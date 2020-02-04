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Все про:недвижимость (689) Яценко (100) оценка (55)

 Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов

Новый реестр оценок недвижимости, предусмотренный законом №2047Д, не заработал, как планировалось, с 1 февраля. После отключения коррупционных площадок Яценко оценку проводить больше некому.

Об этом пишет на своей странице в Facebook сооснователь оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рынок недвижимости парализован. Реестр оценок недвижимости и земли не работает. Если вы сейчас обратитесь в оценочную компанию чтобы заказать оценку для вашей сделки по продаже квартиры, дома, земельного участка - вам не сделают такую оценку. А значит, вам не с чем идти на сделку. Сделки не будет", — написал он.

По мнению Рябова, причина этого в том, что депутаты, принимая в декабре закон о ликвидации "площадок Яценко", не продумали фактическую реализацию его положений.

"После отключения коррупционных площадок (названных коррупционными, кстати, без решения суда), новый софт, новый реестр оценок не заработал с 01 февраля, как написано в принятом Законе", — утверждает Рябов.

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"По-хорошему, сначала готовятся надежный новый реестр и программное обеспечение, а потом отключается старое коррупционное или какое оно там есть", — добавил он.

Напомним, 5 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко".

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Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов 01
Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173783
 
 
 Топ комментарии
 
Бамабармия, зеленые. Надеюсь, вы не планировали сделки с недвижимостью. Потому как если это не так, то вам не шибко повезло. Зато можете насладиться чистотой момента: нет сделки, нет коррупции. Всем хорошо.
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зеленый это не цвет, это новый диагноз в МКБ-10 в раздел F70-F79
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Придурки. Яценко еще тот козел, но нельзя было сначала сделать новое, а потом уже отключать старое.
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Придурки. Яценко еще тот козел, но нельзя было сначала сделать новое, а потом уже отключать старое.
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вы удивитесь, все права на ПО по ценке принадлежат не Минюсту или Фонду госимущества а частным конторам
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Как раз перед отключением старого, надо было проверить, как работает новое. А уж потом отключать то, что уже не нужно. Но отключили старое, а новое не включается. А Яценко - еще тот козел, это правда. Только вот и новые оказались баранами.
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А ты кнечно не знаешь сколько стоит твоя квартира!!!!
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Знаю. Но речь в том, что мое знание никому ничего не дает. Нужно знание "официальное".
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зеленый это не цвет, это новый диагноз в МКБ-10 в раздел F70-F79
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Бамабармия, зеленые. Надеюсь, вы не планировали сделки с недвижимостью. Потому как если это не так, то вам не шибко повезло. Зато можете насладиться чистотой момента: нет сделки, нет коррупции. Всем хорошо.
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Парализован?
Побыстрее расскажи эту сенсационную новость риелторам!
А то ведь, большинство даже не в курсе.

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Эти уроды прекрасно понимали, что они делают. Дыра в продаже "вторички" на руку застройщикам "первички", которые свои гетто на курьих ножках продают лохам по всей Украине. Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов - Цензор.НЕТ 608
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Нет никакой дыры, все как работало, так и работает.
А этот Рябов, с большой вероятностью, просто соучастник этих "площадок".
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Проостой СРАЧЬ!!!!! Люди и без оценки знают сколько чего стоит. Ну как же не пнуть Парахнявым Президента? Непорядок!!!
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знают, знают.. Только мало продавцу знать, еще важно что бы знал покупатель.
Приходите вы на сделку продавец и говорит стоимость 500000 хочешь бери не хочешь не бери. Вот только квартира на курятник похожа. А так 500 000 стоит.
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Ты дурак или прикидывается?Ты,похоже,не имеешь ни малейшего понятия,что это за оценка и зачем она нужна,но пытаешься всунуть свои пять копеек в тему,в которой ты абсолютный ноль.
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И почему же оно не заработало? Может кто то мешает? А из нас очередной раз делают идиотов.До ворюг хомутынника-яценко как то же работало? И работало много лет без этих упырей.
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Этот Козел орел - лучше бы рассказал как блокируют и саботируют полноценный запуск. Суки все силы кинули - обиделись, что халява схемная закончилась. А реестр (кстати) работает, с тарблами, но не с такими , чтобы кричать про то что рынок парализован.
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