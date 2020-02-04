 Платежек две, а цена даже меньше, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала — ранее она входила в общий тарифа. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика", – написал Гончарук.
Премьер-министр утверждает, что, не взирая на разделение тарифа на 2 части, общая сумма в двух платежках в январе меньше, чем в одной платежке в прошлом году.
"В декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который Правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета", — подчеркнул глава правительство.
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Гончарук напомнил, что Минсоцполитики в феврале автоматически начислит субсидии и льготы за услугу по транспортировке газа, и дополнительно обращаться для этого куда-то не нужно.
"Важно! Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн", — добавил премьер-министр.
Он также сообщил, что правительство обратится к НКРЭКУ с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.
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ЗЕ!
Бінго!
там каждый месяц по 2-3 и более сотни за доставку
(рассчитано так - сумму всех кубов за прошлый год делят на 12 и это умножают на цифру самой доставки (от 0,78 до 2,99 в разных местах)... и там получается не мало)
а ще такрифи на водопостачання зростуть! Головна причина - "збільшення зарплат працівників Водоканалів".
День Бабака усі відсвяткували? Тепер кричіть "ЗеЗеЗеЗе!"
белая за газ
черная за транспортировку
в римейк "тупой и ещё тупее" тоже годится.
В основном, на стоимость влияют аккумуляторные батареи и инверторы.
Это очередное ******..во.
Для потребителя ничего не изменилось?
- этого не понял.. кто может пояснить?
Ну, електрика - це добре, але за не споживання газу все ж прийдеться платити ...мабуть
ещё и субсидия положена
Ги. Бидло аплодувало і кричало ;Зе!;. Я стояв осторонь і і посміювався в кулак з цигаркою.
Слуга олигархического Народа
Значит и то и то
Что он горбатого лепит
а что у нас есть рынок где я могу выбрать поставщика газа?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Может кто-то объяснить этот перл.
Неудивительно,что он не знал как объяснить что-то президенту.
-Папа, значит ты будешь меньше пить?
-нет сынок, это значит, что ты будешь меньше есть...