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Все про:Тарифы на газ (177) Гончарук_Алексей (632)

 Платежек две, а цена даже меньше, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно

Плата за транспортировку газа существовала всегда, просто раньше она была включена в общий тариф. Сейчас ее отделили, чтобы можно было свободно выбирать поставщика.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала — ранее она входила в общий тарифа. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика", – написал Гончарук.

Премьер-министр утверждает, что, не взирая на разделение тарифа на 2 части, общая сумма в двух платежках в январе меньше, чем в одной платежке в прошлом году.

"В декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который Правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета", — подчеркнул глава правительство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель

Гончарук напомнил, что Минсоцполитики в феврале автоматически начислит субсидии и льготы за услугу по транспортировке газа, и дополнительно обращаться для этого куда-то не нужно.

"Важно! Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн", — добавил премьер-министр.

Он также сообщил, что правительство обратится к НКРЭКУ с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также на Цензор.НЕТ: До конца месяца будет запущен веб-сайт, где будет раскрыта структура тарифов на газ по регионам, - Ковалив

Платежек две, а цена даже меньше, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно 01
Платежек две, а цена даже меньше, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173789
 
   
 Топ комментарии
 
Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Источник: https://censor.net.ua/n3173789
Платежек две, а цена та же самая, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно - Цензор.НЕТ 1751 Бінго!
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Платежек две, а цена та же самая, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно - Цензор.НЕТ 8181
белая за газ
черная за транспортировку
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Вопрос открыт: почему мне и другим , кто проводил газ по улице и в дома , государство не платит за транспортировку?
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вони вже самі себе та один іншого, разом
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Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Источник: https://censor.net.ua/n3173789
Бінго!
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Как такое назвать? Не пользуешься - но все равно плати.
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а что бЭне и онным от того что ты не пользующийся - но ведь кислородом то дышишь... Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо - Цензор.НЕТ 4014
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Патаму шта какая разніца-пользуєшся,не пользуєшся.У зелів дєнєжниє затруднєніяПлатіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо - Цензор.НЕТ 7981 ,даже зестадо в Трускавець відправити не можуть на курси павишенія кваліфікації.Поіздєржались.А ви не хочете "войті в положеніє".
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печальнее всего у тех, кто использует газ для отопления...
там каждый месяц по 2-3 и более сотни за доставку
(рассчитано так - сумму всех кубов за прошлый год делят на 12 и это умножают на цифру самой доставки (от 0,78 до 2,99 в разных местах)... и там получается не мало)
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Бобіки,
а ще такрифи на водопостачання зростуть! Головна причина - "збільшення зарплат працівників Водоканалів".
День Бабака усі відсвяткували? Тепер кричіть "ЗеЗеЗеЗе!"
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Платежек две, а цена та же самая, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно - Цензор.НЕТ 8181
белая за газ
черная за транспортировку
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Вопрос открыт: почему мне и другим , кто проводил газ по улице и в дома , государство не платит за транспортировку?
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по тому что рабы, представляющие ресурсы для власть имущих и не более
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По моему, даже зебилы не приняли это объяснение и обиделись...

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Я газ отключил с пломбировкой, 3 года назад, мне пришла платежка за январь 2020г. транспортировка, с каких делов? А может мне платить должны за то что труба проходит через мою квартиру.
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Раньше ты платил 0, а теперь будешь платить больше 0! По логике "профана в экономике", Гончарука, это же меньше будет)
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сразу видно ,шо чувак с галактики кин-дза-дза...
в римейк "тупой и ещё тупее" тоже годится.
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Блин, живи я в частном доме, уже бы поставил солнечные батареи на крышу и твердотопливный котел в подвал.
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еще несколько лет и Солары станут в разы дешевле -реально , плюс появятся другие технологии Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо - Цензор.НЕТ 900
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Да сами батареи и сейчас не слишком дорого стоят.
В основном, на стоимость влияют аккумуляторные батареи и инверторы.
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Он е...нутый, этот самокатчик. В платежке за транспортировку газа - 2 гр.40 коп., а за услуги по перечислению - 7 гр! Есть правило: упаковка не должна стоить дороже заключенного в ней продукта. В Трускавец этого дебила, на курсы к другому дебилу.
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Порохоботы везде зраду ищут, разве им тупорылым это объяснишь.
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А ти своїх?
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та ты тупорылый и обьяснять то не умеешь Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо - Цензор.НЕТ 2673
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Походу, неужели это похоже на реформу и тем более успешную реформу?
Это очередное ******..во.
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Ринат, поздравляю с удачным приобретением в Лондоне, мы еще пока держимся, так что жгите дальше.
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это мыролюбно, по реформистски. как говорят от винницкой синагоги подарок криворожской.
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"... ранее она входила в общий тарифа"(с) Тогда почему я должен платить,в этом году, еще раз за транспортировку газа за прошлый год,если плата входила в общий тарифА?Источник: https://censor.net.ua/n3173789
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2,8 грн. плюс 3-10 грн за платежку сбербанку. Комиссия банка 100%.
Для потребителя ничего не изменилось?
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Решение как бы смелое, но озвучено немножко по-дебильному...
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ой как хреново, что простые люди умеют считать лучше этих... ну этих ))))))
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Дякую Зеленському за дебіла Гончарука!!! ПНХ, разом з ним!
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"Важно! Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн",Источник: https://censor.net.ua/n3173789
- этого не понял.. кто может пояснить?
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Чего объяснять, приготовил кушать - заплати 2.80))))
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я не использую проводной газ, и баллонный тоже, на электрике все.
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Он также сообщил, что правительство обратится к НКРЭКУ с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.""
Ну, електрика - це добре, але за не споживання газу все ж прийдеться платити ...мабуть
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к примеру готовите на дровах, углях, у соседях, все на ях.
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шо не понятно чайник кипятить в 2 раза дороже а на борщ наоборот скидка а если шаурму то
ещё и субсидия положена
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кормом регулируйте вес, в зависимости от платежки.
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До речі, у нас Макс Гузенко, коли агітував за себе, газ по 20 копійок обіцяв. І три заводи в селі побудувати.
Ги. Бидло аплодувало і кричало ;Зе!;. Я стояв осторонь і і посміювався в кулак з цигаркою.
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Эх,авакарсенов, вы прямо как "постріл з цибулі"!
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Придурок или подлец??
Слуга олигархического Народа
Значит и то и то
Что он горбатого лепит
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Ржу. Недарма я дровами топлю. Хай руки бува і болять, але нікому нічого не винен, та і зарядка непогана.
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Так дрова ж пропорційно газу дорожчають завжди
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Мовчіть краще.. а то зебіли встановлять податок на ваші ж дрова
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Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика", - написал Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3173789

а что у нас есть рынок где я могу выбрать поставщика газа?
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Создадут 20 прокладок и будет конкуренция
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ключевое слово - создадут. на сегодняшний день в стране нет не рынка газа не возможности выбора поставщика газа. но платить уже заставляют причем за не полученный товар.
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Чекаю чи мені прийде за транспортування-газ просто підведений до квартири на лічильнику-0
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Я уже заплатил за трубу и не малые деньги, других поставщиков в мое село нет, из кого я могу выбирать? Эти придурки из СН ходят по всем каналам и повторяю одни и те же фразы о европейской практике совершенно не понимая структуры поставок газа потребителям. Твари обнаглевшие, делают из нас идиотов . Циничные брехливые твари, кому они эту туфту впихивают.
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Плата не за трубу, а за давление в трубе
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вы платите магазину за завоз продуктов которые не покупаете?
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Та ти шо,і чому я не помітив зменшення ціни.Грося придумав цю схемку, але до виборів не вдалось просунути бо рейтинг був на 0,а тут слуги Хончаруковські взяли і схемку впровадили!!!Зашебісь гроші з повітря цеж круто,нікуя робити не потрібно, сидиш і чекаєш поки тобі накапає.Газом не користуєшся плати,просто акуєная рехформа бариг2!!!Зеля аууу,ти хоч читаєш якісь новини,ти шось аналізуєш чи вони взагалі з тебе повного дурника зробили!
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У грудні куб газу мені коштував 6.87 гривні,у січні за двома платіжками - 8.45 гривні.І цей мудень стверджує,що газ для мене здешевів?
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а почему например не берете дополнительно билет за доставку автобуса до остановки ведь привелегия то какая, надо платить за это
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Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн", - добавил премьер-министр.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Может кто-то объяснить этот перл.
Неудивительно,что он не знал как объяснить что-то президенту.
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-Знаешь сынок, теперь чтобы купить водку нужно еще и оплатить её транспортировку дополнительным счетом.
-Папа, значит ты будешь меньше пить?
-нет сынок, это значит, что ты будешь меньше есть...
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