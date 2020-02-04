 Россия вмешивается в наши внутренние дела, - доклад разведки Литвы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Делфи.

"В Кремле не отказались от стремлений вмешиваться во внутренние процессы, происходящие в нашем государстве и использовать иные меры воздействия: через активную деятельность разведки или энергокомпаний", – сказал на пресс-конференции директор Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис

В качестве одного из примеров он рассказал о долговременной операции, которую проводила ФСБ "в отношении общины российских соотечественников". "ФСБ систематически завязывало контакты с представителями этих организаций в Литве. Организовывали и финансировали мероприятия в поддержку политики российской истории, в русскоязычных СМИ распространяли пропаганду, подготовленную ФСБ", – рассказал глава ДГБ.

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Он отметил, что через такие контакты собирали информацию не только о политическом положении, но и о конкретных лицах. "Благодаря усилиям контрразведки эту деятельность ФСБ удалось нейтрализовать, однако я хочу призвать граждан Литвы оставаться бдительными и сообщать ДГБ о подобного рода подозрительной деятельности и контактах", – подчеркнул Яунишкис.

При этом, по его словам, возможности влиянии России в данный момент ограничены, потому что "уровень сознательности граждан значительно повысился". Яунишкис отметил, что приближающиеся парламентские выборы пока не привлекли внимания враждебных сил, однако такая возможность пока не исключается.

В свою очередь, директор Второго департамента оперативной службы полковник Ремигиюс Балтренас сказал, что организаторам внешних вредоносных кибератак не удалось достигнуть желаемой цели, "благодаря быстрой реакции" литовской стороны.

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Балтренас сделал акцент на месседжах, которые будет распространять Россия. "Россия будет пытаться убедить политиков союзных стран и общество этих стран в том, что дополнительные меры безопасности, предпринятые НАТО в Балтийском регионе, увеличивают напряжение, но благодаря сознательности общества, укрепления оборонных сил Литвы и союзников, цена военного конфликта со странами НАТО для России значительно возросла. Это ограничивает возможности России спровоцировать кризис и избежать масштабного вовлечения Альянса, а также быстро завершить конфликт в благоприятном для нее ключе", – резюмировал Балтренас.

4 февраля в зале для пресс-конференций Сейма Литовской Республики состоялась пресс-конференция, на которой для СМИ был представлен доклад, отчет с оценкой национальных угроз. На пресс-конференции присутствовали председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Дайнюс Гайжаускас, директор департамента государственной безопасности Дариус Яунишкис и директор второго следственного управления полковник Ремигиюс Балтренас.

Отчет представляется общественности ежегодно в соответствии с Законом об уголовной разведке Литовской Республики. Департамент государственной безопасности и Второй департамент при МО Литвы проводят оценку национальной угрозы как один совместно разработанный документ с 2015 года.

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