 Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЛБ.

"Важность знания английского языка в наше время трудно переоценить для дальнейшей жизни и карьеры, и дети с любого уголка Украины должны иметь шанс получить лучшее образование в этом вопросе. Именно поэтому мы основали проект "Ви.Мова", который призван обучать учеников в селах и маленьких населенных пунктах, а также мотивировать их развиваться и учиться дальше. С нами работает уже более 50 учителей с 7 областей Украины. Сейчас мы хотим привлечь учителей с Донбасса, чтобы у жителей этого региона была возможность инновационно и эффективно изучать английский", – рассказал Алексей Гончаренко.

"Ви.Мова" – проект, который основал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Главная идея проекта в том, чтобы помогать учителям в общеобразовательных школах внедрять новые методы образования на уроках и внеклассных занятиях.

Помимо этого, проект помогает школам привлекать к преподаванию английского носителей языка.

Больше информации про тренинг для учителей, который состоится 22 февраля в Константиновке, смотрите по ссылке:



