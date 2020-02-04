EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1241  34
Все про:ВР (24340) янтарь (531) рента (24)

 Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. ВИДЕО

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

"За" проголосовали 290 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает снижение ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. Ставка 5% будет действовать до конца 2020 года. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень 10%.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса. Они вступят в силу на следующий день после публикации закона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Повірте, бл#дь, хлопці, на#уй, ви не уїдете отсюда живими", - стычка c перестрелкой между копателями янтаря и полицией в Ривненской области. ВИДЕО

"Повышение ставки рентной платы с 5% до 25%, которое произошло с 1 января 2016 года привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", - объяснил логику законопроекта заместитель главы налогового комитета Рады Александр Ковальчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3173729
 
 
 Топ комментарии
 
Если поймают, то штраф будет меньше
 показать весь комментарий
 
Дебіли. На Волині скоро всі ліси знищать. А вони задарма дозволяють бурштин копати. Це легалізація грабунку України.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если поймают, то штраф будет меньше
 показать весь комментарий
 
 
вау
все едем копать янтарь? польшу нах?
зеленая лихорадка началась?
лицензии точно всем дают? или проще кусок земли там купить?
как по мне то надо там все там нарезать на клаптики и путем лотереи разделить между всеми гражданами Украины) шоп каждый мог копать))
Я ПРЕЗЕДЕНТ!(с) Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5% - Цензор.НЕТ 5535
 показать весь комментарий
 
 
Разница от чего? Если снизили налог, чтоб можно было легализовать и упорядочить добычу янтаря.

У тебя в голове большая дырка, ты об этом лучше подумай
 показать весь комментарий
 
 
А легализации же мешали только проценты ренты от неучтенного янтаря.
 показать весь комментарий
 
 
Я вижу он заодно и Ваш мозг унес. Что не вернул еще???
 показать весь комментарий
 
 
он на крови майдана получил власть и не смотря на это цинично грабил всю страну.
 показать весь комментарий
 
 
Допустим. Но сейчас же ведь у власти другие люди. И когда экономический прорыв и социальный бум уже не загорами зачем вам нужен этот вальцман? Наслаждайтесь жызнью!
 показать весь комментарий
 
 
Дебіли. На Волині скоро всі ліси знищать. А вони задарма дозволяють бурштин копати. Це легалізація грабунку України.
 показать весь комментарий
 
 
А яка різниця, пограбували Україну нелегально чи легально?
 показать весь комментарий
 
Это реально прорыв! Бюджет страны затрещит по швам от денежных вливаний!
 показать весь комментарий
 
 
Думаю тут Беня свой интерес имеет. Ренту на добычу железной руды зебилы поднимают, на янтарь снижают. За железной рудой стоят предприятия с тысячами людей, а за янтарем - контрабандисты, полицаи и прокурорские. Вот и вся истина
 показать весь комментарий
 
 
То есть грабить недра надо сейчас и быстро. А то еще непонятно, где кто и что в 2022 году будет Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5% - Цензор.НЕТ 508. А сейчас - землю продать, залежи янтаря разграбить, предприятия раздать в концессию. Отличную власть выбрали зебилы Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5% - Цензор.НЕТ 4323
 показать весь комментарий
 
 
тобто стырили купу денюх в прцентах от ренты для местного бюджета...
 показать весь комментарий
 
Так в местный бюджет и не поступало ничего, так как добывают янтарь нелегально.
 показать весь комментарий
 
 
ты уже узрела очередь нелегалов реггиться?
 показать весь комментарий
 
 
Это как с игорным бизнесом, легализация необходима , теперь после снижения налогов нужно поменять ментов, крышнвавших добычу, второе, собирать людей и объяснять, как можно зарабатывать легально.

Я уверена, что так оно и будет
 показать весь комментарий
 
 
Помінять мєнтов...
Ага, ми вже чули, що Аваков лише на півроку. Ці сциклі в очі діють лише на зебілів.
 показать весь комментарий
 
 
Ну,вопрос с игорным бизнесом решается, решится и с добычей бурштына. Авгиевы конюшни все равно рано или поздно кому-то расчищать прийдется. Конечно, проще было бы просто закрыть глазки, да ещё и денех можно срубить на старых схемах- как и поступал борец с коррупцией всех времён и народов - великий порошенко. Но тут влада решила иначе- зрада зрадная!
 показать весь комментарий
 
Танюша, ты уже была уверена, что клован моментально закончит войну, снизит комуналку, повысит зарплаты и пенсии. Ну, и что из твоей "уверенности" воплотилось в жизнь? Может ты дура?
 показать весь комментарий
 
 
І що, хоть когось посадили?
І що зміниться після зниження ставки?
Які причини у нелегалів реєструватися, якщо їх і так ніхто не карає?
 показать весь комментарий
 
А не нужно никого сажать. Не вина людей, что у них нет другой работы, а государство не давало им возможность легализоваться.

После снижения ставки , если будет ещё и соответсвующий контроль- будет выгоднее работать официально.

То же было когда-то с единым налогом. Люди сами легализуются. Я просто удивлена, что вы этого якобы не понимаете.
С другой стороны без должной коммуникации с бурштынодобытчиками может ничего и не получиться. Ведь вы этого именно хотите? Чтоб никогда и ни у кого в Украине ничего не получалось?
 показать весь комментарий
 
"После снижения ставки , если будет ещё и соответсвующий контроль"

А що, є якісь передумови для цього контролю? Якщо є, то чому досі ніхто нічого не контролює?
 показать весь комментарий
 
Прокурору-самоучке Луценко Розенблат оказался не по зубам .А прокурор Рябошапка с образованием университета Соломона Розенблата посадит..-"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер будуть 25% платити прокурворським і аваковським. Хоча і раніше вони їм платили.
 показать весь комментарий
 
Маладци. Добре, що не доплачують бандитам, що копають, і прокурорам, що їх прикривають. Хоча це не точно, може і доплачують.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх