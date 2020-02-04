 Количество зарегистрированных в 2019 браков в 6 раз превышает разводы, - Минюст. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.
"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика по 2019 год. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше", - говорится в сообщении.
По данным Минюста, больше всего браков зарегистрировали в Киевской(27 998), Днепропетровской (20 187) и Харьковской (16 834) областях.
Це, мабуть, заслуга президента та його ЗЕ-команди.
разве шо если землю продадут
То есть только от 40 до 20% браков заканчиваются естественной смертью супруга.