 Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США

Данные рейтинга озвучили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", информирует Цензор.НЕТ.
Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, население которых тратят на еду менее 10%,
В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее — до 15%.
Украина занимает 93 место данного рейтинга, сообщил сотрудник институции Богдан Духницкий. Она, в частности, опережает Уганду (доля расходов на питание — 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.
Также на Цензор.НЕТ: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 16% и составляет 12,3 тыс. грн, - Госстат
При этом целый ряд стран — Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие - характеризуется затратами на питание в диапазоне 16-25%.
В Беларуси, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.
По данным Госстата, в 2018 году одно домохозяйство в Украине тратило на питание дома 3963 грн/месяц.
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Это скромно так..
"Знатный зверюга!.. Мех! Мясо! Шкварок нажарю!.. Не-а, снесу-ка я его на ярмарку! Тута дураков много, а
зайцевсобак, поди, мало!" (с)
При Баризі кожен місяць треба було собаку і кота продавати.
А тепер, при Найвеличнішому, вистачає і собаки.
Всі знають що при Найвеличнішому гроші дівати стало нікуди. Ото пенсіонери, вчителя та простий нарід хамони з фуагрою і купляють. Бо ту ковбасу вже дівати нікуди.
Зустрілися Президенти США, Франції та України.
США: У нас середня зарплатня 7 тис. баксюків - 2 тис. на їжу, 1 тис. на проїзд, 1 тис. на житло. Куди вони дівають решту - ХЗ
Франція - та сама історія
Україна: У нас середня зарплатня 6тис грн. - 2 тис на житло, 1,5 тис на проїзд, 4,5 тис на їжу. Звідки вони беруть решту - ХЗ
либо много жрут (привеееет рева!!))))
либо...такие хреновые доходы (что вернее всего)
В Словакии молоко 50 центов, как и в Украине
А зарплаты в Словакии 1000 евро
Зайдите в магазин
И ещё смотрите процент жирности, а не воду
БЕЗ ВСЯКОЙ ХИМИИ
Министр соцполитики Украины Юлия Соколовская упрекнула украинцев за то, что они не хотят копить на старость и рассчитывают только на пенсию.
И чем им не нравятся Уган-доны?
Це перемога!
Мы тоже ездим больше, чем ходим. Тут скорее все-таки наши продукты ещё не так напичканы химией( курятина косюка не в счёт)
Вы правы: фаст фуд виноват в полноте.......здесь (в Германии) такая же тенденция есть=>многие врачи (особенно детские) говорят о тревожных цифрах.......🙁
А на счет «много кушать» - если вкусно, то почему бы и нет......🙂
В Америці: чим бідніші - тим товстіші. Заможні люди там всі стрункі. Вони просто менше їдять, бо через зайву вагу можуть втратити і роботу, і бізнес.
Обычный завтрак украинского пенсионера при Зеленском
А это учителя!
Принципы скрытого рабства
1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.
2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.
3.Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента».
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4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?
5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше.
6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и «терпеть» кабальные условия, т.к. других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.
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7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.
8. Восьмым механизмом для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д., является умалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.
9. Чтобы рабы даже не задумывались о том, что можно жить иначе, их загнали в густо населенные места - города, лишив их возможности жить на земле и обеспечивать себя самим. Им стали навязывать и укоренять в них ложные образы (много денег, мода, шопинг, крутые тачки, айфоны, айпады и т.д.), прививать им ложные ценности и уводить их от истины.
http://uainfo.org/blognew
s/1525255313-devyat-printsipov-skrytogo-rabstva.html