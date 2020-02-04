 "Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - глава Минюста Малюська

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью газете "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя", — сказал министр.
Глава Минюста подчеркнул, что родители, согласно закону, имеют право выбрать для ребенка любое имя.
"Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально. ... Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 — не имя. Но что такое имя — определения нет", — пояснил он.
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Ограничения, по словам министра, могу возникнуть только в смежных сферах и процедурах. Например, при заполнении паспорта, где неприемлемы цифры или иностранны буквы.
"Родителям детей могу сказать: смело требуйте регистрации того имени, которое выбрали вы. Но при этом нужно помнить о всех возможных неюридических последствиях", — подытожил Малюська.
В 1944 семью пригнали в Освенцим. Там их разлучили. Мать отправили в Равенсбрюк, а Шура осталась в Аушвице и пробыла там 10 месяцев до освобождения. Однажды Анастасия Ивановна, просматривая военную кинохронику, среди детей, одетых в полосатые робы, увидела девочку, опухшую от голода, в которой узнала свое дитя. По этому стоп-кадру, а еще по номеру 77325, выжженному ниже локтя на левой ручке, она в течение двух десятилетий пыталась найти дочь.
но попы хорошие, а министр бяка. че он не так сказал? давайте как в Иране - кто не в штанах - вешать, кто не в платке - побивать, кто назвал сына не Мухоедом - порицать
"- Значит, Тимофеева вы желаете озвездить свою двойню.
- Как бы мне имена им дать...
- Ну, что ж, я предлагаю такие имена: Баррикада, Бебелина, Пестелина...
- Нет, нет, нет. Лучше назовем их просто: Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи!" (С)