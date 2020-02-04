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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) Конституция (2082) поправки (46) Арахамия (221)

 Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию

Верховна Рада решила перенести рассмотрение конституционных вопросов на конец повестки дня.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 246 народных депутатов.

С соответствующей инициативой выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В частности, на конец повестки дня перенесли следующие законопроекты: №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины относительно законодательной инициативы народа". №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины относительно уполномоченных Верховной Рады Украины". №1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины".

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Как сообщалось ранее, Рада отказалась отправить на доработку законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ, который предусматривает изменения в Конституцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3173728
 
 
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опять наперсточники за старое взялись
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ара-хамия...Конституция сегодня говорит тебе спасибо!
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А завтра за ним прийдуть. Нагорода знайде героя. 😏
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Фосий тві
Що ви,собачку» вже перетравили?Йдемо далі.Спілкування Слуг з нарідом триває.Інколи під колесо потрапляють і не виборці правда,але Слугам жи все одно.Гадаєте,вони недосвідчені нанАвчені?А хіюшкі.То вони вже стримуватись не можуть. 100 днів пройшло і освіта з Трускавця шукає вихід

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я бы этого засланца вернул на историческую родину...
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ЮВТ -всепропальщица з великим досвідом и стажем.Взасос с ОПЗЖ и ЕС.
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