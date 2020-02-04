 "Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - глава Минюста Малюська

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью газете "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя", — сказал министр.

Глава Минюста подчеркнул, что родители, согласно закону, имеют право выбрать для ребенка любое имя.

"Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально. ... Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 — не имя. Но что такое имя — определения нет", — пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Граф, Ангел и Фея, - в Минюсте рассказали, как в 2019-м жители столицы, Киевщины и Черкасщины называли новорожденных

Ограничения, по словам министра, могу возникнуть только в смежных сферах и процедурах. Например, при заполнении паспорта, где неприемлемы цифры или иностранны буквы.

"Родителям детей могу сказать: смело требуйте регистрации того имени, которое выбрали вы. Но при этом нужно помнить о всех возможных неюридических последствиях", — подытожил Малюська.