 Суд продлил арест для подозреваемого в покушении на бизнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенко (Буча) и возможного заказчика Шкондеюка

Об этом передает корреспондент hromadske из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Адвокат Шкондеюка отметил, что с его подзащитным провели только одно следственное действие и то, что он не собирается бежать, ведь заинтересован в объективности расследования. Адвокат отметил, что содержание под стражей - это попытка давления на подзащитного с целью самооговора.
Суд также продлил еще на четыре месяца срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области, в котором фигурируют супруги Грищенко с позывными "Буча" и "Пума". Их голоса также фигурировали в телефонных разговорах по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Прокуроры ходатайствовали о продлении сроков предварительного следствия из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий, допроса свидетелей, проведения новых и дополнительных экспертиз.
Напомним, двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.
Следствие установило, что летом 2018 года подозреваемый Василий Шкондеюк заказал у подозреваемого Владислава Грищенко убийство Михаила Чекурака - бизнесмена из Косового Ивано-Франковской области.
По версии следствия, Грищенко привлек к преступлению свою жену Инну Грищенко и Ивана Вакуленко. Так, Вакуленко арендовал автомобиль, на котором возил Грищенко в Косовое, а ДНК жены обнаружили на взрывном устройстве, которое подложили под автомобиль бизнесмена. Взрывчатку вовремя заметили, она не сработала. Всем троим подозреваемым инкриминируют покушение на убийство.
Тем более, уже завтра может появиться свидетель алиби, хороший друг и сослуживец Бучи, который хорошо помнит как вместе с ним 13 июля 2018 года с 7:37 утра до 23:18 ночи они были в бане. А это уже 100% доказательство невиновности.
"Причину смерті встановить експертиза. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено."
скажеш, це не заслуга ?