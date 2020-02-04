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 США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - немецкие СМИ

В случае, если Россия попытается достроить трубопровод "Северный поток-2", по которому газ в Германию планировали поставлять в обход Украины, США могут ввести новые санкции против этого проекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники.

"Если Россия попытается достроить трубопровод в Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон", - сообщили источники издания в дипломатических кругах США.

Отмечается, что новые санкции могут касаться не только компаний-подрядчиков проекту, но и инвесторов "Северного потока-2". Среди них - крупнейшие европейские энергетические компании. При этом, по данным Handelsblatt, принять новый закон о санкциях против российского трубопровода США готовы в сжатые сроки - в феврале или марте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это неприемлемо, - глава МИД Австрии Шалленберг о санкциях против "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3173757
 
   
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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пытаются сохранить лицо...объявите Украину основным союзником вне НАТО и будет вам плюс в карму...
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Надо быть объективным. В Украине к власти пришли совки и малоросы. О каком союзнике ты говоришь? В Польше "поляк еден". Там нет коммунистов и прочих онанистов во власти. Поэтому и живут лучше и в ЕС и НАТО. США на Украину смотрят, как украинцы на Зимбабве и не случайно. Ты должен это понять. И виноваты в этом исключительно избиратели. Их участь такова, что выбирают слугу, а получают недоразвитого хозяина.
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вот именно,объективным...у франеков туча украинофобов и совкодрочеров.
самсунги думаешь всем составом топили за штаты?
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Ты смешной. Для этого нужно что бы ВР хотя бы приняла обращение к США, и оманский ишак хоть что то промычал по этому поводу. А пока оно что то вяло блеет про мир с пуйлом, а Слуги Уродов педафилят про табу и собак, нах наша прекрасная Украина кому то обосралась!
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то ты смешной,заява лежит ещё со времён петрухи...
пробей для себя...хотя нах оно тебе?цёмай портрет бубочки перед сном.
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Кто пытается сохранить лицо ?))) США вводят санкции, чтобы вытеснить Газпром с европейского рынка ради поставок в Европу своего сжиженного газа, а не потому, что РФ забрала Крым или финансирует сепаратистов Донецка-Луганска. Это газовые разборки между США и ЕС.
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де там кацапський трубовкладчик на глибину 2 мери?
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Твой любимец оманский мародер будет топить за дружбу с засРашкой и выборы в октябре на бамбасе, а за него работу делает кто угодно только не он сам! Потерпевшее чмо.
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А давайте проведём референдум о присоединении к США, или, на худой конец, объявим им войну и сразу сдадимся!Они и так решают за нас наши проблемы. И своих идиотов можно будет снять с обеспечения. Пусть шуруют в Мексику сниматься в местном "мыле". Амигос это любят!
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Опять Штаты ху*лофобией занимаются. США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 2610
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