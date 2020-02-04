 Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. ВИДЕО

"За" проголосовали 290 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект предусматривает снижение ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. Ставка 5% будет действовать до конца 2020 года. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень 10%.
Соответствующие изменения вносятся в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса. Они вступят в силу на следующий день после публикации закона.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Повірте, бл#дь, хлопці, на#уй, ви не уїдете отсюда живими", - стычка c перестрелкой между копателями янтаря и полицией в Ривненской области. ВИДЕО
"Повышение ставки рентной платы с 5% до 25%, которое произошло с 1 января 2016 года привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", - объяснил логику законопроекта заместитель главы налогового комитета Рады Александр Ковальчук.
все едем копать янтарь? польшу нах?
зеленая лихорадка началась?
лицензии точно всем дают? или проще кусок земли там купить?
как по мне то надо там все там нарезать на клаптики и путем лотереи разделить между всеми гражданами Украины) шоп каждый мог копать))
Я ПРЕЗЕДЕНТ!(с)
У тебя в голове большая дырка, ты об этом лучше подумай
Я уверена, что так оно и будет
Ага, ми вже чули, що Аваков лише на півроку. Ці сциклі в очі діють лише на зебілів.
І що зміниться після зниження ставки?
Які причини у нелегалів реєструватися, якщо їх і так ніхто не карає?
После снижения ставки , если будет ещё и соответсвующий контроль- будет выгоднее работать официально.
То же было когда-то с единым налогом. Люди сами легализуются. Я просто удивлена, что вы этого якобы не понимаете.
С другой стороны без должной коммуникации с бурштынодобытчиками может ничего и не получиться. Ведь вы этого именно хотите? Чтоб никогда и ни у кого в Украине ничего не получалось?
А що, є якісь передумови для цього контролю? Якщо є, то чому досі ніхто нічого не контролює?