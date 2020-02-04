 Почти 50 банковских карт, десятки доверенностей, - контрразведка СБУ задержала перевозчика, "заочно" оформлявшего выплаты для жителей Луганска

Об это Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Предприниматель из временно оккупированного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по "заочному" оформлению соцвыплат", — сказано в сообщении.

Перевозчика задержали на КПВВ "Майорского". Он направлялся в Северодонецк для очередного незаконного оформления социальных начислений.

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"У мужчины обнаружено почти пятьдесят банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области", — сказано в сообщении.

Сейчас сотрудник СБУ проверяют, нет ли среди "клиентов" перевозчика членов незаконных вооруженных формирований, а также не связан ли он с так называемой "МГБ ЛНР".

"Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, вероятно причастны к функционированию схемы", — добавили в пресс-службе.

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