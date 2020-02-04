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 Экономика
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Все про:Укртатнафта (53) дизтопливо (41) Сергей Куюн (2)

 Введение пошлин на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине, - Куюн

Предложение "Укртатнафты" провести расследование относительно импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине.

Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает 24.

Кроме того, по словам Куюна, это весьма нелогичное решение, учитывая опыт других стран.

"В Европе нулевая ставка пошлины на импортное дизельное топливо. Потому что там дефицит этого продукта. И они привлекают его как можно больше со всех сторон. Что мы делаем? Мы на 90 процентов импортозависимы. И мы берем и сейчас хотим отгородиться пошлинами от наиболее дешевого продукта. То есть мне кажется, что все-таки надо, если у нас есть такая возможность, если у нас есть такое географическое положение, и мы имеем возможность получать топливо дешевле, то надо ее использовать", – сообщил Куюн.

Как сообщалось ранее, стоимость дизельного топлива может вырасти вследствие введения пошлин данной инициативы для потребителей почти на 1,5 гривны, при этом нагрузка на экономику Украины только за год составит 11 миллиардов гривен.

Также, Украинская зерновая ассоциация заявила, что из-за введения пошлин на импорт топлива из РФ Украина потеряет значительные средства.

Аграрии обратились к премьер-министру Украины и привела статистику, которая свидетельствует об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизтоплива в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3173715
 
 
 Топ комментарии
 
игарьвалеричь ставит лайк ! Введение пошлин на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине, - Куюн - Цензор.НЕТ 3811 на хрен нужны конкуренты
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Ойц, можно подумать, если бородатую тетю пошлют в одно из трех известных мест по вопросу введения пошлин, - цены таки останутся на месте...
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баран має стати шашликом!
рано чи пізно, але - обов'язково..
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Куюн в Ахмєтки навчився плакакти. Скільки верещали про катастроффю, якщо на 2 % піднімуть йому ренту за руду... А тут бац, і СКМ купує дачку у Франції за 200 млн євро. Куюн також хоче віллу. Це його право!!!!
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игарьвалеричь ставит лайк ! Введение пошлин на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине, - Куюн - Цензор.НЕТ 3811 на хрен нужны конкуренты
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Ага. Вот только эта заказная истерика на "Цензоре" от Мертвечука почему то... А та да!
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Капец, ну прям Америку открыл. Тут либо мы платим дороже за диз.топливо из Европы, либо платим деньги рашистам, за которые они будут продолжать с нами воевать
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на фига эти заморочки?ссыкотно нагло назначить медведчукчу премьером?
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Денег нет, экономика падает, ищут какой-бы налог придумать, где еще можно содрать с бедного лоха украинца
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Після Сєні і Гройші це вже важко робити. Вигребли.
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надо ввести пошлины на российский дизель и сжиженый газ медведчука
потому как он из страны агрессора
а на беларуский оставить, думаю батьцка будет не против
понятно шо дизель подорожает, но я лично готов, и понимаю последствия
российский фашизм надо дожимать
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Медведчук, похоже, не только тв каналы купил, но ещё и на цензоре заказные статейки продвигает.
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Сегодня Мертвечук...В прошлом месяце еще один попутчик революції гідності Ринатушка Ахметов...
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