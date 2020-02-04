 Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ

Об этом сообщили в пресс-службе ВТО, передает Цензор.НЕТ.

"Все требования России Апелляционный орган ВТО отклонил. Зато апелляционные требования Украины удовлетворены (за исключением одного). Это большая сатисфакция для нас", - отметил в Facebook заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку. ФОТО

Напомним, Украина подала иск в ВТО в 2015 году. По данным правительства, Россия с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов. Эти ограничения касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД". Из-за российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

Киев неоднократно пытался решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно. Поэтому пришлось прибегнуть к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Решение панели арбитров Всемирной торговой организации было опубликовано 30 июля 2018 года. Тогда эксперты ВТО признали правомерным отказ России предоставлять сертификаты украинской продукции. Впрочем, при этом ВТО частично поддержала и позицию Украины. Арбитры назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные украинской продукции Беларусью и Казахстаном.

В августе Украина подала апелляцию в отношении панельного отчета ВТО по делу Украины против России "Россия - меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и их частей" (DS499).

Также читайте: Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен