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Все про:спирт (234) Верланов Сергей (40)

 Верланов о результатах борьбы с теневым рынком спирта: Будет больше

Государственная налоговая служба усиливает контроль за производством и оборотом ликероводочной продукции в рамках борьбы с теневым рынком спирта.

Так, в рамках мероприятий по детенизации отрасли в течение 4 квартала 2019 значительно увеличились объемы реализации спирта на внутреннем рынке. Если в октябре прошлого года этот показатель составлял лишь 70,5% к соответствующему периоду 2018 года, в ноябре - уже 98,5%, то в декабре - до 117,9%.

Об этом сообщает ГНС Украины, передает УНН.

Верланов о результатах борьбы с теневым рынком спирта: Будет больше 01

По информации налоговой службы, благодаря проведенным эффективным мероприятиям увеличились и поступления акцизного налога со спирта. Так, за 4 квартал 2019 поступления акцизного налога со спирта достигли 45,1 млн грн, что на 575,3 тыс грн, или на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018. Поэтому определенный Минфином индикативный показатель налоговики выполнили на 116,5%, а бюджет получил дополнительных 6,4 млн грн.

А уже по результатам января госбюджет получил 12,9 млн грн акцизного налога со спирта. Это на 6,5%, или на 788 тыс. грн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, в прошлом месяце индикативный показатель, определенный Министерством финансов, был выполнен налоговиками на 103,8%, в результате чего государство получило дополнительные 474,6 тыс. грн.

"Налоговая уже имеет конкретные результаты в борьбе с теневым рынком спирта, полученные с помощью аналитической работы и мониторинга участников. И это только начало. Будет больше, ведь эта тема очень актуальна. Это касается всех нас, ведь те, кто торгуют контрафактом, не только обворовывают бюджет, но и пренебрегают нашим с вами здоровьем", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов и призвал сообщать в правоохранительные органы о выявленных правонарушениях.

Кроме того, по словам Сергея Верланова, налоговая служба продолжает совершенствовать электронный сервис "Поиск акцизной марки", который недавно стартовал при содействии Министерства финансов.

Также продолжается работа над новым сервисом, с помощью которого непосредственно на веб-портале налоговой потребитель сможет сообщать налоговикам об отсутствии марки акцизного налога в реестре для принятия последним соответствующих мер реагирования, предусмотренных законодательством.

"Отныне с помощью нашего нового сервиса каждый украинец сможет мгновенно проверить легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а следовательно - осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизной продукции", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов. Ознакомиться с работой сервиса можно по ссылке.

"Следующий шаг - введение электронной акцизной марки, позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов", - отметил Сергей Верланов, подчеркнув, что детенизация рынка подакцизных товаров - один из главных вызовов для налоговой службы.

Добавим, что по итогам 2019 налоговая в рамках борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров взыскала в бюджет 290,5 млн грн - на 92,9 грн больше, чем в 2018.

Напомним, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов сообщил, что поступления в бюджет от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных.

Источник: https://censor.net.ua/n3173741
 
 
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Щось у них на діаграмах та графіках все росте, а доходи держбюджету падають. Парадокс.
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Подскажите зебилам: зимой холодно и люди больше пьют. Это не кокс, который от сезона не зависит. Верланов о результатах борьбы с теневым рынком спирта: Будет больше - Цензор.НЕТ 8505
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"Это не кокс, который от сезона не зависит." - вот сразу видно, человек в курсе.
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Глядя на зебилов только идиот не в курсе. Верланов про результати боротьби з тіньовим ринком спирту: Буде більше - Цензор.НЕТ 4289
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Теплая зима, стекломой не покупают, пришлось технический спирт пускать на водку.
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