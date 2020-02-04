 Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 246 народных депутатов.

С соответствующей инициативой выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В частности, на конец повестки дня перенесли следующие законопроекты: №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины относительно законодательной инициативы народа". №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины относительно уполномоченных Верховной Рады Украины". №1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины".

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Как сообщалось ранее, Рада отказалась отправить на доработку законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ, который предусматривает изменения в Конституцию.