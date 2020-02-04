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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) законопроект (2319) мера пресечения (91)

 Содержание под стражей можно будет обжаловать в суде, - Рада поддержала проект закона в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2315. Он предусматривает, что решение суда об отправке под стражу, принятое во время рассмотрения дела в суде, можно будет обжаловать в апелляции.

"За" проголосовал 361 народный депутат. Об этом сообщает из зала заседаний парламента корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей".

Согласно проекту закона, на решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей можно будет подать апелляцию.

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Также адвокаты смогут спорить решение о продлении срока содержания под стражей на время рассмотрения дела в суде.

Помимо этого, судья апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, сможет участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3173754
 
 
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno

Выборы окончены - пора рубить бабло.
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Подробно об судейской системе в Украине.
Зе-мрази горите в аду!
https://youtu.be/UbKD7fNYTgc
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Я так понял судья который вынес решение по мере пресечения может теперь и апеляцмю рассматривать. Сам своё решение апелировать сможет!

Содержание под стражей можно будет обжаловать в суде, - Рада поддержала проект закона в первом чтении - Цензор.НЕТ 4205
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тобто первый суд можна признать не кошерным...
наказание где?
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Єдине що варте уваги - Помимо этого, судья апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, сможет участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции.
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Как будет проходить эта "апелляция" прямо сегодня видно на примере "дела Шеремета". Зато парашное кодло, рыгов и прочих ублюдков сажать не будут вообще, а если и посадят чуток, то тут же обменяют на лугандонского бомбилу. Содержание под стражей можно будет обжаловать в суде, - Рада поддержала проект закона в первом чтении - Цензор.НЕТ 2500
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