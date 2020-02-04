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Все про:Киев (18538) минирование (895) прокуратура (3836) суд (22862) тюрьма (663)

 "Минера" столичного метро приговорили к двум годам тюрьмы

В Киеве суд приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании станции Киевского метрополитена "Нивки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева, анонимное сообщение поступило на спецлинию "102" вечером 11 декабря 2019 года.

"По результатам осмотра работниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожаротехнической служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала", - говорится в сообщении.

Действия "минера" квалифицировали по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначено окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173737
 
   
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Минера к двум годам тюрьмы, а коррупционеров отпускаем. Нужно наоборот минеру- штраф , а коррупционерам -тюрьма.
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минера на два года метро или общественные туалеты бесплатно убирать
так будет нагляднее и ощутимее...и не сломает зона человека (его ведь можно еще считать человеком, хоть и дурак)
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Мінера треба позбавляти волі довічно, з компенсацією моральної шкоди евакуйованим, буде і мінерів меньше і дурнів. Чомусь всі забули що в країні війна.
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