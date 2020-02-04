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 Политика Украины
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Все про:Россия (74897) санкции (7592) Франция (2181) Европейская Солидарность (243) Понсен (16)

 Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России

Пятый Президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Петр Порошенко поблагодарил Францию за многолетнюю поддержку Украины как на пути необходимых реформ и европейской интеграции, так и в восстановлении суверенитета и территориальной целостности государства и противодействия продолжающейся российской агрессии. Выражено серьезное беспокойство из-за постоянных обстрелов украинских позиций несмотря на договоренность о перемирии по результатам декабрьского Парижского саммита норманнской четверки", - говорится в сообщении.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Также читайте: Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен

Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. "Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возврате к "business as usual" с Москвой являются преждевременными и угрожающими", – заявил пятый Президент Украины.

Собеседники подробно обсудили прогресс Украины на пути европейской интеграции. Подчеркнута необходимость инклюзивного подхода в процессе выработки украинского законодательства, который обеспечивал бы надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

Во время встречи была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации.

Источник: https://censor.net.ua/n3173747
 
 
 Топ комментарии
 
У-у-у-у-у баррррыга! Снова свои грязные инсинуации против братушек бубочки затевает!
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Платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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Зели в кулуарах не оказалось, понюхать спрыгнуло. Поэтому, в ухо треснуть, в следующий раз отгребьот! Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России - Цензор.НЕТ 2955
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Главная тема встречи описана в последнем абзаце. Все остальное , так сказать, прелюдия
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Главная тема встречи - партия "Слуга Народа" советует украинским пенсионерам продавать собак, чтобы выжить при Зеленском.
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Отстань от послу, убогий.
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Платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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теперь у ЗЕбилов уже две платёжки, значит можно намазать сразу на две стороны хлеба, ну чем не покращення и не перемога?? При Порошенко могли только на одну строну намазать, а при ЗЕбубачке сразу на две стороны! Выкусите парахаботы!!
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У-у-у-у-у баррррыга! Снова свои грязные инсинуации против братушек бубочки затевает!
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надо было ещё и в ухо треснуть в кулуарах...
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Зели в кулуарах не оказалось, понюхать спрыгнуло. Поэтому, в ухо треснуть, в следующий раз отгребьот! Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России - Цензор.НЕТ 2955
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Ну как же Украина без Порошенко? Пропали мы..Плачу.
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Чим закінчилась Україна без Ющенка? це ми вже не на граблі вже вкотре наступаємо, а на протипіхотну міну...
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Ніплакай, Артьомко. Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России - Цензор.НЕТ 7246 Порох к тебе во сне прийдьот, шоколадку принесьот !
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молодой комик победил старого комика .такова жизнь.. сказал посол петру
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уже тихонько ..без крика разблокированы mail.ru, одноГдазники, Законтаченные...(((( Можете наслаждаться кацапсинской грязью!!!((((
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посол даже не знает кто к нему обратился
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Невимовно прекрасне! Квінтесенція зебілізму.

Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России - Цензор.НЕТ 4400
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Ну главное Бубочку все знают, видосиков в инете его талантов полно
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Плачу.Плачу.Какже Украина без Порошенко? Невыносимо.
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И ясно почему. Ты за Януковича топил, теперь за этого ишака оманского мародера, с ними проще, у вас один уровень интеллектуального развития, что то около нуля.
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хтось би сказав Сивочолому, що рішення про санкції приймає не посол... )
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Та Сивочолий й сам знає , що рішення по санкціях приймає нє посол, а саша локоть! Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России - Цензор.НЕТ 6356 Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России - Цензор.НЕТ 2288
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Та він вже просив. Санкції надали. А зєля і Саша локоть - протів! Ну от шо тут робить?! Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5532
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де я написав, що проти санкцій? я навіть за те, аби Сивочолий частіше виходив на люди
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США предупредили ЕС ,что в феврале -марте на эксплуатантов наложат санкции по СП-2,если будут потуги достроить.Плакали денюжки Газпрома в трубах.Металлобрухт.
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Це буде трагедія для Саші і для всіх зебілів. Так мріяли "пажить в рузкам міре" а тут зразу у кацапів грошей стане замало з Україною воювати.
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правильно зроблять США... вони не Петя, який в Маріуполі закрив кондитерку ще наприкінці 2013-го та вивіз обладнання. а на ********** тримав до останнього
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А то шо зєльман проти , то ти не заперечуєш, нє так лі? А як би твойо бубочко виходило на люди, як Порох, то його б вже давно навідь його зелена паства порєшила ! Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7462
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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Ааааа...ну да,тоже уже нихто.Сейчас "бывшие" и не такое про 5й элемент будут петь.Вопрос толькоПорошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8081
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Это тот дядя, который твоего клоуна лещами приветствовал. Ушел с поста в начале декабря. Подметись отсюда, днепровская вонючка.
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-Пётр, напросился, а что сказать то хотел?
- да выразить обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов...
- ну да, посадят тебя, Пётр, а ты не воруй!
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ЗЄбіл, а так якщо він крав, то чого ж ще не сидить? Чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний? Я вже не кажу про рішення суду. Якщо Гладковський крав, то чому він при Зе на посаді а не в тюрмі? Ще раз: по якій справі Порошенко проходить підозрюваним?
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Высший антикоррупционный суд Украины разрешил снять электронный браслет с бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/sud-razreshil-snyat-elektronnyy-braslet-s-gladkovskogo-advokat-1480017.html

Спал что ли?
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ЗЄбілоїд, так якщо він крав, то чого ж ще не сидить? Чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний? Я вже не кажу про рішення суду. Якщо Гладковський крав, то чому він при ЗЄвіслюке Оманськом на посаді а не в тюрмі? Ще раз: по якій справі Порошенко проходить підозрюваним, га?
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Ты тормоз? Шо ты свои высеры копипастишь по нескольку раз ?
Я ж тебе написал и ссылку дал.Или тебе слабо пройти по ссылке?
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ЗЄбілоїд, ви Пороха звинуватили в корупції, а підкріпити своє лайно фактами не можете. Факти - це карні справи. Де вони, ЗЄбілоїд де?
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Порох - це Сивочолий гетьман, так? це одна людина, чи дві...
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ЗЄбіле порох просто захищав суверенітет і йшов маленький розвиток, а Віслюк Оманський топить і розвиток і суверенітет...
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а хто крав тоді - не він, а хтось інший, так...
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Цікаво, але жоден - ЖОДЕН! "звинувачувач" Пороха у соцмережах та форумах не може довести його "злочинів". Все починається і закінчується лише вихлопами емоцій і річками недоведенних наклепів. Жодного факту.
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хіба не в суді розглядають докази злочинів, порохоботе...
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Що в тебе украли бомжара? Беляш недогризений який ти за трубой парового отоплення сховав?
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Ах ты слепой!? Потом будешь зрячий! Переквалифицируют его из свидетеля- иначе, он бы не таскал в ГБР своих болванчиков, и не выписывал адвокатов из Москвы, и не заставлял бы своих "журналистов" из той же Москвы,типо Гонопольского отбеливать его 24/7. Знает чем пахнет его статус "свидетеля" и запах его пугает.
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Слухай, ЗЄбіле, я задав конкретне питання. Де фактаж злочину за яким порушена справа проти Порошенка? В якій справі він підозрюваний? Або відповідь, або - *****. Бо від тебе мордвою смержить.
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скіко там 12 справ, здається, вже порушено проти Сивочолого чи скіко...
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Слухай, ЗЄбілоїд, мене не цікавлять чекістські методи "гнилого оселедця". Ще раз питання: Чи є хоч одна справа в якїй Порошенко проходить у якості підозрюваного?
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ЗЄбіле, за ЗЄлену Шмарклю проголосували 44.5 % виборців, якщо врахувати що на вибори прийшов 61% виборців. Еквівалентно рахуємо голоси за Пороха: це 15.55%.
Хто тобі сказав, що всі, хто проти Зеленського є адептами Порошенка?
Ми адепти здорового глузду, що хірург має лікувати а блазень-смішити
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от якби за Сивочолого гетьмана стіко проголосувало! але ні...
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ЗЄбіле це було неможливо, враховуючи яку тривалу компанію вели віслючки, але вони тренд перебити не зможуть бо ментальність в них московитська. Так це правда шо під Вибори виграли в Соцах, тільки там зіграли на Хайпі. А в Житті Хайп не працює, що й ми спостерігаємо зараз
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я голосував за Руслана Кошулинського, оскільки вважаю його більш достойним ніж Порошенко. тебе влаштовує мій вибір?
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Тебе президент Украины когда то по яйцам ногой врезал что ты его теперь ненавидиш?
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выбирай себе "второе", ответ тебе не нужен был с самого начала!
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"Отсутствие ЧЮ на генном уровне - есть первейший признак зебила"
В.И.Ленин,ПСС т.8 стр.343
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а где санкции Украины .торговля продолжается .сами торгуете а у других требуете позор
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Хіба Рязань відключили від гугла, там є перелік санкцій.
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Народ, соєвому баризі, пішов би ти на нари з конфіскацією, прохіндєй.
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"Собеседники подробно обсудили прогресс Украины на пути европейской интеграции. Подчеркнута необходимость инклюзивного подхода в процессе выработки украинского законодательства, который обеспечивал бы надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров"Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 1152.Источник: https://censor.net.ua/n3173747
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