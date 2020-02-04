EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  4857  11
Материалы по теме:
Все про:авто (3703) взрыв (4440) граната (731) Днепр_город (2932) Нацполиция (10849) правоохранительные органы (896)

 Прикрепленная к машине граната взорвалась в Днепре

Взрыв произошел, когда водитель завел двигатель. Никто не пострадал, полиция расследует покушение на убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"4 февраля около 11:00 в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля о том, что по проспекту Пушкина г.Днепр произошел взрыв автомобиля "Хюндай"", — сказано в сообщении.

"Сел в машину, завел. И только он немного отъехал — сразу рвануло! Взрыв очень большой был! Сильный! И сразу дым, черный большой дым! Я испугалась и убежала домой", — рассказала свидетель происшествия журналистам ТСН.

Прикрепленная к машине граната взорвалась в Днепре 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Иностранец ездил по Киеву с гранатой в кармане. Начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Владелец авто – предприниматель из Одесской области, который занимается строительными работами. В многоэтажке, возле которой произошел взрыв, он снимает жилье. Сам потерпевший сейчас заявляет, что ни с кем конфликтов не имел.

"Дали предварительное заключение, что взорвалась граната РГД-5. Водитель сотрудничает со следствием. Однако не представляет, с чем может быть связан этот инцидент. Будем рассматривать все возможные версии, начиная от рода деятельности личности водителя и его возможных мотивов", — прокомментировала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Также на Цензор.НЕТ: В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173749
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Добре, що у фвґврантів справи про вбивство Шеремета є алібі - судове засідання і свідки - в тому числі судді і прокурори.
 показать весь комментарий
 
печерский суд присудит, что на самом деле они были в Одессе...
 показать весь комментарий
 
Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Дело раскрыто, передайте там Авакову
 показать весь комментарий
 
 
в 11.00 могло б и по прохожим осколками резануть...
 показать весь комментарий
 
 
"я испугалась и убежала домой"
видимо нэ члэнкыня слуг народа...там все безбашенные,почти киборгги...
 показать весь комментарий
 
Может такое себе «предупреждение»=>.даже если у «предпринимателя из Одесской обл.» не было конфликтов, то возможно(!!!) хотят «крышевать» от дальнейших «взрывов».......
 показать весь комментарий
 
 
комусь не сподобався , а може правду не хоче казати
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх