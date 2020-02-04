 Россия вмешивается в наши внутренние дела, - доклад разведки Литвы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Делфи.
"В Кремле не отказались от стремлений вмешиваться во внутренние процессы, происходящие в нашем государстве и использовать иные меры воздействия: через активную деятельность разведки или энергокомпаний", – сказал на пресс-конференции директор Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис
В качестве одного из примеров он рассказал о долговременной операции, которую проводила ФСБ "в отношении общины российских соотечественников". "ФСБ систематически завязывало контакты с представителями этих организаций в Литве. Организовывали и финансировали мероприятия в поддержку политики российской истории, в русскоязычных СМИ распространяли пропаганду, подготовленную ФСБ", – рассказал глава ДГБ.
Он отметил, что через такие контакты собирали информацию не только о политическом положении, но и о конкретных лицах. "Благодаря усилиям контрразведки эту деятельность ФСБ удалось нейтрализовать, однако я хочу призвать граждан Литвы оставаться бдительными и сообщать ДГБ о подобного рода подозрительной деятельности и контактах", – подчеркнул Яунишкис.
При этом, по его словам, возможности влиянии России в данный момент ограничены, потому что "уровень сознательности граждан значительно повысился". Яунишкис отметил, что приближающиеся парламентские выборы пока не привлекли внимания враждебных сил, однако такая возможность пока не исключается.
В свою очередь, директор Второго департамента оперативной службы полковник Ремигиюс Балтренас сказал, что организаторам внешних вредоносных кибератак не удалось достигнуть желаемой цели, "благодаря быстрой реакции" литовской стороны.
Балтренас сделал акцент на месседжах, которые будет распространять Россия. "Россия будет пытаться убедить политиков союзных стран и общество этих стран в том, что дополнительные меры безопасности, предпринятые НАТО в Балтийском регионе, увеличивают напряжение, но благодаря сознательности общества, укрепления оборонных сил Литвы и союзников, цена военного конфликта со странами НАТО для России значительно возросла. Это ограничивает возможности России спровоцировать кризис и избежать масштабного вовлечения Альянса, а также быстро завершить конфликт в благоприятном для нее ключе", – резюмировал Балтренас.
4 февраля в зале для пресс-конференций Сейма Литовской Республики состоялась пресс-конференция, на которой для СМИ был представлен доклад, отчет с оценкой национальных угроз. На пресс-конференции присутствовали председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Дайнюс Гайжаускас, директор департамента государственной безопасности Дариус Яунишкис и директор второго следственного управления полковник Ремигиюс Балтренас.
Отчет представляется общественности ежегодно в соответствии с Законом об уголовной разведке Литовской Республики. Департамент государственной безопасности и Второй департамент при МО Литвы проводят оценку национальной угрозы как один совместно разработанный документ с 2015 года.
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