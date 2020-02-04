EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Киевские новости
  1347  19
Материалы по теме:
Все про:Киев (18538) суд (22862) Владислав Грищенко (4)

 Суд продлил арест для подозреваемого в покушении на бизнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенко (Буча) и возможного заказчика Шкондеюка

Печерский суд Киева оставил под арестом подозреваемого в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области экс-военного Владислава Грищенко (Буча) и подозреваемого заказчика покушения Василию Шкондеюку.

Об этом передает корреспондент hromadske из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат Шкондеюка отметил, что с его подзащитным провели только одно следственное действие и то, что он не собирается бежать, ведь заинтересован в объективности расследования. Адвокат отметил, что содержание под стражей - это попытка давления на подзащитного с целью самооговора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета. ДОКУМЕНТ

Суд также продлил еще на четыре месяца срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области, в котором фигурируют супруги Грищенко с позывными "Буча" и "Пума". Их голоса также фигурировали в телефонных разговорах по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Прокуроры ходатайствовали о продлении сроков предварительного следствия из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий, допроса свидетелей, проведения новых и дополнительных экспертиз.

Напомним, двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

Следствие установило, что летом 2018 года подозреваемый Василий Шкондеюк заказал у подозреваемого Владислава Грищенко убийство Михаила Чекурака - бизнесмена из Косового Ивано-Франковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство Шеремета: защита Антоненко также заявила отвод судье Писанцу. ВИДЕО

По версии следствия, Грищенко привлек к преступлению свою жену Инну Грищенко и Ивана Вакуленко. Так, Вакуленко арендовал автомобиль, на котором возил Грищенко в Косовое, а ДНК жены обнаружили на взрывном устройстве, которое подложили под автомобиль бизнесмена. Взрывчатку вовремя заметили, она не сработала. Всем троим подозреваемым инкриминируют покушение на убийство.

Источник: https://censor.net.ua/n3173780
 
 
 Топ комментарии
 
какой арест ветеран несудимый просто герой
 показать весь комментарий
 
На зону вбивць! На пожиттєве!
 показать весь комментарий
 
Якби були докази, то не тримали б так довго, а засудили і відбувай.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какой арест ветеран несудимый просто герой
 показать весь комментарий
 
 
Якби були докази, то не тримали б так довго, а засудили і відбувай.
 показать весь комментарий
 
 
Ну нашли его ДНК на мине, ну и что? Мало ли чьи следы есть на разных минах, это ничего не доказывает, надо выпускать.
Тем более, уже завтра может появиться свидетель алиби, хороший друг и сослуживец Бучи, который хорошо помнит как вместе с ним 13 июля 2018 года с 7:37 утра до 23:18 ночи они были в бане. А это уже 100% доказательство невиновности.
 показать весь комментарий
 
 
Яка ДНК? Наші тупі варвари можуть визначити ДНК?Вони банальної експертизи провести неспроможні!!
 показать весь комментарий
 
в убийстве?шо за бред?
"Причину смерті встановить експертиза. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено."
 показать весь комментарий
 
 
Доказухи ноль, надо отпускать - правильно?
 показать весь комментарий
 
 
фарс в том что "обществу" главное что он типа "вытиран", значит априори невиновен и "жертва режыма", а то что у этой "жертвы" 5 судимостей и это на самом деле махровый рецидивист - это "общество" не волнует. Камуфляж одел - значит все, святой.
 показать весь комментарий
 
 
він не камуфляж вдягнув, а реально воював.
скажеш, це не заслуга ?
 показать весь комментарий
 
Проти твоїх любих кривавих варварів-кацапів,русккай брате.
 показать весь комментарий
 
Любий сліпаку,ти не бачиш,що ці "братьє"--Каїн та Авель.Кацапи не вбивають нас на нашій землі??Отакі "братьє",лукавцю.
 показать весь комментарий
 
Воевал - молодец. Но это не отменяет что это махровый уголовник и что он вполне мог продолжать промышлять своим преступным ремеслом.
 показать весь комментарий
 
жулик сдох своей смертью...дохтора цензору по заглавиям...
 показать весь комментарий
 
с такими фамилиями только язык ломать...
 показать весь комментарий
 
Зеленский ведь обещал посадки. Пацан сказал, пацан сделал.
 показать весь комментарий
 
Яна Дугар,Кузьменко,,,,,,, та інші--уже за гратами.Чого ж дехто хоче? Правда,різні антиукраїнські Парьтковіє й далі спокійно шкодять Україні на свободі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх