 Содержание под стражей можно будет обжаловать в суде, - Рада поддержала проект закона в первом чтении

"За" проголосовал 361 народный депутат. Об этом сообщает из зала заседаний парламента корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей".
Согласно проекту закона, на решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей можно будет подать апелляцию.
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Также адвокаты смогут спорить решение о продлении срока содержания под стражей на время рассмотрения дела в суде.
Помимо этого, судья апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, сможет участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
Зе-мрази горите в аду!
https://youtu.be/UbKD7fNYTgc
наказание где?