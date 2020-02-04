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Все про:Минюст (1475) развод (61)

 В 2019 году браков зарегистрировано в 6 раз больше, чем разводов, - Минюст. КАРТА

В Украине за 2019 год зарегистрировали 237 858 браков и 38 572 разводов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.

"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика по 2019 год. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше", - говорится в сообщении.

По данным Минюста, больше всего браков зарегистрировали в Киевской(27 998), Днепропетровской (20 187) и Харьковской (16 834) областях.

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В 2019 году браков зарегистрировано в 6 раз больше, чем разводов, - Минюст 01
В 2019 году браков зарегистрировано в 6 раз больше, чем разводов, - Минюст 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173711
 
 
 Топ комментарии
 
тому українською мовою це називається шлюб, тобто сполука з любов'ю.
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Количество зарегистрированных в 2019 браков в 6 раз превышает разводы, - Минюст.

Це, мабуть, заслуга президента та його ЗЕ-команди.
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тому українською мовою це називається шлюб, тобто сполука з любов'ю.
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Количество зарегистрированных в 2019 браков в 6 раз превышает разводы, - Минюст.

Це, мабуть, заслуга президента та його ЗЕ-команди.
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в основном вопреки Зеленским заслугам.... но.. барышни еще не рассмотрели свой выбор, так сказать не поумнели
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сильно сомневаюсь шо в 2020 тенденция сохранится
разве шо если землю продадут
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Чё, Гончарук вон говорят бросил своего парня
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Да ну, что за туфта. В разных областях от 60 до 80% разводов.
То есть только от 40 до 20% браков заканчиваются естественной смертью супруга.
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А давайте! Пока смерть не разлучит нас! А вот соотношение смертей и рождений у нас пипец какое неважное. Число потенциальных молодоженов неуклонно сокращается. И это в то время, как медианная зарплата достигла целых 7,5 тысяч гривен! Ну как при такой зарплате и не завести парочку детишек?
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Нужно детей рожать и воспитывать,а не браки считать.Многие не расписываются и в статистику не попадают.
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вот только туда еще ручки-то вы, неучи, еще не попротягивали
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