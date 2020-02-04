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 Политика Украины, Общество
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Все про:английский язык (65) Гончаренко (308)

 Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе

В феврале в Константиновке состоится тренинг для учителей английского языка с Донбасса. Это обучение пройдет в рамках проекта "Ви.Мова", который инициировал и развивает народный депутат Алексей Гончаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЛБ.

"Важность знания английского языка в наше время трудно переоценить для дальнейшей жизни и карьеры, и дети с любого уголка Украины должны иметь шанс получить лучшее образование в этом вопросе. Именно поэтому мы основали проект "Ви.Мова", который призван обучать учеников в селах и маленьких населенных пунктах, а также мотивировать их развиваться и учиться дальше. С нами работает уже более 50 учителей с 7 областей Украины. Сейчас мы хотим привлечь учителей с Донбасса, чтобы у жителей этого региона была возможность инновационно и эффективно изучать английский", – рассказал Алексей Гончаренко.

"Ви.Мова" – проект, который основал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Главная идея проекта в том, чтобы помогать учителям в общеобразовательных школах внедрять новые методы образования на уроках и внеклассных занятиях.

Помимо этого, проект помогает школам привлекать к преподаванию английского носителей языка.

Больше информации про тренинг для учителей, который состоится 22 февраля в Константиновке, смотрите по ссылке:

Источник: https://censor.net.ua/n3173784
 
   
 Топ комментарии
 
а украинский дунбаские олиговрены за 30 лет так и не осилили ? дуже прикро.
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Краще б він їх української навчив,бо окрім фені не знають ніякої.
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Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе

Опасная тема. Они ж, суки, выучат английский и крикнут "Трамп, вводи войска".
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Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе

Опасная тема. Они ж, суки, выучат английский и крикнут "Трамп, вводи войска".
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Це для того, щоб коли українці на звернення кацапською мовою почнуть відповідати:
I understand Ukrainian and English only. Speak to me in Ukrainian or English, please. Вони знали що робити! Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 6570
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а украинский дунбаские олиговрены за 30 лет так и не осилили ? дуже прикро.
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Це таке хітрає жульства...від виглядом англійської цей Гончаренко впарить їм українську...
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Лёша, ты еще запусти программу по изучению государственного языка удодами квартальными! Ну, а некоторых, хотя бы букварь освоить.
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Не завадило б і самій відмовитись від собачої.
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не вам мені вказувати якою мовою мені спілкуватись у повсякденні. якщо схочу - буду навідь китайскою гутарити. зрозуміло ? насильно ви любов до мови не додасте.
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Вказувати не збирався але й терпіти мову окупанта в Україні не збираюсь.Спілкуйся хоч китайською, окрім сабачої. Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 9537
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я не збираюся терпіти ваші вказівки. ви меші ще до ліжка залізьте і пропонуйте куди мені сувати моїй жінці. йдіть в дупу, шановний, замажте вуха солідолом шоб не чути те що вам не подобається.
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у державних структураз - я згоден з вами - треба спілкуватися державною. але мовнюки - досить загинають через край, нав'язуючи у демократичній країні що мені робити і як.
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Фу, скотина!
I understand Ukrainian and English only. Speak to me in Ukrainian or English, please.
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ok, mfk. if you want be okay - suck my dick every day. understood, you fkn trash ?
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Краще б він їх української навчив,бо окрім фені не знають ніякої.
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Это - цветочки, по сравнению с тем, как шутят порохо$коты.
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"сочювствую" Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 419
Взаимно!
Русский ты уже знаешь, украинский тоже....
Переходи к изучению английского! Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 419
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младший костусев спятил...чы то дайеться взнакы членство в партии зелёных?
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У нас что все хорошо с украинским,найдите подвох в моем тексте!
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Как сейчас украинский и русский...
й не знають ні одного, ні іншого.
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Умному нормальному адекватному человеку это только помогает.
А плохому танцору завжди заважають бейцы. Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 100
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правильно! хорошее дело! сейчас в компаниях, и на востоке т.ж., требуется знание английского языка и зарплата соответственно гораздо больше!
а зелебобы - путь бесятся!
им нравятся только нововведения зебильных насильников и зоофилов!
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Л,оха не балуй! Англійська мова то банально, вчи данецький пiплз французької мови
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Есть старый анекдот
« как сказать по английски ПРОШУ политического убежища» 😀😀😀
Гончаренко решил подтянуть сепаров?
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