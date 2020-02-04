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Все про:Крым (22329) канал (99) Билецкий (153)

 "Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену", - Билецкий

Власть Украины обсуждает возможность возобновления работы Северо-Крымского канала, который был перекрыт после оккупации полуострова. Для решения этого вопроса уже создана специальная комиссия. Она в ближайшее время отправится на дамбу возле пгт. Чаплинка Херсонской области, чтобы осмотреть и оценить состояние канала.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем Telegram-канале и призвал в дальнейшем следить за новостями на указанную тему.

Политик подчеркнул, что информация о намерении возобновить работу Северо-Крымского канала имеет инсайдерский характер и официально не подтверждена. "По пока непроверенной информации от источника из Кабмина стало известно, что 11-12 февраля на дамбу возле пгт. Чаплинка Херсонской области отправляется комиссия осматривать Северо-Крымский канал и решать вопросы восстановления подачи воды в Крым. Хотел бы надеяться, что этот инсайд не подтвердится, но учитывая теплый диалог, который строит Зеленский с Россией, информация очень похожа на истинную"; - сообщил Билецкий.

Глава "Нацкорпуса" добавил, что именно через Северо-Крымский канал на полуостров поступало около 85% пресной воды, поэтому прекращение его работы после российской оккупации было стратегическим решением. По словам политика, если действующая власть пойдет на уступки РФ и восстановит работу канала, это будет равно государственной измене.

"Если это правда, хочу напомнить, что Крым получал около 85% пресной воды именно из Северо-Крымского канала, а перекрытие принесло России серьезные проблемы и денежные потери. Обеспечивать ресурсом территорию, признанную оккупированной всеми возможными документами - решение, которое заслуживает статью Государственная измена, отставку Кабмина и импичмент президента. Все неравнодушные - проверяем информацию, следим за ходом событий и будем готовы отправляться на место, чтобы помешать пособникам оккупантов! Прошу распространение", - написал Андрей Билецкий.

Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену, - Билецкий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173774
 
   
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Та не знаєш куди бігти..
Бурштин як копали, так і копають. Ліс вирубують, активістів пресують силовики.
Лишилась земля і вода.
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А до сих пор всё, что делает Зеля не было государственной изменой? Очнулся один... "Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7414
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зробили разом зелена погань продасть і маму і тата
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Що можна очікувати від держави, яка за майже шість років війни - не визнала війну - війною, без опору віддала частину української території , що не перекрило залізничний рух з рашкой, не заарештувало колишніх членів ПР, не заборонило медведчуківські телеканали і так далі і так далі ..??

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Если каждый патриот будет больше пить воды, то крымчанам она недостанется.
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Так что это продажные кремлёвские холуи ЗЕбилы - капитулянты . Это они Иуды собираются и уже продают лютому кремлёвскому врагу оккупанту: украинскую землю, воду , территориальную целостность и суверенитет унитарного Украинского государства... Выходит свинарчуки тут совсем не при чём. И это проклятое продажное ЗЕбильное зло намного страшней этих свинарчуков. Видно совсем не тех так настойчиво гоняли титушки авакяна ..
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А де був Білецький, коли Петро Олексійович сумлінно платив податки кацапам? То не була державна зрада?
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Воду "братьям" русским обязательно нужно дать!....с фенолом, фосгеном..для укрепления скреп!
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