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Все про:вор в законе (219) ВР (24340)

 Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус "вора в законе"

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект № 2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенное преступным сообществом", которым предлагается ввести уголовную ответственность за получение статуса "вора в законе", за создание преступных сообществ и участие в них.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение поддержали 268 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, привлечения к уголовной ответственности участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию таких сообществ.

Законопроект предлагает дополнить ст. 28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц) нормой, которая определяет, что "преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе". Эта же статья дополняется понятием "вор в законе".

Как заявил с трибуны Верховной Рады глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, несмотря на положительный вывод комитета, после совещания с представителями всех фракций было принято коллективное решение отправить документ на повторное второе чтение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе

Источник: https://censor.net.ua/n3173727
 
   
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шел 25 час 8 дня недели...
шото назревало...
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Такой статус можно смело давать ВСЕМ находившимся у корыта последние 30 с гаком лет ! Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус "вора в законе" - Цензор.НЕТ 8737
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http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
почитайте, что эти твари зеленогнойные хотят принять под видом закона о ворах - даже в укр варианте не пишут, суки, злодій. Если примут- в стране задавят всех- отправят по тюрьмам и с конфискацией имущества. Причем можете не сомневаться- злодии все останутся на своих местах. А нам всем приплетут организацию преступного сообщество на основании измышлений власти. Посмотрите на наших волонтеров, которые по приказу оманского осла сидят по СИЗО. И никаких доказательств не нужно никому будут- наверху решат- и всех по тюрьмам.
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Он боится за тебя. Дураки ведь первые страдают именно в силу своей глупости.
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