 Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов

Об этом пишет на своей странице в Facebook сооснователь оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рынок недвижимости парализован. Реестр оценок недвижимости и земли не работает. Если вы сейчас обратитесь в оценочную компанию чтобы заказать оценку для вашей сделки по продаже квартиры, дома, земельного участка - вам не сделают такую оценку. А значит, вам не с чем идти на сделку. Сделки не будет", — написал он.

По мнению Рябова, причина этого в том, что депутаты, принимая в декабре закон о ликвидации "площадок Яценко", не продумали фактическую реализацию его положений.

"После отключения коррупционных площадок (названных коррупционными, кстати, без решения суда), новый софт, новый реестр оценок не заработал с 01 февраля, как написано в принятом Законе", — утверждает Рябов.

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"По-хорошему, сначала готовятся надежный новый реестр и программное обеспечение, а потом отключается старое коррупционное или какое оно там есть", — добавил он.

Напомним, 5 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко".

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