 Платежек две, а цена даже меньше, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала — ранее она входила в общий тарифа. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика", – написал Гончарук.

Премьер-министр утверждает, что, не взирая на разделение тарифа на 2 части, общая сумма в двух платежках в январе меньше, чем в одной платежке в прошлом году.

"В декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который Правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета", — подчеркнул глава правительство.

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Гончарук напомнил, что Минсоцполитики в феврале автоматически начислит субсидии и льготы за услугу по транспортировке газа, и дополнительно обращаться для этого куда-то не нужно.

"Важно! Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн", — добавил премьер-министр.

Он также сообщил, что правительство обратится к НКРЭКУ с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

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