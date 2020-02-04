 Украинцы тратят на продукты 42% дохода, - рейтинг Министерства сельского хозяйства США

Данные рейтинга озвучили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", информирует Цензор.НЕТ.

Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, население которых тратят на еду менее 10%,

В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее — до 15%.

Украина занимает 93 место данного рейтинга, сообщил сотрудник институции Богдан Духницкий. Она, в частности, опережает Уганду (доля расходов на питание — 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.

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При этом целый ряд стран — Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие - характеризуется затратами на питание в диапазоне 16-25%.

В Беларуси, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.

По данным Госстата, в 2018 году одно домохозяйство в Украине тратило на питание дома 3963 грн/месяц.

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