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Все про:контрразведка (224) Луганск (3011) СБУ (14315) соцвыплаты (442) Донбасс (20597)

 Почти 50 банковских карт, десятки доверенностей, - контрразведка СБУ задержала перевозчика, "заочно" оформлявшего выплаты для жителей Луганска

Контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала трафик незаконного получения украинских социальных выплат.

Об это Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Предприниматель из временно оккупированного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по "заочному" оформлению соцвыплат", — сказано в сообщении.

Перевозчика задержали на КПВВ "Майорского". Он направлялся в Северодонецк для очередного незаконного оформления социальных начислений.

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"У мужчины обнаружено почти пятьдесят банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области", — сказано в сообщении.

Почти 50 банковских карт, десятки доверенностей, - контрразведка СБУ задержала перевозчика, заочно оформлявшего выплаты для жителей Луганска 01

Сейчас сотрудник СБУ проверяют, нет ли среди "клиентов" перевозчика членов незаконных вооруженных формирований, а также не связан ли он с так называемой "МГБ ЛНР".

"Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, вероятно причастны к функционированию схемы", — добавили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173772
 
 
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Нет никакой борьбы с коррупцией. Эта власть - обман и проект России. Её нужно свергать.
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сепара предпринимателем обозвали низащо...кровная оскорбуха.
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Понятно,что все эти деньги не идут пенсионерам с оккупированных территорий, а идут прямо в карманы террористов,т.е. руководители ПФ выдавая пенсию всем проживающим на оккупированных территориях тем,самым финансируют терроризм. Надо остановить полностью выплату пенсий тем,кто там проживает и тщательно проверить тех работников ПФ,кто ответственный за начисление и выдачу этих пенсий.
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Нет никакой борьбы с коррупцией. Эта власть - обман и проект России. Её нужно свергать.
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Тебе пуйломовного смердючого козла ніхто не питає хто і чий проект.Ти проект пуйла і ворог України. Почти 50 банковских карт, десятки доверенностей, - контрразведка СБУ задержала перевозчика, "заочно" оформлявшего выплаты для жителей Луганска - Цензор.НЕТ 2334 За порєбрик.
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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сепара предпринимателем обозвали низащо...кровная оскорбуха.
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Понятно,что все эти деньги не идут пенсионерам с оккупированных территорий, а идут прямо в карманы террористов,т.е. руководители ПФ выдавая пенсию всем проживающим на оккупированных территориях тем,самым финансируют терроризм. Надо остановить полностью выплату пенсий тем,кто там проживает и тщательно проверить тех работников ПФ,кто ответственный за начисление и выдачу этих пенсий.
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Зараз Сивоха в суд подасть, бо через СБУ там наші люди страждають.
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Відмажуть "помагатора" ще й премію від свинохи отримає.
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а что у нас есть Закон лишающий гражданства или они уволены-осуждены за НВФ???, таких челноков вагон и маленькая тележка, снимающих бабки по доверенности... не начисляйте боевикам, соствьте черные списки.. они у нас есть?? ..один лять сайт миротворец... клинчаевы по гидропаркам лазят...
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