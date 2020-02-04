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 Эпидемия, но не пандемия, - ВОЗ о коронавирусе

Вспышка возникшего в Китае коронавируса не является пандемией.

Об этом заявила директор Департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организация здравоохранения Сильви Бриан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"В настоящее время ситуация не является пандемией", — подчеркнула она.

О случаях заболевания сообщили более двух десятков стран из разных регионов, за исключением Африки и Латинской Америки.

Бриан также высоко оценила реакцию китайских властей на вспышку коронавируса, выразив надежду, что мир сможет от него избавиться. Она также подчеркнула важность преодоления необоснованных слухов относительно ситуации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус зафиксирован в 24 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также на Цензор.НЕТ: Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173763
 
 
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bamr

Через два дня карантина выяснилось, что без китайских продуктов на Дальнем Востоке банально нечего жрать:
«Российские власти приняли решение открыть пункты пропуска в Приморье для грузовиков с продуктами из Китая.
Овощи и фрукты из Китая помогут преодолеть дефицит
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хорошее уточнение "в настоящее время"
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дык все динамично, это нормально. Люди еще не научились предсказывать будущее. Приходится ориентироваться на настоящее. Пандемии действительно нет, это не означает что она не наступит.
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Ну то ще буде видно . Дай Боже , шоб ця зараза оминула Україну ... .
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До речі , - насуваються 15 ти градусні морози , - така температура вбиває звичайні ОРЗ віруси в повітрі .
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Ушастый вирус шагает по земле. В Китае больше 20000 заражённых. Но количество выздоровевших уже превышает количество умерших. А Украине хоть бы хны. Хоть бы какой то китайский посол дыхнул премьеру в ухо, что ли. В губы поцеловал.
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Вони весь час будували свою державу , не зважаючи на весь світ ... . Так , добилися положення в світі . Але весь світ - не в Китаї ... . Думаю , що вони зараз це розуміють як ніхто інший .
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_Через неделю скажут "извините, мы ошиблись"?! Как они недавно сказали про свою ************* реакцию на распространение короны по кетаю.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.
"В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили", - сказала представитель организации Фадела ****.
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Це якраз той випадок,коли краще перебздіти,чим недобздіти...Ми ж не Бріан,яка сидить в безпечному місці і грається словами пандемія-епідемія...Вірус таких мудрих слів не знає...
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Что бы мы делали без ВОЗ!
Они прямо к жизни возвращают своими заявлениями.
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5 червня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи розповсюдила заяву, що епідемії свинячого грипу в 2009 році не було. Епідемія, але не пандемія, - ВООЗ про коронавірус - Цензор.НЕТ 90
Заява Всесвітньої організації охорони здоров'я, «підхоплена владою ряду держав», спровокувала паніку. Це призвело до «розбазарювання коштів з державних бюджетів»[18]. Через цю паніку найбільші фармацевтичні компанії реалізували різним державам, зокрема Україні, великі запаси дорогих лікарських препаратів, зокрема інгібітора нейрамінідази Таміфлю, у яких закінчувався термін придатності.


Однак ВООЗ дала ґрунтовну відповідь на цю критику[19][20]. Було, зокрема, сказано, що «характеризувати пандемію як "неіснуючу" - це ігнорувати останні події і наукові дані та тривіально відноситися до смерті більш ніж 14 000 чоловік,



Coronavirus
Fatality rate: 2.1%

20,677
427 смертей
H1N1

Fatality rate: 17.40%

1,632,258
284,500

Епідемія, але не пандемія, - ВООЗ про коронавірус - Цензор.НЕТ 6308


Мапа поширення грипу H1N1 та смертей від нього у 2009 році
Епідемія, але не пандемія, - ВООЗ про коронавірус - Цензор.НЕТ 4760
Пандемія «свинячого» грипу A/H1N1 у 2009 році[1](офіційна назва, що використовує ВООЗ для означення - «грип А(H1N1) - пандемічний»; також - «мексиканка», «мексиканський грип», «мексиканський свинячий грип», «свинячий грип», «північноамериканський грип») - пандемія нового штаму вірусу грипу в березні і квітні 2009 року, під час якої було інфіковано багато людей у Мехіко, інших регіонах Мексики і в деяких частинах США. Численні випадки захворювання були також в подальшому зафіксовані в багатьох інших країна

Sars
Fatality rate: 9.6%

8,437
813

MERS
Fatality rate: 34.4%

2,494
858
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