 В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На этой неделе мы настроены голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра мы в четверг закончим", — сказал он.
По мнению главы фракции, принять закон о земле за один день депутаты точно не успеют.
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"Затем в пятницу короткий день: час вопросов к правительству и пол дня, а потом будем рассматривать на следующей сессии", — сказал Арахамия.
"Мы называем это "земельной ночью"", — добавил он, комментируя запланированное на четверг голосование.
самые темные дела
Так что сглотнете вы и рынок земли, и когда Сорос придет за своей долей - отдадите ему аж бегом.
что за бредовые ночные заседания?
обычно ночью голосуют, чтобы пропихнуть дичь какую-то
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
і діточок своїх ведуть..
Дурдом !!!
Можно ли найти где то еще такую страну открытого бандитизма в промышленных масштабах ?
Сомали в сравнении с Украиной является эталоном права и здравого смысла..
Пипец и адовый Ад...
Вся сволота приблудна і свої безмозглі манкурти,як шакали,позбігалися.Дожилися,українці,до самого краю
- а вы за кого голосовали?
- иди к черту порохобот проклятый!!!
Земельку делили, три поца.
Кусочек для АРА для ХАМа кусок
А ИЯ захватил себе целый лесок.
Но сколько в леску вам не прятаться, гниды.
Достанет всех вас покаранье Фемиды.