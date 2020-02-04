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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) земельная реформа (190) Арахамия (221)

 В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос рынка земли в четверг, 6 февраля.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра мы в четверг закончим", — сказал он.

По мнению главы фракции, принять закон о земле за один день депутаты точно не успеют.

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"Затем в пятницу короткий день: час вопросов к правительству и пол дня, а потом будем рассматривать на следующей сессии", — сказал Арахамия.

"Мы называем это "земельной ночью"", — добавил он, комментируя запланированное на четверг голосование.

Источник: https://censor.net.ua/n3173765
 
 
 Топ комментарии
 
Земельная ночь? Это звучит. Как траурная музыка.
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Ночью делаются
самые темные дела
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Тусть голосуют хуже ведь не будет! Да Зебобики?!
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Земельная ночь? Это звучит. Как траурная музыка.
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і, до ночі, пятниці будете розвішані по Києву, покидьки
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Какие сойки все смелые в интернетах, а стоило завести реальное уголовное дело на звиробийшу по угрозам - так началось я не я, хата не моя, меня не так поняли, прямой угрозы не было, спасите пресують патріотів.
Так что сглотнете вы и рынок земли, и когда Сорос придет за своей долей - отдадите ему аж бегом.
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а ти, я бачу, і в інтернеті сцишся під себе від кожної новини
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Вешатель,слишком много болтаешь! Когда за тобой придут,будешь верещать ,что тебя не так поняли.Скачай пока книгу "Как выжить в тюрьме" и "Сам себе проктолог",пригодится ближайшие лет 10
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За ТАКОЙ закон от ЗЕленой плесени, пускай тебе и твоим подельникам из ОПГ "Слуга народа" по куску земли в этом году Господь выделил, из расчета 2 метра на 1 метр и 1,5 метра в глубину.
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Может "до ночи" вторые платёжки за газ отмените. А то на европейских спотах цена за газ уже упала ниже 110 баксов. А при клятом Порошенко, напоминаю была по 260. Когда тарифы снижать начнём, а?
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дня не хватает? ну перенесите на следующий.

что за бредовые ночные заседания?
обычно ночью голосуют, чтобы пропихнуть дичь какую-то
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Тобто їм треба дерібан землі, а потім тікати з грошима.
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А чого їм тікати? хочуть-відводять війська,хочуть-садять кого захочуть. Неголені-немиті-дуркуваті "слуги" залишаються еталоном для "лєкторату" зеленого.
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Тікати будуть тому, що після того, як у бюджеті вони вкрадуть гроші не буде чим платити зарплату та пенсію. Після цього зебіли будуть за ними бігати.
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так вони будуть бігати-щоб руку поцілувати і до ніг припасти. безнадійні..
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Хозяева слуг срочно так требуют продавать землю, что готовы даже не спать, только хозяева эти оказались не народ
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Якщо ми не знищимо власне національне господарство та не віддамо усі ресурси до рук іноземців, навряд чи нас можна буде вважати ******** європейським і цивілізованим народом.
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Ага. Во всех странах вся земля уже давно продано, а еті лохІ упіраютса!
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Лише кому і за скільки, але ж це дрібниця.
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кацапа,к чему эти завывания?у вас уже все зныщено-и шота вас до сих пор никто европейским и цивилизованным народом не считает
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Вас навіть кацапом назвати буде великою честю. Судячи з допису, навіть свою московитську мову не змогли засвоїти.
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ну,то есть,по содержанию моего поста у тебя возражений нет. В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 4798только по форме
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Казав пан кожух дам, та його слово тепле...
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ЗЕБИЛЫ!!!! Давид! АРАХАМИЯ!!! и компашка будут решать судьбу хохлов! Вашу и ваших отпрысков. И не скулите потом, что это всьо Порошенко уиноват.
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диванные бойцы-порохосоы напряглись.у них будет сексуальная ночь
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Марш в будку! А то продам тебя за 300 кубов газа.
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Кто о чем, зебилы опять о х...е в их ж...е В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 2930
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Це допоки не зламається червона кнопка? Чи допоки сон не зморить, щоб проголосували за бажанням ЗекоМанди?
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Следующий шаг - продажа населённых пунктов вместе с гражданами. Чтобы любой правильный чел мог прикупить себе деревеньку. Беня, наверное, сразу Днепр купит. В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 4233
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Днепр это вчерашний день. Только Киев В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 8370
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Это лишнее. Любой, скупивший землю в окрУге получит бонусом местное мудрое население, которое будет с утра до ночи батрачить за миску похлебки и сеанс сратов.
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Зебіли з панщини ідуть
і діточок своїх ведуть..
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Явно кто-то хорошо им башляет за этот закон что так жопу рвут за него.
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Там черга стоїть із жидів і своїх, і чужих.
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Руки чешутся, боятся что через пару месяцев Украину будут делить без них В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 2845
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У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра мы в четверг закончим", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3173765

Дурдом !!!
Можно ли найти где то еще такую страну открытого бандитизма в промышленных масштабах ?
Сомали в сравнении с Украиной является эталоном права и здравого смысла..
Пипец и адовый Ад...

В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 1196
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Варфоломеевская ночь .... приближается.
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Разбитые витрины ничем не помогут, наверное... Вот рожи кое-кому разбить непомешало бы))
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Та всем пофиг. Конечно, где нибудь в Каталонии уже б закопали. А в Турции б геноцид устроили.
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А как на счет мнеия тех кому эта земля принадлежит по Конституции Украины?Четыреста с лихуем бездарных дебилов будут решать судьбы как минимум 35-ти миллионов даже насрав на их мнение.
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Сюр якийсь.Той Арахамія три дні,як отримав українське громадянство,а вже землею нашею розпоряджається.Землею наших предків.Воно яке право на те має?Нехай у себе на Батьківщині землею торгує.
Вся сволота приблудна і свої безмозглі манкурти,як шакали,позбігалися.Дожилися,українці,до самого краю
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Х...й вам в ж...у, это не клиника Борис, а Верховная Рада
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Распродать землю легко, быстро и дешево, но рынок земли сам по себе, без продуманной аграрной политики, не станет стимулом для глубокой переработки и развертывания новых производств у нас, в Украине.
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Сколько диванов порохоботских сгорит в эту чудную ночь.!
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"земельная ночь"- в смысле земели заказали дупутанам ночную ?
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Когда уже этого балбеса Арахамию закинут в напарники к Саакашвили. Ну и набежало в Украину разного отребья, девать некуда.
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Идиотизм, неужели нельзя принять такой важный закон спокойно и обдумано в течении нескольких дней а не сидеть до 4 утра когда уже нихрена не соображаешь и нажмешь любые кнопки лишь бы быстрей пойти спать домой.
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У зебилов обдумано не получиться - думать нечем . Только средний палец что бы зеленую кнопку жать .
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Это будет интересное шоу. Будем ждать ярких выступлений от оппозиции.
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С той стати что ты винторогий парокацапский сепарок..
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А ты тогда оккупант. И теперь опровергай.
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От Бабы Юли-проверенный временем шлягер "Ой ,люди добрі,що ж це діється!"
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Специально подгадали что бы дождливый четверг был .
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опять эти ночные голосования))) слуги поняли, что до лета у них будет 0% поддержки и надо сделать то ради чего они пришли - продать землю и по-возможности все что успеют
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- мы фермеры, против продажи земли, поддержите нас!
- а вы за кого голосовали?
- иди к черту порохобот проклятый!!!
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Вспоминаю 90...приватизация предприятий за копейку.. вырезание заводов на метал... рождение олигархов...Кучма дал потомство и Пинчук уже руководит ещё одной приватизацией...
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ван хельсинг явно не приглядывает за арахамией...вкрай обленился.
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будем голосовать за рынок земли до ночи.-Как о подвиге кричит гадёныш Коломойского с рожей рыночного продавца цветов советских времён . Не для того Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током, чтобы эти гниды продали землю Украины.
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торопятся, как голый в баню(с)........🙁
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ЗЕмародёры одной мыролюбной щироукраинской национальности таки взуют тупых малороссов гоев. Причём гои сами с радость готовы лизать сапоги щироукраинским господам.
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Необхідно терміново організовувати всеукраїнську акцію "Геть Зеленського" інакше Україна та наш народ будуть знищені.
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Однажды, в студеную зимнюю ночь
Земельку делили, три поца.
Кусочек для АРА для ХАМа кусок
А ИЯ захватил себе целый лесок.
Но сколько в леску вам не прятаться, гниды.
Достанет всех вас покаранье Фемиды.
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