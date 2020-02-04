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Все про:доходы (507) продукты (1346)

 Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США

Минсельхоз США (USDA) составил рейтинг стран по тратам на питание. Украина — на 93 месте, рядом с Угандой, Казахстаном и Анголой.

Данные рейтинга озвучили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", информирует Цензор.НЕТ.

Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, население которых тратят на еду менее 10%,

В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее — до 15%.

Украина занимает 93 место данного рейтинга, сообщил сотрудник институции Богдан Духницкий. Она, в частности, опережает Уганду (доля расходов на питание — 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.

Также на Цензор.НЕТ: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 16% и составляет 12,3 тыс. грн, - Госстат

При этом целый ряд стран — Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие - характеризуется затратами на питание в диапазоне 16-25%.

В Беларуси, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.

По данным Госстата, в 2018 году одно домохозяйство в Украине тратило на питание дома 3963 грн/месяц.

Читайте на Цензор.НЕТ: 5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3173742
 
 
 Топ комментарии
 
Как сказал Рева, это патамушто у нас большие тарелки!!)))
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для справки. у этой лярвы зарплата 200 000 гривен в месяц. а еще она удивляется, почему украинцы получающие 5 000 гривен в месяц не хотят, сцуко, откладывать себе денег на старость
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Нагадало анекдот.
Зустрілися Президенти США, Франції та України.
США: У нас середня зарплатня 7 тис. баксюків - 2 тис. на їжу, 1 тис. на проїзд, 1 тис. на житло. Куди вони дівають решту - ХЗ
Франція - та сама історія
Україна: У нас середня зарплатня 6тис грн. - 2 тис на житло, 1,5 тис на проїзд, 4,5 тис на їжу. Звідки вони беруть решту - ХЗ
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Украинцы тратят на продукты 42% дохода,

Это скромно так..
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Враньё, 57%, а 42% тратят россияне.
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Моя мама получает пенсию 1772 гривни, платёжки за газ,свет и телефон в прошлом месяце 1840, и это ещё при тёплой зиме, на продукты с пенсии она не потратила никопья!!! Про какие 42% тут говорят??? И да, у неё во дворе живёт маленькая собачка-дворняжка(
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Вот на еду собачке и тратит. Ишь, олигархи.... обзавелись знатной зверюгой.
"Знатный зверюга!.. Мех! Мясо! Шкварок нажарю!.. Не-а, снесу-ка я его на ярмарку! Тута дураков много, а зайцев собак, поди, мало!" (с)
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Це ганебно. Бо продукти дешеві, Неви оеох якості і приготовані вдома. У Штоютатчх ці 10 відсотків - це харчування в тому ислі і в ресторанах, і в основному високоякісною їжею. Із акцентом на натуральні продукти і здорове харчування.
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НАРИД! вопрос пенсия 3072 грн коммуналка в январе 3332 грн где ля мои 42% на еду?? у меня даже пардон по большому туалета нема нечем ведь из за отсутствия еды..??!!! откуда эти дебилы пейсатые берут вот эту хрень... с какого дохода... с олигархов мира....
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Как сказал Рева, это патамушто у нас большие тарелки!!)))
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Патамушта украинцы жрут много ... , казав Рева чухаючи своє трирядне підборіддя - воло .
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при Петрові тратили менше ніж в Німеччині )))
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Конечно меньше. Почти всё уходило на комуналку
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Та й не кажіть.
При Баризі кожен місяць треба було собаку і кота продавати.
А тепер, при Найвеличнішому, вистачає і собаки.
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Ще оце кляті соєві підбарижники вилізли.
Всі знають що при Найвеличнішому гроші дівати стало нікуди. Ото пенсіонери, вчителя та простий нарід хамони з фуагрою і купляють. Бо ту ковбасу вже дівати нікуди.
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Ну зараз геть інша справа. Вчителі отримують по 4000 дол. зарплати, а урядовці відмовились від гігантських премій!
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Американцы и немцы всего 10% заработка тратят на продукты, а на оплату услуг ЖКХ 5-7%.
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Нагадало анекдот.
Зустрілися Президенти США, Франції та України.
США: У нас середня зарплатня 7 тис. баксюків - 2 тис. на їжу, 1 тис. на проїзд, 1 тис. на житло. Куди вони дівають решту - ХЗ
Франція - та сама історія
Україна: У нас середня зарплатня 6тис грн. - 2 тис на житло, 1,5 тис на проїзд, 4,5 тис на їжу. Звідки вони беруть решту - ХЗ
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тут два варианта :
либо много жрут (привеееет рева!!))))
либо...такие хреновые доходы (что вернее всего)
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Ничего страшного: продадут собак и будут меньше тратить на еду.
Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США - Цензор.НЕТ 5282
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тут сложный выбор, собаку то можно еще и съесть
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Но тогда придётся сидеть без отопления. Українці витрачають на продукти 42% доходу, - рейтинг Міністерства сільського господарства США - Цензор.НЕТ 7977
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потом будут ныть о холокосте кормильцев...
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Зедібіл почався в цирку ранок, з курника твоїх слуг тобі пояснюють: ти лох і будеш платити за газ навіть якщо ти його не споживаєш... просто платіж заховають від тебе. Чому? Тому що ти лох!

Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США - Цензор.НЕТ 2281
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Поговорим о ценах ?

В Словакии молоко 50 центов, как и в Украине
А зарплаты в Словакии 1000 евро
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По 12 грн? Литр?

Зайдите в магазин
И ещё смотрите процент жирности, а не воду
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А ещё бутылки теперь не по 1 литр, а по 0,7; 0,8
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Slovakiji desevle moloko cem Litve u nas gde to 70-80 evrocentov litr, baton 20 evrocentov tut
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ШО, евреи приготовились землю украинскую скупить подешевле ? 😀😀😀
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Ну вы и жрете))) Как там рева говорил - меньше жрать надо и денег будет оставаться больше на коммуналку)))
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Ещё 58% можно отложить себе на пенсию. Зажрались!!!

Министр соцполитики Украины Юлия Соколовская упрекнула украинцев за то, что они не хотят копить на старость и рассчитывают только на пенсию.

Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США - Цензор.НЕТ 5784

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для справки. у этой лярвы зарплата 200 000 гривен в месяц. а еще она удивляется, почему украинцы получающие 5 000 гривен в месяц не хотят, *****, откладывать себе денег на старость
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ця точно без табу в голові і не тільки в голові.
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это что за соска?министр что ли? я думал чувиха по вызову ))))
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опережает Уганду (доля расходов на питание - 44,2%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%)
Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США - Цензор.НЕТ 6570
И чем им не нравятся Уган-доны?
Це перемога!
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шо рева, шо соколовская одного поля ягоды
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Ненажерливі "вітчизняні" підняли ціни на продукти харчування на рівні, ато й вище, аніж в Німеччині та Іспанії. Про Польщу і казати нічого, там все дешевше і якісніше. Коли вони вже подавляться?
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лична мине все платежки за газ пофигу. я уже сабаками заплатил
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- уезжаю я. вирнусь висной, када платежки за газ снизяцца
Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США - Цензор.НЕТ 2597
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Мы таки много едим. Но вот реально жирняков я видела в Штатах! Там реально очень много толстых. Наверное, фаст фуд их сделал такими. У нас хоть есть ещё хорошие продукты
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много едят фастфудов и нездоровой калорийной пищи, и очень мало двидутся. у всех машины. везде на машинах, пешком почти не ходят
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При этом меня поразило, что они очень рано начинают работать. Там встреча в полвосьмого - нормальное явление. У нас в это время самые бодрые только кофе начинают пить.
Мы тоже ездим больше, чем ходим. Тут скорее все-таки наши продукты ещё не так напичканы химией( курятина косюка не в счёт)
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У нас большинство готовит основную часть еды сами. Сложилось исторически, что у нас немаловажную часть меню занимают первые жидкие блюда. Калорийность их ниже, усваеваемость организмом выше. Кроме того на моторику желудка влияет жидкость. Посему чувство насыщения наступает раньше и не позволяет съесть лишнего. От животного белка (мяса) и овощей с бульоном не потолстеешь на столько.
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Татьяна,
Вы правы: фаст фуд виноват в полноте.......здесь (в Германии) такая же тенденция есть=>многие врачи (особенно детские) говорят о тревожных цифрах.......🙁
А на счет «много кушать» - если вкусно, то почему бы и нет......🙂
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Такими их сделали не продукты а банальная лень. В 50-60 годах жирных в разы там было меньше. А сейчас на фаст фуде сидят. И качество тут не определяющий фактор. Там продукты не менее качественные чем у нас. Попробуйте сесть на "диету" из бутербродов с жаренными компонентами пусть даже из самых качественных продуктов. Эфект будет тот же.
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Відкрила нам Америку через кватирку. Це і без тебе всі давно знають.
В Америці: чим бідніші - тим товстіші. Заможні люди там всі стрункі. Вони просто менше їдять, бо через зайву вагу можуть втратити і роботу, і бізнес.
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в сша просто мания гигантизма, это отражается во всем, от небоскребов и автотрасс до порций в ресторане. Еда правда пластмассовая, но это такое. Пока самая классная еда по цене/качеству это в Польше.
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Минсельхоз США не в теме. У нас давно простой учитель 4000 евро получает.
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Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США - Цензор.НЕТ 2991

Обычный завтрак украинского пенсионера при Зеленском
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Конечно! Бубочка ведь никого не обманывает! Когда один раз не хватило Бубочка из своих добавил!
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Обычный обед украинского пенсионера при Зеленском
Українці витрачають на продукти 42% доходу, - рейтинг Міністерства сільського господарства США - Цензор.НЕТ 4970Українці витрачають на продукти 42% доходу, - рейтинг Міністерства сільського господарства США - Цензор.НЕТ 5618
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верно. обычно там на столе еще черная икра, хэнеси и шампанское вдова клико присутствуют. обычное дела для наших пенсов
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Извирги. Я домой еще не доехал... Жрать хочу
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Завдяки зебілам будемо менше їсти. Он Татьяна Лайф багато їсть, замість того, щоб віддавати вечерю ворогам. Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США - Цензор.НЕТ 8680
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Ну что 30 серебреников что получал от Слуг Урода хватает на комуналку?!
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Одно домохозяйство почти 4000 тысячи, это 42 процента. То есть 100 процентов это около 10000. Это как бы бред, если работающих человека 2, то в среднем будет явно больше 10000 гривен дохода
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А как вы умудряетесь и чем питаться целым домохозяйством на 4000 грн?
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А как же "конец эпохи бедности"? Ведь с конца апреля жить должны как вареники в сметане... что, неужели ****...ли?
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ну что Вы. не ****...ли, конечно. они просто пошутили. они вообще шутники со стажем...
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Да КАКИЕ ШУТКИ У ЛЮДЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОХА БЕДНОСТИ! Я даже знаю фамилии этих людей!
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В селе кроме ,как за свет ,ни за что не платят..
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Вот такие у нас Косюки и другие миллиардеры: жадные до невозможности, готовы три шкуры содрать с человека.
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Ему рот кто-нибудь заткнет или нет? Будто канализацию прорвало.
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а что Вы еще ожидали от безмозглого ватника?
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И даже, тратя 42% на питание, оно не может полноценным, потому что у людей копеечные пенсии.
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И это притом, что Украина много жратвы производит, тут нам есть чем похвастаться. А если б еще импортировали бОльшую часть, как делают многие страны...
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Правильно сказать -депутати тратят 42% потому что украинци тратят на питание мин 70-80% процентов,а Смелянский,Коболев и им подобние тратят 10-15% своей зарплати на питание!
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Девять принципов скрытого рабства
Принципы скрытого рабства

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.

3.Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента».

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4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?

5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше.

6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и «терпеть» кабальные условия, т.к. других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.

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7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.

8. Восьмым механизмом для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д., является умалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.

9. Чтобы рабы даже не задумывались о том, что можно жить иначе, их загнали в густо населенные места - города, лишив их возможности жить на земле и обеспечивать себя самим. Им стали навязывать и укоренять в них ложные образы (много денег, мода, шопинг, крутые тачки, айфоны, айпады и т.д.), прививать им ложные ценности и уводить их от истины.
http://uainfo.org/blognew
s/1525255313-devyat-printsipov-skrytogo-rabstva.html
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Кому за год стало жить лучше в Украине? Есть такие? Особенно интересно мнение голосовавших за Зе. Есть инфа, что люди стали меньше тратить. Это правда?
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стал больше получать и чуть больше тратить, так что примерно 0 разницы
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слугам народа лучше жить стало и всем кто и раньше жировал
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Когда народ устает затягивать себе пояс, он затягивает властям галстук..
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Не будет! Не будет хуже-кричат пессимисты.Будет хуже, будет-им возражают оптимисты.
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