Специальная компания морской порт Херсон" к участию в концессионном конкурсе, потому что комиссия не получила подтверждения наличия у компании денег на банковских счетах или ценных бумаг в размере 8 млн долларов.

Напомним, 12 сентября 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт".

21 января 2020 года в правительстве сообщили, что в концессионном конкурсе победила компания, предложившая лучшие условия, - ООО "Рисоил-Херсон". В Кабмине сообщили о 300 млн инвестиционных обязательств этой компании по порту. Также премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что компания-инвестор вложит более 18 млн гривен в местную инфраструктуру.

3 февраля Шестой апелляционный суд Киева удовлетворил иск по обращению ООО "Специальная компания морской порт Херсон", остановив действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя в порту "Херсон".

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