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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (808) иск (541) Труба (274)

 Верховный Суд отказался рассматривать иск экс-главы ГБР Трубы о признании незаконным указа о его досрочном увольнении

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о его досрочном увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

В решении суда говорится, что заявление возвращается истцу в случае нарушения правила объединения исковых требований.

"Учитывая, что истец объединил в одно производство несколько требований, подсудимые разным судам, и отсутствуют законные основания для их разъединения в отдельные производства, Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения положений статьи 172 КАС Украины и наличие правовых оснований для возвращение этого искового заявления истцу на основании пункта 6 части четвертой статьи 169 КАС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173731
 
 
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Если ты проявил себя никак, то почему прешь назад? Раньше нужно было думать.
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Колишній прокуратор, наглядач за законністю, не зумів грамотно скласти позовну заяву (грамотний як наш міністр освіти)
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цитата: "истец объединил в одно производство несколько требований, подсудимые разным судам"..

Это что б все читатели форума понимали, какой юридически низкий уровень подготовки искового заявления у госпАдина Трубы..
это ошибки уровня начинающего юриста-адвоката!!!..
у меня вопрос к отборочной комиссии: как это дебил стал начальником ДБР, потому что у меня большие сомнения, что он действительно сдал все тесты и экзамены..
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