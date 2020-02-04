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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:геноцид (253) Голодомор (916) Чехия (918) Пристайко (381)

 Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе общения с председателем нижней палаты (Палаты депутатов) Чехии обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

"С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможен обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко в своем микроблоге в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 4 февраля глава МИД Украины пребывает с визитом в Чешской Республике и принимает участие в украинско-чешском форуме.

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Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173732
 
 
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А почему бы первым делом не обратится к израильскому Кнессету?
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Израиль уже послал "наших" на три буквы, а чехи пока еще нет.
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