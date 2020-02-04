 Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

"С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможен обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко в своем микроблоге в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 4 февраля глава МИД Украины пребывает с визитом в Чешской Республике и принимает участие в украинско-чешском форуме.

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