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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВТО (444) Россия (74897) экспорт (585) вагоны (97)

 Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ

Украина успешно опротестовала во Всемирной торговой организации запрет экспорта вагонов и железнодорожного оборудования в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТО, передает Цензор.НЕТ.

"Все требования России Апелляционный орган ВТО отклонил. Зато апелляционные требования Украины удовлетворены (за исключением одного). Это большая сатисфакция для нас", - отметил в Facebook заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Напомним, Украина подала иск в ВТО в 2015 году. По данным правительства, Россия с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов. Эти ограничения касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД". Из-за российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

Киев неоднократно пытался решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно. Поэтому пришлось прибегнуть к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Решение панели арбитров Всемирной торговой организации было опубликовано 30 июля 2018 года. Тогда эксперты ВТО признали правомерным отказ России предоставлять сертификаты украинской продукции. Впрочем, при этом ВТО частично поддержала и позицию Украины. Арбитры назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные украинской продукции Беларусью и Казахстаном.

В августе Украина подала апелляцию в отношении панельного отчета ВТО по делу Украины против России "Россия - меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и их частей" (DS499).

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Источник: https://censor.net.ua/n3173782
 
 
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сатисфакция - это как ясно - удовлетворение
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Зебилы, заводите свою старую шарманку:
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ - Цензор.НЕТ 3840
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т.е они не хотят наших вагонов....а мы будем их им... пихать???
а можно деньгами? ))))))))
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мож и пленные вагоны з мокшандии бубочка на шось выминяйе...
нэ одным жэ гэнделем на мендельштрассэ жывуть.
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Вот сволочь этот агрессор, вагоны гад брать не хочет.
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Торгивля на крови идёт , а бравый комбат Семенченко спит . ! Так зверски боролся с этим , все несколько прошедших лет , и тут на тебе ,, в самый ответственный момент куда то запропастился .Или дело уже сделано и " музыку" уже никто не заказывает .?? Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ - Цензор.НЕТ 8169 .
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