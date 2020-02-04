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Все про:взятка (4870) Кабмин (11579) правоохранительные органы (899) ГБР (921)

 Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За эту сумму руководитель управления Секретариата Кабмина обещал подписать акты приема-передачи строительных работ и отозвать судебные иски к подрядчику.

Сотрудника Секретариата Кабинета министров задержали на горячем в момент получения взятки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации МВД.

В пресс-службе МВД отмечается: "Оперативники Управлинея стратегических расследований в г. Киеве Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины и его доверенное лицо.

Последний, будучи в роли посредника, получил от руководителя коммерческой структуры двух миллионов гривен "отката" для дальнейшей их передачи должностному лицу. Только при условии получения указанной суммы руководитель управления государственной структуры согласился подписать акты выполненных работ по ранее заключенным договором".

Сейчас руководитель структурного подразделения Секретариата Кабинета Министров и его доверенное лицо задержанs в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места задержания изъято два миллиона гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст.368 УК Украины. Продолжаются следственные действия"

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Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция 01
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция 02
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция 03
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция 04
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция 05
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция 06
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - Нацполиция 07

Источник: https://censor.net.ua/n3173791
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще не плохо бы поехать в Кончу и всем подряд задать вопрос - откуда бабки на особняки ?
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Корупцію вже поборано? Чи ще ніт? Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 3881
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Ну шо ж , Свинарчуков по ходу , уже переловили ,, теперь начали зеленчуков . Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 987 ..
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Вообще не плохо бы поехать в Кончу и всем подряд задать вопрос - откуда бабки на особняки ?
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конча поїде в кончу?! можливо, пристроїтись!
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А как в Закарпатье требуют с застройщиков откаты в ГАСК !!!
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А хіба у ГАСК є інші функції крім відкатів ? Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 7559
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Ну шо ж , Свинарчуков по ходу , уже переловили ,, теперь начали зеленчуков . Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 987 ..
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В цьому питанні у нас відмінна спадкоємність поколінь і в Уряді і в Верховній Раді.
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норм донат а ты простолюдин бомжуй в атб нищенка
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Очередная попытка завалить коррупционеров баблом провалилась.
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мимо мендельштрассе вопросы не решаются...
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А шо это шухрич на 112-м вдруг закартавил? До этого искусно маскировался под этнического украинца?
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А где же имя? Страна должна знать своих герое в лицо!!!
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дійшли до того, що "своїх" здають?! гончаруку, ПНХ гнида,економіка в дупі.
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Хроника одного Президента ...

04.02.2020 г.

Группа представителей украинских фармацевтических компаний явилась к Данилову с рассказами о необходимости срочной разработки противовирусного препарата против вируса 2019nCoV. Хотят 2 млрд. гривен в качестве государственной программы.

Денис Шмыгаль, креатура Рината Ахметова, стал вице-премьером, министром развития громад и территорий.

Ермак готовится занять место главы ОПУ. и уже все рассказывает, как эффективно будет работать этот орган при нем. Куратор Ермака Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ Мишустина.
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А ведь такие взятки давно. И только сейчас взялись...
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Надо было зарплату чиновнику не в 5 раз поднимать, а в 10(!) - тогда бы он взяток точно не брал бы!
Да, зе-бильчики?

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Не тільки. Ще всіх хто критикує "бубочку" посадити і тоді буде зелений рай.
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Хто відповідає за "свій" секретаріат? Зашквареному дебіло, потрібно видати "премію"?!!!
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..да не взятка это совсем, а Дань! Данына! Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927 ..традиция такая еще с древних времен..всегда ж старшИне детишкам на молочишко носили....так и продолжают.. Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927...
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"руководитель управления Секретариата Кабмина" это топ-уровень или уже нет?
а то зеля с гончаруком говорят, что уже коррупции нет.
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Вот, это нормальная сумма взятки. А зачем там мелочиться.
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ну вот...это уровень кабмина...
ото в мешочке 2,5 млн грн?... как зарплата директора Укрпочты... с премией....за месяц)))))
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вінавати тє, хто нє платіл достойную зарплату!!!! Дайтє людЯм по тріста тищ - і карупція отступіт в ізумлєнії
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Ага если дать высокие зарплаты, не будут брать взятки. Попробовали, не получилось....
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Каких, блин, вам зарплат не хватает? - сказал бы Петро. Для кого 144 реформы?
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Вообще-то, если вы внимательно прочтете статью (хотя бы первый абзац), то поймёте, что это никакая НЕ ВЗЯТКА!
Ну где же здесь "взятка"?
Это же наглые и беспредельные:
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО и ШАНТАЖ!
Ещё и подкреплённые лжесвидетельством в суде, превышением служебного положения, подлогом и тд. и т.п.
В общем, "полный букет".

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