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Все про:имя (27) Минюст (1475) Малюська Денис (38)

 "Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - глава Минюста Малюська

В Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью газете "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя", — сказал министр.

Глава Минюста подчеркнул, что родители, согласно закону, имеют право выбрать для ребенка любое имя.

"Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально. ... Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 — не имя. Но что такое имя — определения нет", — пояснил он.

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Ограничения, по словам министра, могу возникнуть только в смежных сферах и процедурах. Например, при заполнении паспорта, где неприемлемы цифры или иностранны буквы.

"Родителям детей могу сказать: смело требуйте регистрации того имени, которое выбрали вы. Но при этом нужно помнить о всех возможных неюридических последствиях", — подытожил Малюська.

Источник: https://censor.net.ua/n3173739
 
   
 Топ комментарии
 
бл... наркоманы гребаные.... откуда вы уроды взялись вообще?
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жаль шо его родаки дауном его не назвали сразу...
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Мне кажется ,что этот зеленый Малюська Z 148 cрочно нуждается в психиатрической помощи.
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Вы сейчас подвергаете сомнению мои слова? Или по-вашему, я слепа была и не видела своими глазами номера???????
В 1944 семью пригнали в Освенцим. Там их разлучили. Мать отправили в Равенсбрюк, а Шура осталась в Аушвице и пробыла там 10 месяцев до освобождения. Однажды Анастасия Ивановна, просматривая военную кинохронику, среди детей, одетых в полосатые робы, увидела девочку, опухшую от голода, в которой узнала свое дитя. По этому стоп-кадру, а еще по номеру 77325, выжженному ниже локтя на левой ручке, она в течение двух десятилетий пыталась найти дочь.
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Міністр судочинства. Українських героїв судять хрін знає за що. Все вирішує портнов, а воно собі дуркує. Чим воно зайняте? Нахріна воно потрібне? Яка зарплата у цього унтерпришибейка?
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А вот крестить(т.е. ставить клеймо раба) - за милое дело, да? Во всех норм. странах называют как хотят, потом сменить можно если что. Только вот "раскреститься" не получится, почему-то нету такой процедуры "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 2557
но попы хорошие, а министр бяка. че он не так сказал? давайте как в Иране - кто не в штанах - вешать, кто не в платке - побивать, кто назвал сына не Мухоедом - порицать "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 8402
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да кстати насчет крещения. Это может быть еще бОльшее зло чем неудачное имя, потом же тебе полжизни насаживают всякую религиозную ересь, но почему то никто не вопит о том что нарушаются права ребенка?
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у них оевидно заложено в генах зе - Z/ Обратите внимание упомянул именно Зе не А148 или Х 148. Енто диагноз.
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похоже этот новоявленный фашист малюська намекает, что в концлагере Украина, который они готовят со своим вождём, имена будут излишеством.
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А в прошлом имена детям давал священник. Не родители- именно поп. Только государство и не обязано указывать как назвать дитя, но государство просто обязано предусмотреть проблемы ребенка при идиотах- родителях.
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І цей неадекват - Міністр юстиції. До чого докотилася Україна. Пропоную в подальшому називати Малюську Z148. Йому подобається.
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Напомнило
"- Значит, Тимофеева вы желаете озвездить свою двойню.
- Как бы мне имена им дать...
- Ну, что ж, я предлагаю такие имена: Баррикада, Бебелина, Пестелина...
- Нет, нет, нет. Лучше назовем их просто: Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи!" (С)
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