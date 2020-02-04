 США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - немецкие СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники.

"Если Россия попытается достроить трубопровод в Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон", - сообщили источники издания в дипломатических кругах США.

Отмечается, что новые санкции могут касаться не только компаний-подрядчиков проекту, но и инвесторов "Северного потока-2". Среди них - крупнейшие европейские энергетические компании. При этом, по данным Handelsblatt, принять новый закон о санкциях против российского трубопровода США готовы в сжатые сроки - в феврале или марте.

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