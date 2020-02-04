 Законопроект о преступном сообществе хороший, его надо отработать на практике, - экс-представитель МВД Грузии Мчедлишвили, задержавший 300 воров в законе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью пресс-службе МВД.

Мчедлишвили возглавлял специальное подразделение МВД Грузии, создавал базу авторитетов и фиксировал их деятельность. За свою полицейскую карьеру задержал почти 300 воров в законе. Многие из них знает лично. "Воров в законе" называет "сектой" со своими неписаными законами, правилами и табу.

В 2006 году в Грузии вступил в силу новый закон, в результате которого сейчас там нет ни одного вора в законе. Часть посадили в тюрьму, кто-то бежал в Турцию, Россию, Грецию и Украину.

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По его оценкам сейчас в Украине на постоянной основе проживает полтора десятка воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры. Привлечь их к ответственности или сделать так, чтобы их победить могли бы парламентарии, приняв законопроект № 2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом". Он принят Верховной Радой в первом чтении и, в случае принятия его в целом, сделал бы реальной уголовную ответственностьи только за один неформальный статус "вора в законе" или бандитского авторитета.

Мчедлишвили отметил: "Закон хороший, его просто необходимо отработать на практике. Воры есть местные, которые постоянно здесь находятся, а есть гастролеры. Этот закон будет работать против тех "воров в законе" и "блатных", которые собираются приехать в Украину и заниматься здесь уголовными делами. Это для них будет тормозом - сюда ехать нельзя. А тех воров, которые постоянно живут в Украине, их где-то 15-16 и с ними нужно проводить надлежащие оперативные мероприятия. У меня судья в одном сельском суде спрашивает: "А как же мне доказать это деяние?" Чтобы этой путаницы не было, надо все фиксировать всеми законными оперативным способами. Я правоохранителям не завидую - это колоссальная работа, но они справятся. Писать Закон это одно, а реализовывать - совсем другое".

Он продолжил: "Повторюсь, что воры, которые постоянно проживают на территории Украины, а есть и "гастролеры". Некоторые из них бизнесом занимаются, нелегальным, конечно. Они третейские судьи для представителей преступного мира: карманников, "барсеточников", домушников, "блатных". Они между собой конфликтуют и идут к ворам решать - кто прав, а кто нет? У них есть свой "общак" - бюджет. Как кто-то хоть копейку возьмет "общака" и не показал куда, за это очень сильно наказывают, "раскороновують" без права на возвращение в статус "вора в законе".

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У них также есть бюджеты городов, зоны, тюрьмы, СИЗО, каждой точки, с которой они сталкиваются. Используют бюджеты на различные нужды: подкуп правоохранителей, например. Благотворительность у них также есть: они помогают старым и больным ворам, их семьям на праздники. Все расходы фиксируются. Когда вор заходит в тюрьму и другие воры его встречают, он говорит: "отчитаться по общаку" и смотрит, кто "держит" этот список. Это их теневая бухгалтерия. Такого понятия, как "босс среди боссов" у них нет. Формально является авторитетный, но как такого, что все выполняют команды одного вора, нет. Бывает вор богатый, бывает вор-попрошайка. Последний может быть такого же уголовного статуса, как и первый. Только богатый вор может несколько больше влиять на ситуацию из-за наличия денег. Вор - это высшая иерархия преступного мира, он не должен служить в армии, работать в государственных службах, учится в высших учебных заведениях, у него нет трудового стажа, а он должен всю жизнь жить по воровским законам - воровать, заносить в "общак" деньги, помогать своим товарищам-преступникам, которые на зоне отбывающих заключение и лелеять преступные традиции".

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает шансы на принятие этого закона, грузинский полицейский отметил: "Конечно у них есть мощное лобби. И оно имеет очень большое значение. Есть некоторые моменты, когда воров в законе подключают к государственным вопросам. Некоторым из них это приятно, а некоторые недовольны, потому что это неприемлемо. Они не имеют права вмешиваться в дела государственных структур. Выборы, назначения - это для воров в законе табу. Они потом "получают" за это от своих коллег. За такие действия они могут развенчать. А вообще надо создать им законодательно как можно менее комфортную среду, тогда есть шанс уменьшить их влияние на преступный мир".