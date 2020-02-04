 Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус "вора в законе"

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение поддержали 268 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, привлечения к уголовной ответственности участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию таких сообществ.

Законопроект предлагает дополнить ст. 28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц) нормой, которая определяет, что "преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе". Эта же статья дополняется понятием "вор в законе".

Как заявил с трибуны Верховной Рады глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, несмотря на положительный вывод комитета, после совещания с представителями всех фракций было принято коллективное решение отправить документ на повторное второе чтение.

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