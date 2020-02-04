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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) патент (11) торговая марка (15) тролль (39)

 Рада приняла за основу законопроект о борьбе с "патентным троллингом"

Народные депутаты 350 голосами поддержали законопроект №2258.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Верховная Рада приняла за основу законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом".

За проголосовали 350 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Достигли дна": принятая ВР "патентная" поправка используется ФГИ для крышевания частных электронных площадок, которые выкачивают у налогоплательщиков миллионы гривен, - Загребельская

Цель документа - обеспечить выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего украинского законодательства относительно охраны прав на торговые марки и промышленные образцы с правом Европейского союза.

Проектом закона предлагается:

- в отношении торговых марок - подача заявки в электронной форме; уточнение оснований для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки; регистрация коллективной торговой марки; уточнение порядка предоставления правовой охраны по международной регистрации (по Мадридской системе), ужесточение санкций за нарушение прав на торговые марки;

- в отношении промышленных образцов - дополнительный критерий охраноспособности (индивидуальный характер); правовая охрана незарегистрированных промышленных образцов; представление заявки в электронной форме; возможность разделения заявки; срок действия прав - не более 25 лет (сейчас - 15); изменен вид охранного документа (с "патента" на "свидетельство"); возможность досудебной отмены свидетельства в Апелляционной палате (борьба с "патентным троллингом").

Последняя норма очень важна для борьбы с "патентным троллингом" (то есть злоупотреблением правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, чаще всего - на таможенной границе).

Для борьбы с этим негативным явлением, а также с целью его предотвращения в будущем, законопроектом предлагается дополнительный административный способ аннулирования регистраций - так называемый механизм "post-grant opposition" (признание недействительными свидетельств на промышленные образцы в Апелляционной палате).

Также читайте: Содержание под стражей можно будет обжаловать в суде, - Рада поддержала проект закона в первом чтении

Источник: https://censor.net.ua/n3173759
 
 
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А перед голосуванням читали цей законопроект?
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зачєм?? і какая разніца-патентним чи латентним?
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закон о кошеризации членов и членкынь слуг народа и прочих рабиновичей...
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членкіні.ей, бєгітє всє скорєй! вєдь я пою кошєрний блюююз..
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Юрій Каракай

Ви здивуєтесь, але 300 депутатів - це дешевше не для держави, а для олігархів, які їх утримують.
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Сегодня был в харьковском Ашане.Торт "Киевский" от фабрики ББК 850 грамм 210 гривен,Пецин "Рошен" 450 грамм 190 гривен.Видать дали кучерявому пинка в патентном споре за название "киевский".И правильно сделали.Ленточку красную кучерявому можно бесплатно подарить,лижь бы он на ней повесился.или удавился.
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ББК торт похож на Киевский как ты на умного человека! А вот у Рошена вся кондитерка вкусная Рада приняла за основу законопроект о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 5039
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А якість та склад цього торту? Завжди справжній київський торт був лише Карла Маркса, а потім Рошен. ББК ніколи не робив цей торт.
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очередной продавец собак !!!!!!! Ноу хау по 2 платежкам........
"Чтобы вся большая инфраструктура работала... Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", - сказал Оржель. ..... ИДИОТИЗМ
Видео с заявлением Алексея Оржеля опубликовано на YouTube:https://youtu.be/12FpEstpn5A
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